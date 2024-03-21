AR/VR gözlük satışları bu sene %44 artabilir: Satışların katlanarak artması bekleniyor

Tam Boyutta Gör Araştırma şirketi IDC, AR/VR gözlük pazarına dair gelecek öngörülerini yayınladı. AR/VR gözlükleri bir süredir mevcut olmasına rağmen ana akım ürünler haline gelemedi. Yakın zamana kadar Meta'nın Quest modelleri bu alanda hakimiyetini sürdürüyordu. Ancak Apple Vision Pro ile beraber tekrardan hareketlenen pazar 2023'teki düşüşünden sonra tekrar yükselişe geçecek gibi görünüyor.

Bu sene satışlar %44 artabilir

IDC'nin verilerine göre küresel AR/VR başlık satışları 2023'te %23,5 azaldı. Bu düşüşün büyük olasılıkla tüketicilerin Vision Pro'nun piyasaya sürülmesi beklentisiyle satın alma işlemlerini ertelemelerinden kaynaklandığı belirtiliyor. 2024 yılında ise beklentilerin önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Apple Vision Pro'yu satın alan kişi sayısının artması ve teknolojinin ana akım tarafından benimsenmeye başlamasının ardından daha fazla kişinin alternatiflere yönelmesi bekleniyor. IDC, satışların bu yıl %44,2 artarak 9,7 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor. Üstelik bu rakamın önümüzdeki yıllarda katlanarak artmaya devam etmesi ve 2028 yılı sonunda potansiyel 36 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Samsung'un XR gözlüğü, Sony'nin mikro OLED ekranıyla gelebilir 2 gün önce eklendi

2023 yılında dünya çapında 1,2 milyar akıllı telefon satıldı. Telefonlar hayatımızın temelinde yer aldığı ve her türlü işimizi yapmamızı sağladığı için bu rakamlara ulaşıyor. AR/VR teknolojisi önümüzdeki yıllarda akıllı telefonların dönüştürücü etkisine benzer önemli gelişmeler yaşarsa satış rakamlarında patlama yaşanabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.