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    iPhone 14 Pro render görselleriyle karşınızda

    iPhone 14 Pro tasarımını gösteren yüksek kaliteli render görselleri paylaşıldı. İşte şimdiye kadarki sızıntılar dahilinde ortaya çıkan en net iPhone 14 Pro görselleri:
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    iphone 14 pro ekranı
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    Apple ile ilgili isabetli sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser, son YouTube videosunda iPhone 14 Pro'ya ait render görsellerine yer verdi. Paylaşılan görseller, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin muhtemel tasarımını en net haliyle ortaya koyuyor.

    İ şeklinde delikli ekran, daha ince çerçeveler ve yeni renk seçenekleri

    iPhone 14 Pro modellerindeki en büyük tasarım değişikliği ekran kanadından bizleri karşılayacak. Zira iPhone X'ten beri süregelen çentikli ekran, artık yerini İ şeklindeki delikli ekrana bırakacak. 

    iPhone 14 Pro kamerası
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    İşbu arka tarafa geldiğinde ise kamera modülünün yeni 48 MP çözünürlüklü sensörle birlikte daha da büyümesi bekleniyor. Ayrıca bu yılın lansman renginin de mor olması bekleniyor. 

    İşte karşınızda iPhone 14 Pro tasarımı
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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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