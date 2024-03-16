Apple, yeni düzenlemenin iPhone saldırılarını artırabileceği yönünde endişeli

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Apple, Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında App Store dışından uygulama yüklemeye izin vermeye başladı. Bu değişiklik, iPhone kullanıcılarına daha fazla seçenek sunsa da, güvenlik risklerini de beraberinde getirebilir. Zira Apple, tüm bu değişiklikleri zorunlu kılan Dijital Piyasalar Yasası'nın bir bedeli olabileceği yönündeki endişelerini dile getirmeye devam ediyor.

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Apple'a göre AB'nin zorunlu kıldığı Dijital Piyasalar Yasası, güvenlik riski yaratabilir

Apple'ın Veri Koruma Sorumlusu Gary Davis, alternatif uygulama kaynaklarının kullanıcıları siber saldırılara karşı daha savunmasız hâle getirebileceğini öne sürüyor. Davis, iCulture ile yaptığı bir röportajda, iOS'a yönelik saldırıların maliyetlerinin düşebileceği ve daha önce görülmeyen saldırı tiplerine maruz kalınabileceğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Apple, kullanıcıları bu risklerden korumak için ise özel bir ekran göstermekte. Bu ekranda, alternatif kaynaklardan uygulama indirmenin riskleri ve güvenli uygulama indirme ipuçları yer alıyor. Ancak tercih yine de kullanıcıya ait olacak.

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Apple, yeni düzenlemenin saldırıları artırabileceğinden endişeli