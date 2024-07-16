Apple yapay zekâ modellerini eğitmek için YouTube videolarını izinsiz kullanıyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un geçtiğimiz haftalarda internette paylaşılan kullanıcı içeriklerini özgürce kullanabileceklerini açıklaması, yapay zekâ yarışının nasıl hoyratça suiistimal edildiğini gözler önüne seriyor. Maalesef konu sadece Microsoft değil.

Apple da suiistimal yarışına katılıyor

Kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda her daim hassas olduğunu belirten ve Meta gibi devleri karşısına almaktan çekinmeyen Apple, konu kendi menfaatleri olunca her nedense bu hassasiyeti unutuveriyor.

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Gelen bilgilere göre YouTube üzerinde yaklaşık 170 bin videonun altyazıları çekilerek yapay zekâ modellerinin eğitimi için kullanılmış. Bu videolar arasında Jimmy Kimmel, MrBeast, pewDiePie gibi fenomenlerin de videoları bulunuyor.

Bu işlemi yapan ise EleutherAI girişimi. Girişim aslında eğitim ve akademik amaçlı bu verileri topluyor. Firmalar da akademik araştırma bahanesiyle bu verileri kendi modellerinde kullanıyor.

Nvidia ve Salesforce gibi dev firmaların haricinde Apple’ın da bundan faydalandığı belirtiliyor. Daha önce OpenAI, Meta, Google gibi firmalar da benzer bir konu için eleştirilmişti. Yani izin alarak kullanıcı verilerini kullanan bir firma yok gibi görünüyor.

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Yapay zekâ eğitimlerinde iş çığırından çıktı