Apple, WWDC 2022 etkinliğinin tarihini duyurdu: Neler tanıtılacak?

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Apple’ın düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın tarihi açıklandı. WWDC 2022 etkinliği bu sene 6-10 Haziran tariflerinde düzenlenecek. Son iki WWDC etkinliği de bu sene de Covid-19 nedeniyle tamamen dijital ortamda etkinlik yapılacak.

WWDC 2022'de Neler tanıtılacak?

Apple cihazlarının yeni yazılımsal özellikleri tanıtılacak. 2022 sonbaharında kullanıma sunulacak iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 ve MacOS güncellemesinin özellikleri tanıtılacak. Hangi cihazların bu güncellemeyi destekleyeceği açıklanacak. Ayrıca uygulama geliştiricilere yönelik yeni duyurular yapılacak.

Katlanabilir Apple cihazları ile ilgili yeni bilgiler 3 gün önce eklendi

Apple’ın bu lansmanda yeni bir cihaz tanıtması büyük sürpriz olur. En son 2019 yılındaki WWDC etkinliğinde üçüncü nesil Mac Pro ve Pro Display XDR’ın tanıtımı yapılmıştı. Son iki WWDC etkinliğinde herhangi bir cihaz tanıtılmadı.

WWDC 2022 nereden izlenir?

WWDC 22 etkinliği, Apple’ın web sitesinden ücretsiz olarak seyredilebilecek.

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Apple'ın düzenlediği WWDC 2022 lansmanın tarihi açıklandı