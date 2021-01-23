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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG, mobil cihaz bölümünü Vietnamlı Vingroup holdinge satabilir

    LG yönetimi ilk başta reddetse de akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşündüklerini kabul etti. Şirket mobil cihaz bölümünü oldukça cazip bir teklif sunan Vietnamlı Vingroup holdinge satabilir.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG, mobil cihaz bölümünü Vietnamlı Vingroup holdinge satabilir
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    Geçtiğimiz günlerde LG'nin mobil cihaz bölümünü satarak akıllı telefon pazarından çekilmeyi planladığına dair haberler çıkmıştı. Ancak şirket yetkilileri bu iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdi.

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    Zor günler geçiren şirket için mobil cihaz bölümünü elden çıkarmak "kaçınılmaz son" gibi görünüyor. Zira LG Electronics CEO'su Kwon Bong-Seok kısa süre önce yaptığı açıklamada şirketin mobil pazardan çekilebileceğini duyurdu.

    LG yönetiminin ağız değiştirerek durumu kabullenmesi ile birlikte potansiyel alıcılar netleşmeye başladı. Business Korea'nin haberine göre LG, mobil cihaz bölümünü Vietnamlı Vingroup holdinge satabilir.

    LG, mobil cihaz bölümünü Vietnamlı Vingroup holdinge satabilir
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    Teklif oldukça cazip

    Vingroup'un LG'ye cazip bir teklif yaptığı söyleniyor. Büyük olasılıkla şirket bunu kabul edecek. Bilmeyenler için Vingroup'un Samsung Electronics ve OPPO'dan sonra Vietnam'ın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olduğunu belirtelim.

    LG'nin mobil cihaz bölümü tam 23 çeyrektir zararda. Şirket, yeni tasarım ve sıra dışı form faktörlerine sahip akıllı telefonlar piyasaya sürerek bunu değiştirmeye çalıştı ancak başaramadı. Şirketin son projesi CES 2021'de sergilenen yuvarlanabilir ekranlı LG Rollable modeliydi.



    http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=58880 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    3 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
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