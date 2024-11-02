Apple, fiziksel bir ürün satmadan bir yılda 100 milyar dolar kazandı

Apple, son çeyreklik finansal raporuna göre, servis biriminden elde ettiği gelirin yaklaşık 25 milyar dolara ulaştığını ve yıllık bazda yüzde 12 oranında bir büyüme kaydettiğini duyurdu. Apple CFO’su Luca Maestri, bu başarıyı “önemli bir kilometre taşı” olarak nitelendirirken, birimin yıllık 100 milyar dolarlık bir gelir ürettiğini vurguladı. Maestri, birkaç yıl öncesine kıyasla bu büyümenin “olağanüstü” olduğunu belirtti.
Apple’ın servis birimi para basmaya devam ediyor
Apple’ın servis birimi, gelir hacmi açısından, 500 büyük şirketin yer aldığı Fortune 500 listesine dahil edilse, tek başına 40. sıraya yükselerek Morgan Stanley ve Johnson & Johnson gibi devleri geride bırakacak büyüklüğe ulaşıyor.
Apple, servis ve hizmetlerden elde ettiği geliri ilk kez 2014 yılının son çeyreğinde raporlamaya başlamıştı. O dönemde ortaya konan gelir O dönem 4.8 milyar dolar seviyesinde olan gelir, bugün 25 milyar dolar seviyesini geçerek, Wall Street’te dikkat çeken bir başarı hikayesine dönüştü. Burada üretilen gelirdeki kâr marjları da hayli yüksek; yüzde 74 gibi yüksek bir brüt kâr marjına sahip olan servis biriminin, Apple’ın genel kâr marjı olan yüzde 46.2’nin de çok üzerinde bulunuyor.
Apple ayrıca, kendi hizmetlerinin yanı sıra, App Store uygulamaları üzerinden yapılan tekrarlayan ödemeleri de içeren bir “abonelik” rakamı açıklıyor. Şirket, kurulu cihaz tabanının ve aboneliklerin rekor seviyelere ulaştığını bildirse de, güncel rakamları paylaşmadı. Apple, Şubat ayında 2,2 milyar aktif cihaza sahip olduğunu ve Ağustos ayında 1 milyar ücretli aboneliği aştığını söyledi.
Cook, önümüzdeki dönemlerde de hizmetlere yatırım yapmaya ve yeni özellikle eklemeye devam edeceklerini söyledi. Apple News+, Music, Arcade gibi hizmetler yeniliklerden ilk etkilenenler olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über