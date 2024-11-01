Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, rekor kazanç bildirdi: iPhone satışları patlama yaptı!

    Apple, 2024 dördüncü çeyreği için kazanç raporunu yayınladı. Şirket, üç aylık dönemde yıllık bazda %6 artışla 94,93 milyar dolar gelir bildirdi. Eylül çeyreği için yeni bir gelir rekoru kırıldı.
    apple rekor gelir iphone satışları 2024 Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu çeyrekteki kazançları, İrlanda hükümetine 13 milyar euro vergi borcu ödemesi emredildikten sonra tek seferlik gelir vergisi ücretini içeriyor. Bu rakam 10,2 milyar dolara denk geliyor. Bunlar da hesaba katıldığında, Apple çeyrek için 14,74 milyar dolar net gelir bildirdi. Şirket, ayrıca 2024 4. çeyrek için hisse başına 0,97 dolar kazanç bildirdi ancak bu tek seferlik ücret hariç tutulduğunda hisse başına kazanç 1,64 dolar. Peki, iPhone satışları ne durumda?

    iPhone'lardan elde edilen gelir 46.22 milyar dolar!

    iPhone, hâlâ Apple’ın en önemli ürünü ve şirketin toplam satışlarının yaklaşık %49’unu oluşturuyor. iPhone satışları yıllık bazda %5.5 arttı ve şirketin yalnızca telefondan elde ettiği gelir 46.22 milyar dolar. Tim Cook, “Bir önceki yılın aynı çeyreğinde iPhone 15 satışları 14’ten daha iyiydi. Şimdi de iPhone 16, 15’ten daha iyi satıyor.” dedi. Cook, Apple Intelligence ile ilgili olarak iPhone ve Mac’ler için yapay zeka sistemi Apple Intelligence’ı dört gözle beklediğini söyledi ve kullanıcılarla geliştiricilerden harika geri bildirimler aldıklarını ve iOS 18.1’in iOS 17.1’e göre iki kat daha hızlı benimsendiğini belirtti.

    Apple, ürünleri için birim satışları değil ürün kategorisine göre gelir dağılımını bildiriyor. İşte Apple’ın 2024 dördüncü çeyrek kazancı:

    • Toplam gelir: 94,93 milyar dolar (%6 yıllık artış)
    • iPhone: 46,22 milyar dolar (%5,5 yıllık artış)
    • Mac: 7,74 milyar dolar (%1,71 yıllık artış)
    • iPad: 6,95 milyar dolar (%7,87 yıllık artış)
    • Giyilebilir Cihazlar, Ev ve Aksesuarlar: 9,04 milyar dolar (%3 yıllık düşüş)
    • Servisler: 24,97 milyar dolar (%11,91 yıllık artış)
    Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2024/10/apple-reports-fourth-quarter-results/ https://9to5mac.com/2024/10/31/aapl-q4-2024-earnings/ https://www.cnbc.com/2024/10/31/apple-aapl-q4-earnings-report-2024.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 7 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi 3 tekerlekli elektrikli motor yorumları ankara volkswagen özel servis nexium yan etkileri airbag fehler ne demek arabadan su sesi gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız