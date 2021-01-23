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Geçtiğimiz günlerde LG'nin mobil cihaz bölümünü satarak akıllı telefon pazarından çekilmeyi planladığına dair haberler çıkmıştı. Ancak şirket yetkilileri bu iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdi.

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LG akıllı telefon pazarından çekilmeyecek

Zor günler geçiren şirket için mobil cihaz bölümünü elden çıkarmak "kaçınılmaz son" gibi görünüyor. Zira LG Electronics CEO'su Kwon Bong-Seok kısa süre önce yaptığı açıklamada şirketin mobil pazardan çekilebileceğini duyurdu.

LG yönetiminin ağız değiştirerek durumu kabullenmesi ile birlikte potansiyel alıcılar netleşmeye başladı. Business Korea'nin haberine göre LG, mobil cihaz bölümünü Vietnamlı Vingroup holdinge satabilir.

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Teklif oldukça cazip

Vingroup'un LG'ye cazip bir teklif yaptığı söyleniyor. Büyük olasılıkla şirket bunu kabul edecek. Bilmeyenler için Vingroup'un Samsung Electronics ve OPPO'dan sonra Vietnam'ın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olduğunu belirtelim.

LG'nin mobil cihaz bölümü tam 23 çeyrektir zararda. Şirket, yeni tasarım ve sıra dışı form faktörlerine sahip akıllı telefonlar piyasaya sürerek bunu değiştirmeye çalıştı ancak başaramadı. Şirketin son projesi CES 2021'de sergilenen yuvarlanabilir ekranlı LG Rollable modeliydi.

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=58880

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