Apple’dan çift portlu USB-C adaptörü geliyor

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Son yıllarda iPad ve Mac serilerinde USB-C şarj girişi barındıran Apple, farklı güçlerde adaptörler sunuyor. iPad Pro için 18W şarj adaptörü sunan Apple, Macbook Air için ise 30W şarj adaptörü sunuyor. Apple’ın destek sayfasında gözüken bir başlık, şirketin çift girişli USB-C adaptörünü doğruluyor.

Apple’dan çift girişli 35W şarj adaptörü geliyor

Apple, destek sayfasında çift USB-C girişli 35W bir adaptöre yer verdi. Destek sayfasında, cihaz ile ilgili ufak bir açıklama da verildi. “Aygıtınızı şarj etmek için Apple 35W çift USB-C bağlantılı güç adaptörünü ve USB-C kablosu (kutuya dahil değildir) kullanın. Güç adaptöründeki herhangi bir bağlantı noktasına USB-C kablosu bağlayın ve güç adaptörünü prize sıkıca takın. Elektrik bağlantısının kolayca kesilebilir olması için prizin kolayca erişilebilir olduğundan emin olun. Kablonun diğer ucuza ise cihazınızı bağlayın.” Apple’ın kullanım kılavuzunu sunduğu bu cihazın Ming-Chi Kuo’nun bahsettiği yeni 30W adaptör olduğunu düşünülüyor.

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Apple’ın mağazalarında başka çift girişli USB-C adaptörüne yer vermediği için bu cihazın Apple markalı olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Apple’ın bu adaptörü satışa sunup sunmayacağı ise kesinleşmiş değil. Cihazın 35W’lık gücü ise, toplam gücünü gösteriyor. İki portun birden kullanılması halinde maksimum 35W güç sağlanabiliyor. Apple’ın yeni şarj adaptörünün galyum nitrür tabanlı olması ve bu sayede oldukça ufak bir boyut sunması bekleniyor. Apple muhtemelen bu şarj adaptörünü herhangi bir cihazı ile beraber vermeyecektir.

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Apple'dan yeni USB-C adaptörü geliyor