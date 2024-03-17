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    Apple ekran altı Face ID'li iPhone'u 2027 yılında çıkarabilir

    Sektöre yakın kaynaklardan sızan son bilgilere göre Apple'ın çentiği ortadan kaldıracak iPhone serisini 2027 yılına kadar ertelediği iddia ediliyor.             
    Apple ekran altı Face ID'li iPhone'u 2027 yılında çıkarabilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu yıl ekranda Dynamic Island ya da herhangi bir çentik olmayan iPhone modeli piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ancak The Elec tarafından alıntılanan bir Omdia araştırmacısı, panel altı Face ID'nin 2027 yılına kadar ertelendiğini iddia ediyor.

    Pandemiden sonra Apple'ın ekran altı Face ID'ye sahip bir iPhone üretmesi bekleniyordu ve güvenilir analist Ming-Chi Kuo, bu yıl çıkacak iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin panel altı Face ID'ye sahip olacağını iddia etmişti.

    Tam ekran iPhone hayali uzakta

    Ancak Omdia'nın kıdemli pazar araştırmacısı Kang Min-soo, Seul'deki 2024 Kore Ekran Konferansı'nda izleyicilere ekran altı Face ID'nin, 2027 yılında piyasaya sürülecek iPhone modellerinde kullanıma sunulacağını söyledi. Bu kararın nedenleri belirtilmemiş olsa da, ekran altına sensör ve kamera yerleştirmek ve bu teknolojilerin sorunsuz çalışmasını sağlamanın oldukça zorlu bir süreç olduğu biliniyor.

    Apple ekran altı Face ID'li iPhone'u 2027 yılında çıkarabilir Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Cupertino merkezli şirketin 2026 yılında, açıldığında yedi ila sekiz inç arasında bir ekrana sahip olan bir telefon/tablet hibriti çıkaracağı da öngörülüyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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