Apple yapay zekâ modellerini eğitmek için YouTube videolarını izinsiz kullanıyor

Apple da suiistimal yarışına katılıyor
Kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda her daim hassas olduğunu belirten ve Meta gibi devleri karşısına almaktan çekinmeyen Apple, konu kendi menfaatleri olunca her nedense bu hassasiyeti unutuveriyor.
Gelen bilgilere göre YouTube üzerinde yaklaşık 170 bin videonun altyazıları çekilerek yapay zekâ modellerinin eğitimi için kullanılmış. Bu videolar arasında Jimmy Kimmel, MrBeast, pewDiePie gibi fenomenlerin de videoları bulunuyor.
Bu işlemi yapan ise EleutherAI girişimi. Girişim aslında eğitim ve akademik amaçlı bu verileri topluyor. Firmalar da akademik araştırma bahanesiyle bu verileri kendi modellerinde kullanıyor.
Nvidia ve Salesforce gibi dev firmaların haricinde Apple’ın da bundan faydalandığı belirtiliyor. Daha önce OpenAI, Meta, Google gibi firmalar da benzer bir konu için eleştirilmişti. Yani izin alarak kullanıcı verilerini kullanan bir firma yok gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.