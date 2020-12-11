Apple, gelecekteki cihazları için kendi modemini geliştirmeye başladı

Apple, ilk 5G destekli akıllı telefonları olan iPhone 12 serisini Ekim ayında tanıttı. Bu iPhone'lar için 5G modem Qualcomm tarafından sağlandı ancak gelecekteki iPhone'larda ve iPad'lerde durum böyle olmayabilir.

Bloomberg'e göre Apple Donanım Teknolojileri Kıdemli Başkan Yardımcısı Johny Srouji, çalışanlarla yaptığı bir toplantı sırasında Apple'ın gelecekteki cihazları için kendi hücresel modem hattı üzerinde çalışmaya başladığını söyledi.

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Apple, dışa bağımlılığı azaltmak istiyor

Apple'ın MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini'de kendi yonga setlerini kullanmasıyla beraber bir de kendi hücresel modemi üzerinde çalışmaya başlamış olması şirketin, ürünlerinin geliştirilmesi için üçüncü taraf satıcılara bağımlılığını azaltmayı amaçladığı açıkça gösteriyor.

Johny Srouji toplantıda: "Bu yıl, başka bir önemli stratejik geçiş sağlayacak ilk dahili hücresel modemimizi geliştirmeye başladık. Bunlar gibi uzun vadeli stratejik yatırımlar, ürünlerimizi etkinleştirmenin ve geleceğimiz için zengin bir yenilikçi teknolojiler hattına sahip olduğumuzdan emin olmanın kritik bir parçasıdır ." ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamanın ardından, Qualcomm'un hisselerinde düşüş görüldü. Bloomberg'e göre Qualcomm, gelirinin yaklaşık % 11'ini Apple'dan kazanırken Intel'de bu oran yaklaşık % 7.

Bloomberg ayrıca, Apple'ın bir süredir Qualcomm'dan mühendisler işe aldığını ve San Diego, Cupertino ve Avrupa'da hücresel modem geliştirmeye odaklanmış ekipleri olduğunu söylüyor.

Apple'ın kendi hücresel modemlerini ne zaman kullanmaya başlayacağı kesin değil. Geçtiğimiz yıl Apple ile Qualcomm, 6 yıllık lisans anlaşması yapmıştı.

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