Meta, dünyanın en gelişmiş gözlüğü olarak tanımladığı Orion'u tanıttı

Mark Zuckerberg: Orion dünyanın en gelişmiş gözlüğü
Orion, diğer AR ürünlerinden farklı olarak hologramları gözlük üzerine yansıtmak için mini projektörler kullanıyor. Tasarımı, Magic Leap, Microsoft'un Hololens'i ve Google Glass gibi önceki ana akım AR ürünlerine göre daha az hantal. VR başlıklarının aksine Orion, kullanıcıların cihaz üzerindeki kameralar aracılığıyla çevrelerinin farkında olmalarını sağlıyor.
Orion hem iç hem de dış mekanlarda hafif ve işlevsel olacak şekilde tasarlandı. Gözlükler, gerçek dünyanın üzerine holografik öğeler yerleştirerek "akıllı telefon ekranının sınırlamalarından uzak dijital deneyimler" sunuyor. Meta ayrıca kullanıcıların çevrelerini daha iyi anlamalarını sağlamak için Orion'a bağlamsal yapay zeka entegre etti.
Orion bu sayede buzdolabı içeriklerine göre tarif oluşturma veya Messenger ve WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme yapma gibi görevleri yerine getirebiliyor. Şu anda yalnızca Meta çalışanları ve "seçkin kişilerr" Orion'a erişebilir. Bu sınırlı sürüm, Meta'nın tüketici sürümünü piyasaya sürmeden önce ürünü iyileştirme stratejisinin bir parçası.
Meta, Orion'un henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen sadece bir araştırma prototipi olmadığını aynı zamanda "şimdiye kadar geliştirdiğimiz en önemli ürün prototiplerinden biri" olduğunu iddia ediyor. Şirket CEO'su Mark Zuckerberg'in de belirttiği gibi gözlüklerin maliyetini düşürerek uygun fiyatlı hale getirmeyi hedefliyorlar.
Orion, Meta'nın 2019'da CTRL-Labs'ı satın almasıyla ortaya çıkan bir özellik olan "sinirsel arayüz" aracılığıyla kontrol edilecek. Şirket, gözlüğü CTRL-Labs tarafından geliştirilen uyumlu bir bileklikle eşleştirmeyi planlıyor. Orion, "bugüne kadarki en küçük AR gözlük formunda en geniş görüş alanına" sahip olmasıyla övünüyor ve çoklu görev pencereleri, büyük ekranlı eğlence ve insanların gerçek boyutlu hologramları gibi sürükleyici kullanım senaryolarına olanak sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu