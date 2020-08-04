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    Apple iMac yenilendi

    27 inçlik yeni iMac modelinde bugünden itibaren Core i9’a kadar onuncu nesil Intel işlemci ve Radeon 5700 XT’ye kadar da ekran kartı seçenekleri satışa sunuldu.
    2 hf.
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    Mac / i...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple iMac yenilendi
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    Geçtiğimiz haftalarda ilk benchmark testleri ile birlikte iMac serisine bir güncelleme geleceği ortaya çıkmıştı. Bu hafta ise 27 inçlik iMac modeli yenilenmiş donanımı ile mağazalardaki yerini aldı.

    Yeni iMac neler sunuyor?

    Beklendiği üzere güncelleme 27 inçlik iMac modeline geldi. 5K ekran çözünürlüğünü koruyan iMac tasarım çizgilerini de değiştirmemiş. Apple’ın Apple Silicon ile birlikte iMac serisinde asıl değişimi yapacağı ifade ediliyor.

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    İşlemci tarafında onuncu nesil Intel Core i5, Core i7 ve Core i9 seçenekleri yer alırken ekran kartı tarafında ise AMD Radeon Pro 5300, 5500XT ve 5700XT seçenekleri sunulmuş. Böylece donanım olarak en iyi iMac haline gelmiş.

    Diğer taraftan yeni iMac modelinde web kamerası Full HD çözünürlüğe yükseltilmiş. Yine 16 inçlik MacBook Pro modelinde gördüğümüz stüdyo kalitesinde mikrofonlar da eklenmiş. Böylece pandemi sürecinde daha kaliteli görüntülü görüşme yapılabilecek. Yine bir ses kontrolcüsü hoparlörlerden en iyi ses çıkışını sağlıyor.

    Ülkemizde de satışı başlayan yeni iMac modelinde baz versiyon 15999TL fiyat etiketine sahip. 128GB RAM, 8TB SSD, nano kaplama cam gibi en üst versiyonda ise 72.948TL fiyat etiketi mevcut. Bunun dışında 21 inçlik iMac modelinde fiyat değişmeden daha hızlı SSD değişimi yapılmış. iMac Pro ise en düşük 8 çekirdekten başlayacak şekilde güncellenmiş.



    https://www.cnbc.com/2020/08/04/apple-announces-new-27-inch-imac-with-lots-of-big-upgrades-same-price.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AtiMX4 (Ati ) 2 hf. en beğenilen
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    eyoruk 1 hf.
    1017 model İmac içinde Vega 48 kart olan seçeneği hep düşünüyordum ,yani almak isterdim.Acaba bu tanıtılan modellerin ekran kart grafik kart seçenekleri daha mı üstün?
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    drjacob (... ) 2 hf.
    Apple bir sonraki nesilde işlemciyi değiştirecek o yüzden bu kasa alınmaz bence
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    eyoruk 1 hf. drjacob
    Ama yeni modelin ilk serileri olacak , ne olacağı belli değil yani.Üstüne tamir parça masrafı cok daha pahalı olacak gibi geliyor yeni modellerin ? Bu alınmaz belki ama yeni modelleri param olsa bile gözüm kapalı alabileceğimi sanmıyorum.Bazen eskide kalmak sanki daha iyi
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    Emirhazar 2 hf.
    fiyatı çok pahalıı
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    from softwave 2 hf. yeni yorumcu
    Yenilenen daha çok fiyatı olmuş gibi
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    ahmetdu (Ahmet ) 2 hf. from softwave
    Bence öne çıkan özelliği +4000 TL olması dışında yansıma önleyici ekran seçeneği olmuş.
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    Paetzold (R S) 2 hf.
    Bize çok uzak bunlar çok.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 2 hf.
    Güncelleme yapmışlar aynı paraya, daha iyi donanım ve SSD vermişler. (Aynı para USD)
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf.
    Bunun yerine Hackintosh uyumlu canavar bir sistem toplanabilir çoook daha ucuza.
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    fhrstw 2 hf. DPLALİ
    Sanıyorum arm ile beraber hackintosh da tarih olacak gibime geliyor. Mac prolar bir süre daha intel amd neyse kullanmaya devam eder ama sonra onlarda arma geçecek o zaman sanırım hackintosh olayı biter. Tabi umarım bitmez ama...
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    ÇevreMühendisi (n99k 70) 2 hf.
    Aşırı pahalı
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    SKYFALL (Gökhan ) 2 hf.
    Fusion drive dan kurtulduk derken 8GB ram koymuslar. Boyle bir satis taktigi olamaz yapmisken 16GB ram neden yapilmaz ki arkadas.
    16gb ram 1600 lira mukemmel otesi bir piyasamiz var. Buradaki tepki ulkeyi yonettigini sanan kisilere. Gider ayak su ulkeyi kokten bitirin bee bitirin de millet bir kendine gelsin.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ahmetdu (Ahmet ) 2 hf. SKYFALL
    i7 ve 8GB lık modelini almıştım iMac 2017 sonra her şey tıkır tıkır çalışırken PC'den geldiğimden dolayı ve donanım manyağı olduğumdan 32GB'a çıkarttım belleği ama bir fark olmadı :) Çalışmasa o RAM ile satmaz zaten.
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    AtiMX4 (Ati ) 2 hf. en beğenilen
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