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    Apple Glasses önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir

    Analist John Prosser, Apple'ın çıkarmayı planladığı yeni ürünler hakkında istihbarat sunmaya devam ediyor. Prosser'a göre şirketin artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü önümüzdeki yıl çıkacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple Glasses önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir
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    Apple ürünleriyle ilgili güvenilir istihbaratlarıyla tanıdığımız duyumcu ve teknoloji analisti Jon Prosser, şirketin birkaç yıldır üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü hakkında yeni bilgiler verdi.

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    Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2022 yılından önce AR gözlüğünü piyasaya sürmeyeceğini söylemişti. Prosser ise Kuo ile aynı fikirde değil.

    Apple Glasses önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir
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    "Apple Glasses'ı gördüm"

    Kendisi, Apple Glasses'ın 2021'in ilk yarısında piyasaya sürüleceğini düşünüyor. Ayrıca, gözlük prototiplerini gördüğünü ve Apple Glasses için tasarlanmış kullanıcı arayüzü olan "Starboard" ile tanıştığını belirtti.

    John Prosser, yakında Apple'ın AR gözlüğüyle ilgili çok daha fazla detay içeren bir video paylaşacağını söyledi. FRONT PAGE TECH isimli YouTube kanalında yayınlanması planlanan videoda Apple Glasses'ın kendisini ve kullanıcı arayüzünü görebiliriz.



    https://twitter.com/jon_prosser/status/1261331610177351689 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kımyasal (ümit k) 13 sa. en beğenilen
    Google çıkaracağı zaman millet isyan etti,mahremiyetimiz kalmayacak yada izinsiz çekim yapacak diye.Apple çıkaracağı zaman inanın millet koşa koşa alacak bu ürünü.
    Google çıkaracağı zaman millet isyan etti,mahremiyetimiz kalmayacak yada izinsiz çekim yapacak diye.Apple çıkaracağı zaman inanın millet koşa koşa alacak bu ürü...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kımyasal (ümit k) 13 sa. en beğenilen
    Google çıkaracağı zaman millet isyan etti,mahremiyetimiz kalmayacak yada izinsiz çekim yapacak diye.Apple çıkaracağı zaman inanın millet koşa koşa alacak bu ürünü.
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    fitamino (Olgun Portakal) 18 sa.
    Google gozluk cikariyordu bi ara ne oldu o konu?
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    EknCn (Ekin Can Doğan) 18 sa.
    Apple AR üzerinde çok çalışmalar yapıyor burası doğru, ama daha erken.

    Yeni iPad Pro ile işi farklı bir boyuta taşıdı ama en az 1-2 senesi daha var.
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 18 sa. EknCn
    Aynen katılıyorum, ipaddeki yeni gelen lidar olayınıda gözlüğe koycaklardır. Biraz zaman alır.
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