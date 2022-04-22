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    Apple, müstehcen görüntüleri bulanıklaştıran özelliğini daha fazla ülkeye getiriyor

    Apple'ın çocuk kullanıcılara yönelik sunduğu iMessages'daki görüntüleri otomatik algılayıp müstehcen içeriğe sahip görselleri bulanıklaştıran özelliğini daha fazla ülkeye sunuyor.
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    Apple, iletişim güvenliği özelliğini daha fazla pazara getiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple, mesajlarda iletişim güvenliği olarak adlandırılan bir özelliği daha fazla ülkedeki kullanıcılara getiriyor. Geçtiğimiz yıl ABD'de piyasaya sürülen özellik, Birleşik Krallık, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'da da kullanıma sunuyor.

    Küresel kullanıma genişletilebilir

    Apple, geçtiğimiz yıl çocukların sahibi olduğu cihazlarda iMessages'ı çıplaklık açısından tarayarak zararlı olabilecek gelen ve giden fotoğrafları otomatik olarak algılayıp bulanıklaştıran bir özelliği kullanıma sunmuştu. Şirket, şu an için özelliği daha fazla ülkeye genişletiyor ve yakında küresel kullanıma sunabilir.

    Ebeveynler tarafından etkinleştirilen iletişim güvenliği özelliği, çocuklara ait cihazda çıplaklık barındıran bir görselin algılanmasının ardından kullanıcıya görüntünün gönderilmemesi gerektiğini bildiren bir uyarı gösterecek.

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    NewSphere 17 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 17 saat önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 17 saat önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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