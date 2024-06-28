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Tam Boyutta Gör iPhone 16 başta olmak üzere gelecek nesil iPhone'ların pil değişim süreci çok daha kolay hale gelebilir. Apple'ın Avrupa Birliği düzenlemelerine yanıt olarak geliştirdiği yepyeni bir teknoloji ortaya çıktı. Peki gelecekte iPhone pilleri nasıl değişecek? işte detaylar…

Apple, iPhone'ların pil değişimini kolaylaştırıyor

The Information'dan gelen bilgilere göre Apple, iPhone pillerinin değiştirilmesini basit ve daha güvenli hale getirecek yeni bir yapışkan ayrıştırma/çözülme teknolojisi üzerinde çalışıyor. Aktarıldığı kadarıyla bu yeni teknoloji, "elektrikle uyarılan yapışkan ayrıştırma" olarak adlandırılıyor ve metal bir muhafazaya yerleştirilen pilin küçük bir elektrik şoku ile kasadan ayrılması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu süreçte ise, yukarıda da görebildiğiniz gibi elektrik iletkenliğini sağlamak için yapışkanın içine iyonik bileşenler ekleniyor. Elektrikle uyarıldığında ise yapışkan kolayca ayrılıyor. Dolayısıyla Apple, pil değişim sürecini, karmaşık ve riskli bir işlem olmaktan çıkarmış olacak. Şu an için teknolojinin hangi iPhone modellerinde kullanılacağı açıklanmadı.

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Ancak The Information'dan gelen bilgiler, ilk etapta iPhone 16 ve sonrasında tüm iPhone 17 modellerine ulaşacağı yönünde. Zira Apple, Avrupa Birliği düzenlemeleri başta olmak üzere son dönemde kullanıcı onarımlarını desteklemeye başladı. Bu yeni teknoloji ise bu süreci daha da kolaylaştıracak gibi görünüyor. Artık değiştirilebilir iPhone pilleri sayesinde uzun süren işlemler gerekmeyecek.

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Apple hazır: iPhone 16 ve sonrasında pil değişimi kolaylaşıyor