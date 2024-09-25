Meta, dünyanın en gelişmiş gözlüğü olarak tanımladığı Orion'u tanıttı

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Tam Boyutta Gör ABD'li teknoloji devi Meta, ilk gerçek artırılmış gerçeklik (AR) akıllı gözlüğü Orion'u duyurdu. Şirket, aylarca süren spekülasyonların ardından cihazı Meta Connect 2024 etkinliğinde tanıttı. Şirket Orion'u "en gelişmiş AR gözlük" olarak tanımlıyor.

Mark Zuckerberg: Orion dünyanın en gelişmiş gözlüğü

Orion, diğer AR ürünlerinden farklı olarak hologramları gözlük üzerine yansıtmak için mini projektörler kullanıyor. Tasarımı, Magic Leap, Microsoft'un Hololens'i ve Google Glass gibi önceki ana akım AR ürünlerine göre daha az hantal. VR başlıklarının aksine Orion, kullanıcıların cihaz üzerindeki kameralar aracılığıyla çevrelerinin farkında olmalarını sağlıyor.

Orion hem iç hem de dış mekanlarda hafif ve işlevsel olacak şekilde tasarlandı. Gözlükler, gerçek dünyanın üzerine holografik öğeler yerleştirerek "akıllı telefon ekranının sınırlamalarından uzak dijital deneyimler" sunuyor. Meta ayrıca kullanıcıların çevrelerini daha iyi anlamalarını sağlamak için Orion'a bağlamsal yapay zeka entegre etti.

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Orion bu sayede buzdolabı içeriklerine göre tarif oluşturma veya Messenger ve WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme yapma gibi görevleri yerine getirebiliyor. Şu anda yalnızca Meta çalışanları ve "seçkin kişilerr" Orion'a erişebilir. Bu sınırlı sürüm, Meta'nın tüketici sürümünü piyasaya sürmeden önce ürünü iyileştirme stratejisinin bir parçası.

Meta, Orion'un henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen sadece bir araştırma prototipi olmadığını aynı zamanda "şimdiye kadar geliştirdiğimiz en önemli ürün prototiplerinden biri" olduğunu iddia ediyor. Şirket CEO'su Mark Zuckerberg'in de belirttiği gibi gözlüklerin maliyetini düşürerek uygun fiyatlı hale getirmeyi hedefliyorlar.

Tam Boyutta Gör

Orion, Meta'nın 2019'da CTRL-Labs'ı satın almasıyla ortaya çıkan bir özellik olan "sinirsel arayüz" aracılığıyla kontrol edilecek. Şirket, gözlüğü CTRL-Labs tarafından geliştirilen uyumlu bir bileklikle eşleştirmeyi planlıyor. Orion, "bugüne kadarki en küçük AR gözlük formunda en geniş görüş alanına" sahip olmasıyla övünüyor ve çoklu görev pencereleri, büyük ekranlı eğlence ve insanların gerçek boyutlu hologramları gibi sürükleyici kullanım senaryolarına olanak sağlıyor.

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