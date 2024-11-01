Apple, rekor kazanç bildirdi: iPhone satışları patlama yaptı!

iPhone'lardan elde edilen gelir 46.22 milyar dolar!
iPhone, hâlâ Apple’ın en önemli ürünü ve şirketin toplam satışlarının yaklaşık %49’unu oluşturuyor. iPhone satışları yıllık bazda %5.5 arttı ve şirketin yalnızca telefondan elde ettiği gelir 46.22 milyar dolar. Tim Cook, “Bir önceki yılın aynı çeyreğinde iPhone 15 satışları 14’ten daha iyiydi. Şimdi de iPhone 16, 15’ten daha iyi satıyor.” dedi. Cook, Apple Intelligence ile ilgili olarak iPhone ve Mac’ler için yapay zeka sistemi Apple Intelligence’ı dört gözle beklediğini söyledi ve kullanıcılarla geliştiricilerden harika geri bildirimler aldıklarını ve iOS 18.1’in iOS 17.1’e göre iki kat daha hızlı benimsendiğini belirtti.
Apple, ürünleri için birim satışları değil ürün kategorisine göre gelir dağılımını bildiriyor. İşte Apple’ın 2024 dördüncü çeyrek kazancı:
- Toplam gelir: 94,93 milyar dolar (%6 yıllık artış)
- iPhone: 46,22 milyar dolar (%5,5 yıllık artış)
- Mac: 7,74 milyar dolar (%1,71 yıllık artış)
- iPad: 6,95 milyar dolar (%7,87 yıllık artış)
- Giyilebilir Cihazlar, Ev ve Aksesuarlar: 9,04 milyar dolar (%3 yıllık düşüş)
- Servisler: 24,97 milyar dolar (%11,91 yıllık artış)
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über