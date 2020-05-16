LG, 13 yeni Q serisi cihaz için marka başvurusu yaptı

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Ortaya çıkan yeni bir rapor Güney Koreli teknoloji devi LG'nin, Q serisi orta segment 13 yeni akıllı telefon için marka tescil başvurusu yaptığını gösteriyor. Başvurular Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi'ne (KIPRIS) yapıldı.

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Sadece Q51 duyurulmuştu

LG'nin marka tescili başvuru listesinde Q31, Q32, Q33, Q51, Q51S, Q52, Q53, Q61, Q62, Q63, Q91, Q92 ve Q93 olmak üzere tam 13 cihaz var. Tüm bu modellerin Sınıf 9 kategorisinde dosyalanması ise cihazların akıllı telefon olacağını onaylıyor. Ortaya çıkan bu modellerle birlikte, şirketin yakın bir tarihte Q serisi ile ilgili bir duyuru yapmasını bekleyebiliriz.

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Yayınlanan bu listedeki modellerden sadece LG Q51 modeli, 6.5 inç 720p+ ekran, 4.000 mAh pil, Mediatek Helio P22 yonga seti ve 3GB RAM ile geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Son olarak LG Velvet model akıllı telefonunu tanıtan şirketin, yakın bir tarihte bu modeller için detaylı bilgiler vermesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/lg_applies_for_13_new_qseries_device_names_including_a_new_q30_lineup_in_korea-news-43240.php

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