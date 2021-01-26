Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple gizemli bir proje için yönetimde önemli bir değişiklik yaptı

    Apple’da 22 yılını dolduran kıdemli başkan yardımcısı Dan Riccio sürpriz bir şekilde gizemli bir projeye kaydırıldı. Yerine ise John Ternus getirildi. Proje ile ilgili açıklama yapılmadı.
    2 sa.
    599
    27
    1
    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Apple gizemli bir proje için yönetimde önemli bir değişiklik yaptı
    Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar sızdırılan bilgiler Apple’ın iki gizemli proje üzerinde çalıştığını gündeme getirmişti. Bunlardan birisi sürücüsüz araç projesi iken diğeri de sanal gerçeklik gözlüğü. Her ikisi ile ilgili farklı firmalardan da dolaylı olarak doğrulama gelmişti. Şimdi bu projeler ile ilgili yönetim değişikliği yapılıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 satışları beklentileri aştı, bu yıl rekor gelebilir

    Gizemli bir proje

    1998 yılında katıldığı Apple’ın 2012 yılından bu yana tüm donanım operasyonlarını yöneten kıdemli başkan yardımcısı Dan Riccio sürpriz bir şekilde bu operasyonlardan alındı ve yeni bir projenin sorumluluğunu üstlendi.

    Ayrıca Bkz. "LG, mobil cihaz bölümünü Vietnamlı Vingroup holdinge satabilir"

    Boş kalan koltuğuna ise Apple M1 projesinde kilit rol oynayan donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı John Ternus getirildi. Riccio yine mühendislik çalışmalarını yakından takip edecek.

    Apple yeni projenin ne olduğunu haliyle açıklamıyor ancak sürücüsüz araç projesini Hyundai ile birlikte yürütmek istediği ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan ilk sanal gerçeklik kaskı prototipinin de test aşamsında olduğu gündeme gelmişti. Boyutları ve süresi itibariyle kask projesi sanki biraz daha yakın ihtimal gibi.



    https://www.engadget.com/apple-hardware-svp-224019387.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gizemli proje dedikleri çentiği küçültmek olabilir. Apple' dan gelecek en inovatif hareket bu olurdu.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Koç Holding 35 bin çalışanı ile uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor 20 dk. HBO hâlâ Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor 50 dk. Yeni Skoda Kushaq'ın kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı 1 sa. Avrupa pazarında bilgisayar satışları arttı 1 sa. M.2 slotundan RTX 3090 çalıştırmak 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple gizemli bir proje için yönetimde önemli bir değişiklik yaptı Sonraki Twitter doğru haberleri topluluk ile tespit edecek 3 sa. BluTV'nin yeni yerli yapım bilim kurgu dizisi: BÖRÜ 2039 3 sa. Türkiye'de telefon üretimine yeni teşvik düzenlemesi 3 sa. ABD Başkanı Joe Biden: "Devletin araç filosu elektrikli modellerle değiştirilecek" 3 sa. iPhone 12 satışları beklentileri aştı, bu yıl rekor gelebilir 4 sa. Karşınızda 13.700 TL'lik Resident Evil Village Koleksiyoncu Sürümü 4 sa. Tomb Raider 2'nin yeni yönetmeni ve senaristi belli oldu 5 sa. Samsung ve Apple, yeni akıllı saatlerine kan şekeri ölçüm özelliği eklemeye çalışıyor 5 sa. Cumhurbaşkanlığından bakanlıklara uyarı: "Volkswagen ve Audi'leri değiştirin" 6 sa. Epic Games'ten ücretsiz olarak Star Wars Battlefront 2 alan kullanıcı sayısı belli oldu 6 sa. Windows 10X hırsızlığa karşı koruma özelliği sunacak 7 sa. Yeni Nissan Juke Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 8 sa. Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı 8 sa. Araştırmacılar, psikoz teşhisinde kullanmak üzere bir yapay zekâ yöntemi geliştirdi 9 sa. Realme'nin ilk dizüstü bilgisayarı bu yaz gelebilir 18 sa. Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı 19 sa. Anal bölgeden alınan örneklerle koronavirüs testi yapılabilir 20 sa. WandaVision'ın 2. sezonu muhtemelen gelmeyecek 21 sa. Sony, Xperia Compact serisine bu yıl yeni bir model ekleyecek 21 sa. WhatsApp kavgası ICQ’ya yaradı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız