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    Apple hazır: iPhone 16 ve sonrasında pil değişimi kolaylaşıyor

    Son gelen bilgilere göre Apple, iPhone 16 ile birlikte pil değişimini daha kolay hale getirmeye çalışıyor. Yeni teknoloji sayesinde onarım süreci kısalacak. İşte detaylar...
    Apple hazır: iPhone 16 ve sonrasında pil değişimi kolaylaşıyor Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 başta olmak üzere gelecek nesil iPhone'ların pil değişim süreci çok daha kolay hale gelebilir. Apple'ın Avrupa Birliği düzenlemelerine yanıt olarak geliştirdiği yepyeni bir teknoloji ortaya çıktı. Peki gelecekte iPhone pilleri nasıl değişecek? işte detaylar…

    Apple, iPhone'ların pil değişimini kolaylaştırıyor

    The Information'dan gelen bilgilere göre Apple, iPhone pillerinin değiştirilmesini basit ve daha güvenli hale getirecek yeni bir yapışkan ayrıştırma/çözülme teknolojisi üzerinde çalışıyor. Aktarıldığı kadarıyla bu yeni teknoloji, "elektrikle uyarılan yapışkan ayrıştırma" olarak adlandırılıyor ve metal bir muhafazaya yerleştirilen pilin küçük bir elektrik şoku ile kasadan ayrılması hedefleniyor.

    Apple hazır: iPhone 16 ve sonrasında pil değişimi kolaylaşıyor Tam Boyutta Gör
    Bu süreçte ise, yukarıda da görebildiğiniz gibi elektrik iletkenliğini sağlamak için yapışkanın içine iyonik bileşenler ekleniyor. Elektrikle uyarıldığında ise yapışkan kolayca ayrılıyor. Dolayısıyla Apple, pil değişim sürecini, karmaşık ve riskli bir işlem olmaktan çıkarmış olacak. Şu an için teknolojinin hangi iPhone modellerinde kullanılacağı açıklanmadı. 

    Ancak The Information'dan gelen bilgiler, ilk etapta iPhone 16 ve sonrasında tüm iPhone 17 modellerine ulaşacağı yönünde. Zira Apple, Avrupa Birliği düzenlemeleri başta olmak üzere son dönemde kullanıcı onarımlarını desteklemeye başladı. Bu yeni teknoloji ise bu süreci daha da kolaylaştıracak gibi görünüyor. Artık değiştirilebilir iPhone pilleri sayesinde uzun süren işlemler gerekmeyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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