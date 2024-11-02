Apple, fiziksel bir ürün satmadan bir yılda 100 milyar dolar kazandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, yıllık gelirinin büyük bir bölümünü oluşturan servis ve hizmetler biriminin inanılmaz bir büyüme ile 100 milyar dolarlık gelir seviyesine ulaştığını açıkladı. Şirketin iPhone biriminden sonra en büyük gelir kaynağı haline gelen servis birimi, bu çeyrekte de gelirini arttırarak yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Apple, son çeyreklik finansal raporuna göre, servis biriminden elde ettiği gelirin yaklaşık 25 milyar dolara ulaştığını ve yıllık bazda yüzde 12 oranında bir büyüme kaydettiğini duyurdu. Apple CFO’su Luca Maestri, bu başarıyı “önemli bir kilometre taşı” olarak nitelendirirken, birimin yıllık 100 milyar dolarlık bir gelir ürettiğini vurguladı. Maestri, birkaç yıl öncesine kıyasla bu büyümenin “olağanüstü” olduğunu belirtti.

Apple’ın servis birimi para basmaya devam ediyor

Apple’ın servis birimi, gelir hacmi açısından, 500 büyük şirketin yer aldığı Fortune 500 listesine dahil edilse, tek başına 40. sıraya yükselerek Morgan Stanley ve Johnson & Johnson gibi devleri geride bırakacak büyüklüğe ulaşıyor.

Apple, servis ve hizmetlerden elde ettiği geliri ilk kez 2014 yılının son çeyreğinde raporlamaya başlamıştı. O dönemde ortaya konan gelir O dönem 4.8 milyar dolar seviyesinde olan gelir, bugün 25 milyar dolar seviyesini geçerek, Wall Street’te dikkat çeken bir başarı hikayesine dönüştü. Burada üretilen gelirdeki kâr marjları da hayli yüksek; yüzde 74 gibi yüksek bir brüt kâr marjına sahip olan servis biriminin, Apple’ın genel kâr marjı olan yüzde 46.2’nin de çok üzerinde bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın servis birimi; reklam, Google ile yapılan arama lisans anlaşması, AppleCare garantileri, iCloud bulut hizmetleri, Apple TV+ gibi içerik abonelikleri, Apple Pay ve diğer aboneliklerden oluşuyor. Şirket, bu birimin gelirini cihaz satışlarından bağımsız olarak artırmayı hedefliyor. Apple CEO’su Tim Cook, bu segmentin büyümesinin şirketin kurulu cihaz tabanıyla birlikte ilerleyeceğini belirtiyor. Yeni bir iPhone satın alan kullanıcıların, Apple’ın çeşitli abonelik hizmetlerinden birine kaydolma eğilimi gösterdiği düşünülüyor.

Apple, rekor kazanç bildirdi: iPhone satışları patlama yaptı! 1 gün önce eklendi

Apple ayrıca, kendi hizmetlerinin yanı sıra, App Store uygulamaları üzerinden yapılan tekrarlayan ödemeleri de içeren bir “abonelik” rakamı açıklıyor. Şirket, kurulu cihaz tabanının ve aboneliklerin rekor seviyelere ulaştığını bildirse de, güncel rakamları paylaşmadı. Apple, Şubat ayında 2,2 milyar aktif cihaza sahip olduğunu ve Ağustos ayında 1 milyar ücretli aboneliği aştığını söyledi.

Cook, önümüzdeki dönemlerde de hizmetlere yatırım yapmaya ve yeni özellikle eklemeye devam edeceklerini söyledi. Apple News+, Music, Arcade gibi hizmetler yeniliklerden ilk etkilenenler olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple, fiziksel bir ürün satmadan 100 milyar dolar kazandı