Apple, müstehcen görüntüleri bulanıklaştıran özelliğini daha fazla ülkeye getiriyor

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Apple, mesajlarda iletişim güvenliği olarak adlandırılan bir özelliği daha fazla ülkedeki kullanıcılara getiriyor. Geçtiğimiz yıl ABD'de piyasaya sürülen özellik, Birleşik Krallık, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'da da kullanıma sunuyor.

Küresel kullanıma genişletilebilir

Apple, geçtiğimiz yıl çocukların sahibi olduğu cihazlarda iMessages'ı çıplaklık açısından tarayarak zararlı olabilecek gelen ve giden fotoğrafları otomatik olarak algılayıp bulanıklaştıran bir özelliği kullanıma sunmuştu. Şirket, şu an için özelliği daha fazla ülkeye genişletiyor ve yakında küresel kullanıma sunabilir.

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Ebeveynler tarafından etkinleştirilen iletişim güvenliği özelliği, çocuklara ait cihazda çıplaklık barındıran bir görselin algılanmasının ardından kullanıcıya görüntünün gönderilmemesi gerektiğini bildiren bir uyarı gösterecek.

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Apple, iletişim güvenliği özelliğini daha fazla pazara getiriyor