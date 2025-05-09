Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iki farklı akıllı gözlük üzerinde çalışıyor

    Yeni bir rapora göre Apple, Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlükleriyle rekabet edecek ürünler geliştiriyor. Ortaya çıkan bilgiler Apple’ın hem AR hem de AR olmayan modeller geliştirdiğini gösteriyor.

    Apple, iki farklı akıllı gözlük üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, giyilebilir teknoloji alanındaki etkisini genişletmek için akıllı gözlük projeleri üzerinde çalışıyor. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerine doğrudan rakip olacak yeni bir cihaz için özel çip geliştirme sürecine hız verdi.

    Apple'ın geliştirdiği yeni çipin temeli, halihazırda Apple Watch’ta kullanılan işlemcilere dayanıyor. Ancak şirket, bu çipi gözlük kullanımına uygun hale getirmek için çoklu kamera sistemlerini destekleyecek şekilde yeniden tasarlamış durumda. Bloomberg’in aktardığına göre çipin seri üretimi 2026 sonu veya 2027’nin başında başlayabilir. Bu da Apple’ın akıllı gözlüklerini 2027 yılı içerisinde piyasaya sürebileceği ihtimalini doğuruyor.

    AR olmayan model de planlar arasında

    Söz konusu gözlüklerin yalnızca artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerine sahip modellerden ibaret olmayacağı belirtiliyor. Apple, AR teknolojisi içermeyen daha temel bir gözlük modeli üzerinde de çalışıyor. Bu strateji, şirketin farklı kullanıcı segmentlerine ulaşma hedefinin bir parçası olabilir. Meta da benzer şekilde, ilk Orion AR gözlüklerini yalnızca geliştirme amacıyla tanıtmıştı ve ikinci nesil modelin ise 2027’de piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

    Apple’ın çip geliştirme çalışmaları yalnızca akıllı gözlüklerle sınırlı değil. Bloomberg’e göre şirket, kameralı Apple Watch ve AirPods modelleri için de özel işlemciler geliştiriyor. Bu yeni çiplerin de 2027 yılı civarında hazır olması hedefleniyor. Ayrıca Apple, M serisi Mac işlemcilerini güncellerken, aynı zamanda yapay zeka sunucularına özel çipler üzerinde de çalışıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi valiz markaları instagram linkleri uygulamada açılmıyor bmw 520i paket sıralaması emre ayan 1.6 puretech

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum