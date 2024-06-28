Apple hazır: iPhone 16 ve sonrasında pil değişimi kolaylaşıyor

Apple, iPhone'ların pil değişimini kolaylaştırıyor
The Information'dan gelen bilgilere göre Apple, iPhone pillerinin değiştirilmesini basit ve daha güvenli hale getirecek yeni bir yapışkan ayrıştırma/çözülme teknolojisi üzerinde çalışıyor. Aktarıldığı kadarıyla bu yeni teknoloji, "elektrikle uyarılan yapışkan ayrıştırma" olarak adlandırılıyor ve metal bir muhafazaya yerleştirilen pilin küçük bir elektrik şoku ile kasadan ayrılması hedefleniyor.
Ancak The Information'dan gelen bilgiler, ilk etapta iPhone 16 ve sonrasında tüm iPhone 17 modellerine ulaşacağı yönünde. Zira Apple, Avrupa Birliği düzenlemeleri başta olmak üzere son dönemde kullanıcı onarımlarını desteklemeye başladı. Bu yeni teknoloji ise bu süreci daha da kolaylaştıracak gibi görünüyor. Artık değiştirilebilir iPhone pilleri sayesinde uzun süren işlemler gerekmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.