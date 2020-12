Apple, gelecekteki cihazları için kendi modemini geliştirmeye başladı

Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı

Just Cause: Mobile, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu

Haftalık Film Önerisi 05: The Man From Earth

Skyrim, Among Us, Yakuza 6 ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor

1 hf.

2020'nin en iyi oyunu The Last of Us Part II seçildi