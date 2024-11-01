Tam Boyutta Gör Apple'ın bu çeyrekteki kazançları, İrlanda hükümetine 13 milyar euro vergi borcu ödemesi emredildikten sonra tek seferlik gelir vergisi ücretini içeriyor. Bu rakam 10,2 milyar dolara denk geliyor. Bunlar da hesaba katıldığında, Apple çeyrek için 14,74 milyar dolar net gelir bildirdi. Şirket, ayrıca 2024 4. çeyrek için hisse başına 0,97 dolar kazanç bildirdi ancak bu tek seferlik ücret hariç tutulduğunda hisse başına kazanç 1,64 dolar. Peki, iPhone satışları ne durumda?

iOS 18.1 yayınlandı: Türkiye'ye Apple Intelligence yok! 4 gün önce eklendi

iPhone'lardan elde edilen gelir 46.22 milyar dolar!

iPhone, hâlâ Apple’ın en önemli ürünü ve şirketin toplam satışlarının yaklaşık %49’unu oluşturuyor. iPhone satışları yıllık bazda %5.5 arttı ve şirketin yalnızca telefondan elde ettiği gelir 46.22 milyar dolar. Tim Cook, “Bir önceki yılın aynı çeyreğinde iPhone 15 satışları 14’ten daha iyiydi. Şimdi de iPhone 16, 15’ten daha iyi satıyor.” dedi. Cook, Apple Intelligence ile ilgili olarak iPhone ve Mac’ler için yapay zeka sistemi Apple Intelligence’ı dört gözle beklediğini söyledi ve kullanıcılarla geliştiricilerden harika geri bildirimler aldıklarını ve iOS 18.1’in iOS 17.1’e göre iki kat daha hızlı benimsendiğini belirtti.

Apple, ürünleri için birim satışları değil ürün kategorisine göre gelir dağılımını bildiriyor. İşte Apple’ın 2024 dördüncü çeyrek kazancı:

Toplam gelir: 94,93 milyar dolar (%6 yıllık artış)

(%6 yıllık artış) iPhone: 46,22 milyar dolar (%5,5 yıllık artış)

(%5,5 yıllık artış) Mac: 7,74 milyar dolar (%1,71 yıllık artış)

(%1,71 yıllık artış) iPad: 6,95 milyar dolar (%7,87 yıllık artış)

(%7,87 yıllık artış) Giyilebilir Cihazlar, Ev ve Aksesuarlar: 9,04 milyar dolar (%3 yıllık düşüş)

(%3 yıllık düşüş) Servisler: 24,97 milyar dolar (%11,91 yıllık artış)

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Apple, rekor kazanç bildirdi: iPhone satışları patlama yaptı!