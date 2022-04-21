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    MagSafe Battery Pack şimdi 7.5W şarj ediyor

    MagSafe Battery Pack yapılan yeni güncelleme ile birlikte iPhone 12 ve iPhone 13 akıllı telefon sahiplerine 7.5W seviyesinde enerji aktarımı sunmaya başladı.    
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    MagSafe Battery Pack
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    Apple’ın ilk MagSafe aksesuarları arasında yer alan ancak düşük enerji aktarımı nedeniyle kullanıcılar tarafından eleştirilen MagSafe Battery Pack taşınabilir şarj istasyonu merakla beklenen güncellemesini aldı. 

    MagSafe Battery Pack güncellendi

    Apple’ın kablosuz şarj aktarımını 5W ile sınırladığı dönemlerde üretildiği için MagSafe Battery Pack şarj istasyonu da 5W enerji değerine sahipti. Sonradan sınır değişti ve 15W seviyesine kadar kapsamı genişletildi. MagSafe Battery Pack için de güncelleme gereği doğdu. 

    Son yazılım güncellemesi ile birlikte MagSafe Battery Pack artık 7.5W değerine ulaşabiliyor. Bu da yüzde 50 artış demek. iPhone 12 ve iPhone 13 sahipleri artık biraz daha hızlı kablosuz şarjın keyfini çıkarabilecekler. Aksesuarı telefonunuza bağladığınız anda güncelleme başlayacak. Kullanıcılar Ayarlar kısmından aksesuarın 2.7.b.0 sürümüne yükseltilip yükseltilmediğini kontrol edebilirler. 
     

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    NewSphere 2 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 saat önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 saat önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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