Kuo: Apple 9 inçlik bir katlanabilir cihaz üzerinde çalışıyor

Katlanabilir cihaz pazarı, her geçen gün daha da büyüyor. Samsung liderliğinde katlanabilir cihazlar, her geçen gün yeni bir form ile hayatımıza giriyor. Bu gelişmekte olan pazardan, her firma bir parça almak için proje geliştiriyor. Bu firmalardan biri de hiç şüphesiz Apple. Uzun süredir lafı geçen katlanabilir Apple cihazları hakkında yeni bilgiler geldi.

Apple, katlanabilir iPhone-iPad arası bir cihaz geliştiriyor

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın 9 inçlik OLED ekranlı iPhone-iPad arası piksel yoğunluğuna sahip katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığını belirtti. Kuo’ya göre bu cihaz, Apple’ın katlanabilir cihazlar üzerinde test yapması ve teknolojiyi incelemesi amacı ile geliştirilmiş ve pazara sunulması düşünülmüyor. Kuo, Apple’ın katlanabilir cihazlar için birçok planının olduğunu da belirtti ancak katlanabilir iPhone’u görmemize daha çok var.

Katlanabilir iPhone, 2025’ten önce gelmeyecek

Kuo, Apple’ın katlanabilir cihazlar konusundaki planını belirtti. Bu plana göre Apple, önce orta boy katlanabilir cihazlar daha sonra büyük ekranlı katlanabilir cihazlar ve en sonunda ise iPhone gibi küçük ekranlı katlanabilir cihazlar geliştirmeyi düşünüyor. Kuo, geçtiğimiz sene katlanabilir iPhone hakkında yaptığı yorumu ise değiştirdi. 2024’te katlanabilir iPhone’un çıkabileceğini belirten Kuo, yeni tahmini ile katlanabilir iPhone’u 2025’ten önce göremeyeceğimizi bildirdi. Ayrıca Kuo’ya göre Apple’ın ilk katlanabilir cihazı iPhone-iPad hibridi bir cihaz veya katlanabilir bir iPad olacak. Bakalım gittikçe büyüyen katlanabilir cihaz pazarından Apple ne kadar büyük bir parça alacak.

