A101 marketler iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Plus ve Redmi Note 13 Pro satıyor

27 Haziran A101 Ekstra ürünler
27 Haziran A101 Ekstra ürünler arasında iPhone 15 Pro Max modeli yer alıyor. 6.7 inç ekran, Apple A17 Pro yonga seti, Apple Intelligence uyumu, eylem düğmesi, USB 3.0, 48MP ana kamera, 12MP 5x telefoto kamera, 512GB depolama gibi özellikleri olan iPhone 15 Pro Max modeli 84999TL.
6.67 inçlik AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 200MP ana kamera, 5000mAh batarya, 67W hızlı şarj gibi özellikleri olan Redmi Note 13 Pro akıllı telefon modeli 13899TL.
6.7 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Exynos 2400 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama, 50MP ana kamera, 12MP ön kamera, 4900mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S24 Plus modeli ise 39999TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.