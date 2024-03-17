Apple ekran altı Face ID'li iPhone'u 2027 yılında çıkarabilir

Pandemiden sonra Apple'ın ekran altı Face ID'ye sahip bir iPhone üretmesi bekleniyordu ve güvenilir analist Ming-Chi Kuo, bu yıl çıkacak iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin panel altı Face ID'ye sahip olacağını iddia etmişti.
Tam ekran iPhone hayali uzakta
Ancak Omdia'nın kıdemli pazar araştırmacısı Kang Min-soo, Seul'deki 2024 Kore Ekran Konferansı'nda izleyicilere ekran altı Face ID'nin, 2027 yılında piyasaya sürülecek iPhone modellerinde kullanıma sunulacağını söyledi. Bu kararın nedenleri belirtilmemiş olsa da, ekran altına sensör ve kamera yerleştirmek ve bu teknolojilerin sorunsuz çalışmasını sağlamanın oldukça zorlu bir süreç olduğu biliniyor.
Ayrıca Cupertino merkezli şirketin 2026 yılında, açıldığında yedi ila sekiz inç arasında bir ekrana sahip olan bir telefon/tablet hibriti çıkaracağı da öngörülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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