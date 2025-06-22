iOS 26 ile iPhone 16 serisine profesyonel ses kontrolü geliyor

Bu gelişme yalnızca Apple’ın yerleşik uygulamalarıyla sınırlı kalmıyor. iOS 26 ile birlikte Apple, üçüncü taraf uygulamaların da iPhone 16 ve sonrası modellerde aynı Ses Miksajı kontrollerini sunmasına izin veriyor. Bu sayede video içerik üreticileri, ses kalitesi üzerinde daha fazla kontrol elde edebilecek.
Apple’ın Audio Mix özelliği, iPhone 16 videolarında ses düzenlemeyi bir üst seviyeye taşıyacak
Makine öğrenimi destekli Audio Mix özelliği, dört farklı ses işleme seçeneği sunuyor. Standart modu, kaydedilen sesi olduğu gibi çalarken, Çerçeve İçi modu yalnızca ekranda görünen kaynaklardan gelen sesleri ön plana çıkarıyor. Daha profesyonel bir deneyim sunan Stüdyo modu, yankı ve arka plan seslerini azaltarak stüdyo kalitesinde bir kayıt sağlıyor. Sinematik mod ise sesi ön plana taşıyarak çevresel sesleri arka plana alıyor, bu da film benzeri bir işitsel deneyim sunuyor.
Apple, sadece mobil cihazlarla sınırlı kalmayarak aynı Ses Miksajı deneyimini masaüstü platformlara da taşıyor. macOS Tahoe sürümünden itibaren, üçüncü taraf Mac uygulamaları da artık Audio Mix kontrolleri sunabilecek. Bu adım, özellikle ses mühendisleri ve içerik üreticileri için Apple ekosisteminde daha geniş olanaklar anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: