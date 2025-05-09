Apple, iki farklı akıllı gözlük üzerinde çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Apple, giyilebilir teknoloji alanındaki etkisini genişletmek için akıllı gözlük projeleri üzerinde çalışıyor. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerine doğrudan rakip olacak yeni bir cihaz için özel çip geliştirme sürecine hız verdi.

Apple'ın geliştirdiği yeni çipin temeli, halihazırda Apple Watch’ta kullanılan işlemcilere dayanıyor. Ancak şirket, bu çipi gözlük kullanımına uygun hale getirmek için çoklu kamera sistemlerini destekleyecek şekilde yeniden tasarlamış durumda. Bloomberg’in aktardığına göre çipin seri üretimi 2026 sonu veya 2027’nin başında başlayabilir. Bu da Apple’ın akıllı gözlüklerini 2027 yılı içerisinde piyasaya sürebileceği ihtimalini doğuruyor.

AR olmayan model de planlar arasında

Söz konusu gözlüklerin yalnızca artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerine sahip modellerden ibaret olmayacağı belirtiliyor. Apple, AR teknolojisi içermeyen daha temel bir gözlük modeli üzerinde de çalışıyor. Bu strateji, şirketin farklı kullanıcı segmentlerine ulaşma hedefinin bir parçası olabilir. Meta da benzer şekilde, ilk Orion AR gözlüklerini yalnızca geliştirme amacıyla tanıtmıştı ve ikinci nesil modelin ise 2027’de piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

Apple Watch satışları üst üste iki yıldır düşüyor 1 gün önce eklendi

Apple’ın çip geliştirme çalışmaları yalnızca akıllı gözlüklerle sınırlı değil. Bloomberg’e göre şirket, kameralı Apple Watch ve AirPods modelleri için de özel işlemciler geliştiriyor. Bu yeni çiplerin de 2027 yılı civarında hazır olması hedefleniyor. Ayrıca Apple, M serisi Mac işlemcilerini güncellerken, aynı zamanda yapay zeka sunucularına özel çipler üzerinde de çalışıyor.

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