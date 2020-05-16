Apple Glasses önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir

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Apple ürünleriyle ilgili güvenilir istihbaratlarıyla tanıdığımız duyumcu ve teknoloji analisti Jon Prosser, şirketin birkaç yıldır üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü hakkında yeni bilgiler verdi.

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Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2022 yılından önce AR gözlüğünü piyasaya sürmeyeceğini söylemişti. Prosser ise Kuo ile aynı fikirde değil.

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"Apple Glasses'ı gördüm"

Kendisi, Apple Glasses'ın 2021'in ilk yarısında piyasaya sürüleceğini düşünüyor. Ayrıca, gözlük prototiplerini gördüğünü ve Apple Glasses için tasarlanmış kullanıcı arayüzü olan "Starboard" ile tanıştığını belirtti.

John Prosser, yakında Apple'ın AR gözlüğüyle ilgili çok daha fazla detay içeren bir video paylaşacağını söyledi. FRONT PAGE TECH isimli YouTube kanalında yayınlanması planlanan videoda Apple Glasses'ın kendisini ve kullanıcı arayüzünü görebiliriz.

https://twitter.com/jon_prosser/status/1261331610177351689

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