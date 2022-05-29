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    Apple'ın Cydia antitröst davası devam edecek

    Apple ile Cydia arasındaki antitröst davasında Apple'ın ilgili konuların zaman aşımına uğradığı iddiası federal yargıç tarafından reddedildi.                    
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    Apple'ın Cydia antitröst davası devam edecek
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    Üçüncü taraf uygulama mağazası Cydia'nın Apple'a karşı açtığı antitröst davasında Kaliforniya federal mahkemesinde bir yargıç, Apple'ın mevcut konuların zaman aşımına uğradığı iddialarını reddetti ve davanın devam edebileceğini belirtti.

    Dava devam edecek

    2020 yılında Cydia, Apple'ın üçüncü taraf uygulama mağazalarına karşı tekelci tutumunu sebep göstererek bir dava açmıştı. Davada Apple'ın iOS'ta uygulama dağıtımını yasa dışı bir şekilde kontrol etmesi nedeniyle Cydia'nın etkinliğinin sonlanmak zorunda kaldığı iddiaları yer almıştı. O zamanlarda da davayı yöneten ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın zaman aşımı iddialarını kabul etmiş ve Cydia'nın geliştiricisi Jay Freeman'dan bir düzenleme yapmasını istemişti.

    Bunun ardından geçtiğimiz Ocak ayında yeni bir dava açan Freeman bu kez davayı devam ettirebilecek bir kararı almayı başardı. Yargıç Rogers, bu kez yine Apple tarafından Cydia'nın sunduğu konuların federal antitröst yasası kapsamında izin verilen dört yıllık bir sürenin dışında kaldığı yönündeki iddiasını reddetti.

    Konuya dair taraflardan bir açıklama gelmezken yargıç, Apple'a Cydia'nın şikayetine Haziran ayı ortasına kadar yanıt vermesini söyledi.

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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