Apple iMac yenilendi

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Geçtiğimiz haftalarda ilk benchmark testleri ile birlikte iMac serisine bir güncelleme geleceği ortaya çıkmıştı. Bu hafta ise 27 inçlik iMac modeli yenilenmiş donanımı ile mağazalardaki yerini aldı.

Yeni iMac neler sunuyor?

Beklendiği üzere güncelleme 27 inçlik iMac modeline geldi. 5K ekran çözünürlüğünü koruyan iMac tasarım çizgilerini de değiştirmemiş. Apple’ın Apple Silicon ile birlikte iMac serisinde asıl değişimi yapacağı ifade ediliyor.

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İşlemci tarafında onuncu nesil Intel Core i5, Core i7 ve Core i9 seçenekleri yer alırken ekran kartı tarafında ise AMD Radeon Pro 5300, 5500XT ve 5700XT seçenekleri sunulmuş. Böylece donanım olarak en iyi iMac haline gelmiş.

Diğer taraftan yeni iMac modelinde web kamerası Full HD çözünürlüğe yükseltilmiş. Yine 16 inçlik MacBook Pro modelinde gördüğümüz stüdyo kalitesinde mikrofonlar da eklenmiş. Böylece pandemi sürecinde daha kaliteli görüntülü görüşme yapılabilecek. Yine bir ses kontrolcüsü hoparlörlerden en iyi ses çıkışını sağlıyor.

Ülkemizde de satışı başlayan yeni iMac modelinde baz versiyon 15999TL fiyat etiketine sahip. 128GB RAM, 8TB SSD, nano kaplama cam gibi en üst versiyonda ise 72.948TL fiyat etiketi mevcut. Bunun dışında 21 inçlik iMac modelinde fiyat değişmeden daha hızlı SSD değişimi yapılmış. iMac Pro ise en düşük 8 çekirdekten başlayacak şekilde güncellenmiş.

https://www.cnbc.com/2020/08/04/apple-announces-new-27-inch-imac-with-lots-of-big-upgrades-same-price.html

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