Apple gelecek yıl 100 milyon 5G iPhone satmayı bekliyor

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5G teknolojileri henüz nihai olarak hayatımıza girmedi ve halen test süreci devam ediyor. Ne var ki akıllı telefon üreticileri oldukça agresif. Gelecek yıl orta ve üst segmentte pek çok 5G uyumlu akıllı telefon göreceğiz. Apple da beklentilerini yükseltmiş durumda.

İlgi yüksek olacak

Sektörden gelen bilgilere göre Apple gelecek yıl 5G telefonlara olan ilginin patlama yapacağını düşünüyor. Tedarikçi ortakları ile görüşen firma gelecek yıl piyasaya çıkacak 5G uyumlu iPhone modellerinin 100 milyon satış rakamını yakalayacağını ifade ediyor.

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Gelecek yıl Apple’ın 5G uyumlu iPhone modellerine yer vereceği biliniyor ancak ana kartın buna göre yeniden tasarlanacak olması maliyetleri de arttıracak. Son dönemde iPhone satışlarının düşmesinin en büyük nedenlerinden birisi olarak yüksek fiyat etiketleri gösterilmişti. Apple bu yıl iPhone 11 modelindeki fiyat stratejisi ile tüketiciye sevdirmeyi başarmıştı. Yüksek fiyatlı 5G iPhone modelleri nasıl bu rakamı yakalayacak merak konusu.

Diğer taraftan 5G teknolojisini illa da tecrübe etmek isteyen tüketiciler için Xiaomi dahil pek çok Çinli firma uygun fiyatlı modeller piyasaya sürecek. Kızışan rekabet Apple’ın önündeki ikinci büyük engel olarak duruyor.

https://appleinsider.com/articles/19/11/25/apple-expects-to-sell-over-100m-5g-iphones-in-2020