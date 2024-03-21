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    AR/VR gözlük satışları bu sene %44 artabilir: Satışların katlanarak artması bekleniyor

    IDC, AR/VR gözlük pazarına dair gelecek öngörülerini yayınladı. Apple Vision Pro ile beraber tekrardan hareketlenen pazar 2023'teki düşüşünden sonra tekrar yükselişe geçecek gibi görünüyor.
    AR/VR gözlük satışları bu sene %44 artabilir Tam Boyutta Gör
    Araştırma şirketi IDC, AR/VR gözlük pazarına dair gelecek öngörülerini yayınladı. AR/VR gözlükleri bir süredir mevcut olmasına rağmen ana akım ürünler haline gelemedi. Yakın zamana kadar Meta'nın Quest modelleri bu alanda hakimiyetini sürdürüyordu. Ancak Apple Vision Pro ile beraber tekrardan hareketlenen pazar 2023'teki düşüşünden sonra tekrar yükselişe geçecek gibi görünüyor.

    AR/VR gözlük satışları bu sene %44 artabilir

    Bu sene satışlar %44 artabilir

    IDC'nin verilerine göre küresel AR/VR başlık satışları 2023'te %23,5 azaldı. Bu düşüşün büyük olasılıkla tüketicilerin Vision Pro'nun piyasaya sürülmesi beklentisiyle satın alma işlemlerini ertelemelerinden kaynaklandığı belirtiliyor. 2024 yılında ise beklentilerin önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Apple Vision Pro'yu satın alan kişi sayısının artması ve teknolojinin ana akım tarafından benimsenmeye başlamasının ardından daha fazla kişinin alternatiflere yönelmesi bekleniyor. IDC, satışların bu yıl %44,2 artarak 9,7 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor. Üstelik bu rakamın önümüzdeki yıllarda katlanarak artmaya devam etmesi ve 2028 yılı sonunda potansiyel 36 milyon adede ulaşması bekleniyor.

    2023 yılında dünya çapında 1,2 milyar akıllı telefon satıldı. Telefonlar hayatımızın temelinde yer aldığı ve her türlü işimizi yapmamızı sağladığı için bu rakamlara ulaşıyor. AR/VR teknolojisi önümüzdeki yıllarda akıllı telefonların dönüştürücü etkisine benzer önemli gelişmeler yaşarsa satış rakamlarında patlama yaşanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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