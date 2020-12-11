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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, gelecekteki cihazları için kendi modemini geliştirmeye başladı

    Apple yöneticilerinden Johny Srouji, çalışanlarla yaptığı bir toplantı sırasında gelecekteki Apple cihazları için şirketin kendi hücresel modemlerini geliştirmeye başladıklarını söyledi.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, gelecekteki cihazları için kendi modemini geliştirmeye başladı

    Apple, ilk 5G destekli akıllı telefonları olan iPhone 12 serisini Ekim ayında tanıttı. Bu iPhone'lar için 5G modem Qualcomm tarafından sağlandı ancak gelecekteki iPhone'larda ve iPad'lerde durum böyle olmayabilir.

    Bloomberg'e göre Apple Donanım Teknolojileri Kıdemli Başkan Yardımcısı Johny Srouji, çalışanlarla yaptığı bir toplantı sırasında Apple'ın gelecekteki cihazları için kendi hücresel modem hattı üzerinde çalışmaya başladığını söyledi.

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    Apple, dışa bağımlılığı azaltmak istiyor

    Apple'ın MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini'de kendi yonga setlerini kullanmasıyla beraber bir de kendi hücresel modemi üzerinde çalışmaya başlamış olması şirketin, ürünlerinin geliştirilmesi için üçüncü taraf satıcılara bağımlılığını azaltmayı amaçladığı açıkça gösteriyor.

    Johny Srouji toplantıda: "Bu yıl, başka bir önemli stratejik geçiş sağlayacak ilk dahili hücresel modemimizi geliştirmeye başladık. Bunlar gibi uzun vadeli stratejik yatırımlar, ürünlerimizi etkinleştirmenin ve geleceğimiz için zengin bir yenilikçi teknolojiler hattına sahip olduğumuzdan emin olmanın kritik bir parçasıdır ." ifadelerine yer verdi.

    Bu açıklamanın ardından, Qualcomm'un hisselerinde düşüş görüldü. Bloomberg'e göre Qualcomm, gelirinin yaklaşık % 11'ini Apple'dan kazanırken Intel'de bu oran yaklaşık % 7.

    Bloomberg ayrıca, Apple'ın bir süredir Qualcomm'dan mühendisler işe aldığını ve San Diego, Cupertino ve Avrupa'da hücresel modem geliştirmeye odaklanmış ekipleri olduğunu söylüyor.

    Apple'ın kendi hücresel modemlerini ne zaman kullanmaya başlayacağı kesin değil. Geçtiğimiz yıl Apple ile Qualcomm, 6 yıllık lisans anlaşması yapmıştı.



    Kaynakça https://www.engadget.com/apple-in-house-cellular-modem-045611093.html https://www.theverge.com/2020/12/10/22168779/apple-leak-cellular-modem-johny-srouji-town-hall Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    maxpeck 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kendi para birimini de geliştirsin, komple ekosistem.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kendi internetini de yapar bu adamlar, elmayı ısır ısır bitmiyor.
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    seglopsi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    intel'in iphone11 serisi ve se2020'de attığı kazığın sonucudur bu olay.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır neden yapmıyor diyordum başladığınıda biliyorduk dedikodulardan yeni açıkladılar resmi olarak.



    Masaüstü işlemci yaptılar bunu yapamadılar demek ki gerçekten zor bir şey. Birde tam 5G olayına denk geldi.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Aslen modem sektöründe geçmişe dayalı lisans ücretlerini zor. Bu yüzden sıfırdan başlamak yerine Intel'in modem birimini satın aldılar. Qualcomm'la 5 yıllık lisans sözleşmeleri hala duruyor.
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    aliceqper 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    muhtemelen işlemci içine gömcek. gelecekte tüm bileşenleri tek çip içine gömebilir.
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    maxpeck 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kendi para birimini de geliştirsin, komple ekosistem.
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) maxpeck
    Bu hikaye bana petrol sektöründen tanıdık geliyor. 🧐
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