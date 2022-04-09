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    Google da Samsung’a katıldı: Pixel parçaları iFixit’te satılacak

    Samsung, geçtiğimiz günlerde iFixit ile ortaklık kurarak kullanıcıların kendi cihazlarını tamir etmesini kolaylaştırmak için çalışmalara başlamıştı. Google da iFixit ile benzer bir ortaklık kurdu
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    Google, Pixel “kendin onar” programını başlatıyor
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    Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone modelleri için “kendin onar” programını başlatacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta ise Samsung, benzer bir program başlatacağını ve iFixit ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu. Şimdi ise benzer bir duyuru Google’dan geldi.

    Pixel “kendin onar” programı

    Google, Pixel cihazlarının tamirini kolaylaştırmak için iFixit ile ortaklık kurdu. Ortaklık doğrultusunda Google Pixel cihaz parçaları (kamera, batarya, ekran vb.), tamir için gereken aletler ve tamir için kılavuzlar iFixit tarafından satılacak. Tamir programı, Google Pixel 2’den Pixel 6’ya kadar bütün cihazları kapsıyor. Tamir kılavuzları ise Google Pixel 5a, 6 ve 6 Pro dışındaki cihazlar için hazır durumda ve 5a ve 6 serisi için de aktif olarak hazırlanıyor. Pixel parçaları, yıl sonuna doğru ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Avustralya’da satışa sunulacak.

    Google, iFixit ile olan programını genişletmek istediğini ve daha çok cihaz için parça servisi sunmayı planladığını da belirtti. Google’ın “kendin onar” programı, şirketin donanımsal sürdürülebilirlik alanında yaptığı adımlardan biri ve Google, 2025’e kadar bu konuda aktif adımlar atmaya devam edecek.

    Kaynakça https://www.ifixit.com/News/58542/working-with-google https://9to5google.com/2022/04/08/google-pixel-repair-ifixit/
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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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