Apple'ın Cydia antitröst davası devam edecek

Üçüncü taraf uygulama mağazası Cydia'nın Apple'a karşı açtığı antitröst davasında Kaliforniya federal mahkemesinde bir yargıç, Apple'ın mevcut konuların zaman aşımına uğradığı iddialarını reddetti ve davanın devam edebileceğini belirtti.
Dava devam edecek
2020 yılında Cydia, Apple'ın üçüncü taraf uygulama mağazalarına karşı tekelci tutumunu sebep göstererek bir dava açmıştı. Davada Apple'ın iOS'ta uygulama dağıtımını yasa dışı bir şekilde kontrol etmesi nedeniyle Cydia'nın etkinliğinin sonlanmak zorunda kaldığı iddiaları yer almıştı. O zamanlarda da davayı yöneten ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın zaman aşımı iddialarını kabul etmiş ve Cydia'nın geliştiricisi Jay Freeman'dan bir düzenleme yapmasını istemişti.
Bunun ardından geçtiğimiz Ocak ayında yeni bir dava açan Freeman bu kez davayı devam ettirebilecek bir kararı almayı başardı. Yargıç Rogers, bu kez yine Apple tarafından Cydia'nın sunduğu konuların federal antitröst yasası kapsamında izin verilen dört yıllık bir sürenin dışında kaldığı yönündeki iddiasını reddetti.
Konuya dair taraflardan bir açıklama gelmezken yargıç, Apple'a Cydia'nın şikayetine Haziran ayı ortasına kadar yanıt vermesini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
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