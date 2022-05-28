iPhone 14 Pro render görselleriyle karşınızda

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Apple ile ilgili isabetli sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser, son YouTube videosunda iPhone 14 Pro'ya ait render görsellerine yer verdi. Paylaşılan görseller, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin muhtemel tasarımını en net haliyle ortaya koyuyor.

iPhone 14 Pro modelleri Sürekli Açık Ekran özelliği sunabilir 3 gün önce eklendi

İ şeklinde delikli ekran, daha ince çerçeveler ve yeni renk seçenekleri

iPhone 14 Pro modellerindeki en büyük tasarım değişikliği ekran kanadından bizleri karşılayacak. Zira iPhone X'ten beri süregelen çentikli ekran, artık yerini İ şeklindeki delikli ekrana bırakacak.

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İşbu arka tarafa geldiğinde ise kamera modülünün yeni 48 MP çözünürlüklü sensörle birlikte daha da büyümesi bekleniyor. Ayrıca bu yılın lansman renginin de mor olması bekleniyor.

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İşte karşınızda iPhone 14 Pro tasarımı