iPhone 14 Pro render görselleriyle karşınızda

Apple ile ilgili isabetli sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser, son YouTube videosunda iPhone 14 Pro'ya ait render görsellerine yer verdi. Paylaşılan görseller, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin muhtemel tasarımını en net haliyle ortaya koyuyor.
İ şeklinde delikli ekran, daha ince çerçeveler ve yeni renk seçenekleri
iPhone 14 Pro modellerindeki en büyük tasarım değişikliği ekran kanadından bizleri karşılayacak. Zira iPhone X'ten beri süregelen çentikli ekran, artık yerini İ şeklindeki delikli ekrana bırakacak.
İşbu arka tarafa geldiğinde ise kamera modülünün yeni 48 MP çözünürlüklü sensörle birlikte daha da büyümesi bekleniyor. Ayrıca bu yılın lansman renginin de mor olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.