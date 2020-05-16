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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG, 13 yeni Q serisi cihaz için marka başvurusu yaptı

    Güney Koreli teknoloji üreticisi LG, yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre şirket bir düzine Q serisi model için marka başvurusunda bulundu.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LG, 13 yeni Q serisi cihaz için marka başvurusu yaptı
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    Ortaya çıkan yeni bir rapor Güney Koreli teknoloji devi LG'nin, Q serisi orta segment 13 yeni akıllı telefon için marka tescil başvurusu yaptığını gösteriyor. Başvurular Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi'ne (KIPRIS) yapıldı.

    Ayrıca Bkz. "Realme Watch, 25 Mayıs'ta tanıtılabilir"

    Sadece Q51 duyurulmuştu

    LG'nin marka tescili başvuru listesinde Q31, Q32, Q33, Q51, Q51S, Q52, Q53, Q61, Q62, Q63, Q91, Q92 ve Q93 olmak üzere tam 13 cihaz var. Tüm bu modellerin Sınıf 9 kategorisinde dosyalanması ise cihazların akıllı telefon olacağını onaylıyor. Ortaya çıkan bu modellerle birlikte, şirketin yakın bir tarihte Q serisi ile ilgili bir duyuru yapmasını bekleyebiliriz.

    LG, 13 yeni Q serisi cihaz için marka başvurusu yaptı
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    Yayınlanan bu listedeki modellerden sadece LG Q51 modeli, 6.5 inç 720p+ ekran, 4.000 mAh pil, Mediatek Helio P22 yonga seti ve 3GB RAM ile geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Son olarak LG Velvet model akıllı telefonunu tanıtan şirketin, yakın bir tarihte bu modeller için detaylı bilgiler vermesi bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/lg_applies_for_13_new_qseries_device_names_including_a_new_q30_lineup_in_korea-news-43240.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nemesis-Prime 19 sa.
    Yıl olmuş bilmem kaç hala Mediatek işlemci?
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    kreat 19 sa.
    LG, samsung'a özendi galiba. Firmaların bu kadar fazla gereksiz model çıkarmasının önüne geçebilecek bir yasa filan yok mu ?
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    High Sierra 21 sa.
    Mediatek, elde kalan Helio P22 işlemcileri Huawei ile LG'ye satıyor. Bunu anladık. Bizde de Casper ile Vestel'in en sevdiği çipset bu olsa gerek. İşlemciler arasında bir efsane oldu P22.
    ..
    2. S625 vakası desek yalan olmaz. Fiyat etiketi olarak oldukça uygun ve alt segment cihazlara can veren bir çipset.
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