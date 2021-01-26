Apple gizemli bir proje için yönetimde önemli bir değişiklik yaptı

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Bugüne kadar sızdırılan bilgiler Apple’ın iki gizemli proje üzerinde çalıştığını gündeme getirmişti. Bunlardan birisi sürücüsüz araç projesi iken diğeri de sanal gerçeklik gözlüğü. Her ikisi ile ilgili farklı firmalardan da dolaylı olarak doğrulama gelmişti. Şimdi bu projeler ile ilgili yönetim değişikliği yapılıyor.

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Gizemli bir proje

1998 yılında katıldığı Apple’ın 2012 yılından bu yana tüm donanım operasyonlarını yöneten kıdemli başkan yardımcısı Dan Riccio sürpriz bir şekilde bu operasyonlardan alındı ve yeni bir projenin sorumluluğunu üstlendi.

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Boş kalan koltuğuna ise Apple M1 projesinde kilit rol oynayan donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı John Ternus getirildi. Riccio yine mühendislik çalışmalarını yakından takip edecek.

Apple yeni projenin ne olduğunu haliyle açıklamıyor ancak sürücüsüz araç projesini Hyundai ile birlikte yürütmek istediği ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan ilk sanal gerçeklik kaskı prototipinin de test aşamsında olduğu gündeme gelmişti. Boyutları ve süresi itibariyle kask projesi sanki biraz daha yakın ihtimal gibi.

https://www.engadget.com/apple-hardware-svp-224019387.html

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