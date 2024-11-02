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    Apple, fiziksel bir ürün satmadan bir yılda 100 milyar dolar kazandı

    Apple’ın ikinci en büyük gelir kaynağı olan servis birimi devasa bir iş haline geldi. Apple, son çeyrekte servislerden 25 milyar dolar gelir elde etti. Bu iş kolu 2024’te 100 milyar dolar kazandırdı.
    Apple, fiziksel bir ürün satmadan 100 milyar dolar kazandı Tam Boyutta Gör
    Apple, yıllık gelirinin büyük bir bölümünü oluşturan servis ve hizmetler biriminin inanılmaz bir büyüme ile 100 milyar dolarlık gelir seviyesine ulaştığını açıkladı. Şirketin iPhone biriminden sonra en büyük gelir kaynağı haline gelen servis birimi, bu çeyrekte de gelirini arttırarak yatırımcıların yüzünü güldürdü.

    Apple, son çeyreklik finansal raporuna göre, servis biriminden elde ettiği gelirin yaklaşık 25 milyar dolara ulaştığını ve yıllık bazda yüzde 12 oranında bir büyüme kaydettiğini duyurdu. Apple CFO’su Luca Maestri, bu başarıyı “önemli bir kilometre taşı” olarak nitelendirirken, birimin yıllık 100 milyar dolarlık bir gelir ürettiğini vurguladı. Maestri, birkaç yıl öncesine kıyasla bu büyümenin “olağanüstü” olduğunu belirtti.

    Apple’ın servis birimi para basmaya devam ediyor

    Apple’ın servis birimi, gelir hacmi açısından, 500 büyük şirketin yer aldığı Fortune 500 listesine dahil edilse, tek başına 40. sıraya yükselerek Morgan Stanley ve Johnson & Johnson gibi devleri geride bırakacak büyüklüğe ulaşıyor.

    Apple, servis ve hizmetlerden elde ettiği geliri ilk kez 2014 yılının son çeyreğinde raporlamaya başlamıştı. O dönemde ortaya konan gelir O dönem 4.8 milyar dolar seviyesinde olan gelir, bugün 25 milyar dolar seviyesini geçerek, Wall Street’te dikkat çeken bir başarı hikayesine dönüştü. Burada üretilen gelirdeki kâr marjları da hayli yüksek; yüzde 74 gibi yüksek bir brüt kâr marjına sahip olan servis biriminin, Apple’ın genel kâr marjı olan yüzde 46.2’nin de çok üzerinde bulunuyor.

    Apple, fiziksel bir ürün satmadan 100 milyar dolar kazandı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın servis birimi; reklam, Google ile yapılan arama lisans anlaşması, AppleCare garantileri, iCloud bulut hizmetleri, Apple TV+ gibi içerik abonelikleri, Apple Pay ve diğer aboneliklerden oluşuyor. Şirket, bu birimin gelirini cihaz satışlarından bağımsız olarak artırmayı hedefliyor. Apple CEO’su Tim Cook, bu segmentin büyümesinin şirketin kurulu cihaz tabanıyla birlikte ilerleyeceğini belirtiyor. Yeni bir iPhone satın alan kullanıcıların, Apple’ın çeşitli abonelik hizmetlerinden birine kaydolma eğilimi gösterdiği düşünülüyor.

    Apple ayrıca, kendi hizmetlerinin yanı sıra, App Store uygulamaları üzerinden yapılan tekrarlayan ödemeleri de içeren bir “abonelik” rakamı açıklıyor. Şirket, kurulu cihaz tabanının ve aboneliklerin rekor seviyelere ulaştığını bildirse de, güncel rakamları paylaşmadı. Apple, Şubat ayında 2,2 milyar aktif cihaza sahip olduğunu ve Ağustos ayında 1 milyar ücretli aboneliği aştığını söyledi.

    Cook, önümüzdeki dönemlerde de hizmetlere yatırım yapmaya ve yeni özellikle eklemeye devam edeceklerini söyledi. Apple News+, Music, Arcade gibi hizmetler yeniliklerden ilk etkilenenler olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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