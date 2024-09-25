Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, dünyanın en gelişmiş gözlüğü olarak tanımladığı Orion'u tanıttı

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Meta Connect 2024 etkinliğinde "dünyanın şimdiye kadar gördüğü en gelişmiş gözlük" olarak tanımladığı Orion'u resmi olarak duyurdu.
    Meta, dünyanın en gelişmiş gözlüğü Orion'u tanıttı Tam Boyutta Gör
    ABD'li teknoloji devi Meta, ilk gerçek artırılmış gerçeklik (AR) akıllı gözlüğü Orion'u duyurdu. Şirket, aylarca süren spekülasyonların ardından cihazı Meta Connect 2024 etkinliğinde tanıttı. Şirket Orion'u "en gelişmiş AR gözlük" olarak tanımlıyor.

    Mark Zuckerberg: Orion dünyanın en gelişmiş gözlüğü

    Orion, diğer AR ürünlerinden farklı olarak hologramları gözlük üzerine yansıtmak için mini projektörler kullanıyor. Tasarımı, Magic Leap, Microsoft'un Hololens'i ve Google Glass gibi önceki ana akım AR ürünlerine göre daha az hantal. VR başlıklarının aksine Orion, kullanıcıların cihaz üzerindeki kameralar aracılığıyla çevrelerinin farkında olmalarını sağlıyor.

    Orion hem iç hem de dış mekanlarda hafif ve işlevsel olacak şekilde tasarlandı. Gözlükler, gerçek dünyanın üzerine holografik öğeler yerleştirerek "akıllı telefon ekranının sınırlamalarından uzak dijital deneyimler" sunuyor. Meta ayrıca kullanıcıların çevrelerini daha iyi anlamalarını sağlamak için Orion'a bağlamsal yapay zeka entegre etti.

    Orion bu sayede buzdolabı içeriklerine göre tarif oluşturma veya Messenger ve WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme yapma gibi görevleri yerine getirebiliyor. Şu anda yalnızca Meta çalışanları ve "seçkin kişilerr" Orion'a erişebilir. Bu sınırlı sürüm, Meta'nın tüketici sürümünü piyasaya sürmeden önce ürünü iyileştirme stratejisinin bir parçası.

    Meta, Orion'un henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen sadece bir araştırma prototipi olmadığını aynı zamanda "şimdiye kadar geliştirdiğimiz en önemli ürün prototiplerinden biri" olduğunu iddia ediyor. Şirket CEO'su Mark Zuckerberg'in de belirttiği gibi gözlüklerin maliyetini düşürerek uygun fiyatlı hale getirmeyi hedefliyorlar.

    Meta, dünyanın en gelişmiş gözlüğü Orion'u tanıttı Tam Boyutta Gör

    Orion, Meta'nın 2019'da CTRL-Labs'ı satın almasıyla ortaya çıkan bir özellik olan "sinirsel arayüz" aracılığıyla kontrol edilecek. Şirket, gözlüğü CTRL-Labs tarafından geliştirilen uyumlu bir bileklikle eşleştirmeyi planlıyor. Orion, "bugüne kadarki en küçük AR gözlük formunda en geniş görüş alanına" sahip olmasıyla övünüyor ve çoklu görev pencereleri, büyük ekranlı eğlence ve insanların gerçek boyutlu hologramları gibi sürükleyici kullanım senaryolarına olanak sağlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 10 saat önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabaya sıçrayan boya nasıl çıkar öğrenci arabası bira bozulur mu mazda 3 kronik sorunlar ydt 400 puan kaç net

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20C
    Tecno Spark 20C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro AN515-58-7725
    Acer Nitro AN515-58-7725
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız