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    Apple, WWDC 2022 etkinliğinin tarihini duyurdu: Neler tanıtılacak?

    Apple bu seneki Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinin tarihini açıkladı. WWDC 2022'de neler tanıtılacak? WWDC 2022 ne zaman?
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    Apple'ın düzenlediği WWDC 2022 lansmanın tarihi açıklandı
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    Apple’ın düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın tarihi açıklandı. WWDC 2022 etkinliği bu sene 6-10 Haziran tariflerinde düzenlenecek. Son iki WWDC etkinliği de bu sene de Covid-19 nedeniyle tamamen dijital ortamda etkinlik yapılacak.

    WWDC 2022'de Neler tanıtılacak?

    Apple cihazlarının yeni yazılımsal özellikleri tanıtılacak. 2022 sonbaharında kullanıma sunulacak iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 ve MacOS güncellemesinin özellikleri tanıtılacak. Hangi cihazların bu güncellemeyi destekleyeceği açıklanacak. Ayrıca uygulama geliştiricilere yönelik yeni duyurular yapılacak.

    Apple’ın bu lansmanda yeni bir cihaz tanıtması büyük sürpriz olur. En son 2019 yılındaki WWDC etkinliğinde üçüncü nesil Mac Pro ve Pro Display XDR’ın tanıtımı yapılmıştı. Son iki WWDC etkinliğinde herhangi bir cihaz tanıtılmadı.

    WWDC 2022 nereden izlenir?

    WWDC 22 etkinliği, Apple’ın web sitesinden ücretsiz olarak seyredilebilecek.

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    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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