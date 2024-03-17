Tam Boyutta Gör Apple'ın bu yıl ekranda Dynamic Island ya da herhangi bir çentik olmayan iPhone modeli piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ancak The Elec tarafından alıntılanan bir Omdia araştırmacısı, panel altı Face ID'nin 2027 yılına kadar ertelendiğini iddia ediyor.

Apple, yeni düzenlemenin saldırıları artırabileceğinden endişeli 1 gün önce eklendi

Pandemiden sonra Apple'ın ekran altı Face ID'ye sahip bir iPhone üretmesi bekleniyordu ve güvenilir analist Ming-Chi Kuo, bu yıl çıkacak iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin panel altı Face ID'ye sahip olacağını iddia etmişti.

Tam ekran iPhone hayali uzakta

Ancak Omdia'nın kıdemli pazar araştırmacısı Kang Min-soo, Seul'deki 2024 Kore Ekran Konferansı'nda izleyicilere ekran altı Face ID'nin, 2027 yılında piyasaya sürülecek iPhone modellerinde kullanıma sunulacağını söyledi. Bu kararın nedenleri belirtilmemiş olsa da, ekran altına sensör ve kamera yerleştirmek ve bu teknolojilerin sorunsuz çalışmasını sağlamanın oldukça zorlu bir süreç olduğu biliniyor.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Cupertino merkezli şirketin 2026 yılında, açıldığında yedi ila sekiz inç arasında bir ekrana sahip olan bir telefon/tablet hibriti çıkaracağı da öngörülüyor.

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Apple ekran altı Face ID'li iPhone'u 2027 yılında çıkarabilir