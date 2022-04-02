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    Kuo: Apple 9 inçlik bir katlanabilir cihaz üzerinde çalışıyor

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ming-Chi Kuo, katlanabilir Apple cihazları ile ilgili yeni detaylar başladı. Ayrıca katlanabilir iPhone hakkında ise çıkış tarihi tahmininde bulundu.
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    Katlanabilir Apple cihazları ile ilgili yeni bilgiler
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    Katlanabilir cihaz pazarı, her geçen gün daha da büyüyor. Samsung liderliğinde katlanabilir cihazlar, her geçen gün yeni bir form ile hayatımıza giriyor. Bu gelişmekte olan pazardan, her firma bir parça almak için proje geliştiriyor. Bu firmalardan biri de hiç şüphesiz Apple. Uzun süredir lafı geçen katlanabilir Apple cihazları hakkında yeni bilgiler geldi.

     Apple, katlanabilir iPhone-iPad arası bir cihaz geliştiriyor

    Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın 9 inçlik OLED ekranlı iPhone-iPad arası piksel yoğunluğuna sahip katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığını belirtti. Kuo’ya göre bu cihaz, Apple’ın katlanabilir cihazlar üzerinde test yapması ve teknolojiyi incelemesi amacı ile geliştirilmiş ve pazara sunulması düşünülmüyor. Kuo, Apple’ın katlanabilir cihazlar için birçok planının olduğunu da belirtti ancak katlanabilir iPhone’u görmemize daha çok var.

    Katlanabilir iPhone, 2025’ten önce gelmeyecek

    Kuo, Apple’ın katlanabilir cihazlar konusundaki planını belirtti. Bu plana göre Apple, önce orta boy katlanabilir cihazlar daha sonra büyük ekranlı katlanabilir cihazlar ve en sonunda ise iPhone gibi küçük ekranlı katlanabilir cihazlar geliştirmeyi düşünüyor. Kuo, geçtiğimiz sene katlanabilir iPhone hakkında yaptığı yorumu ise değiştirdi. 2024’te katlanabilir iPhone’un çıkabileceğini belirten Kuo, yeni tahmini ile katlanabilir iPhone’u 2025’ten önce göremeyeceğimizi bildirdi. Ayrıca Kuo’ya göre Apple’ın ilk katlanabilir cihazı iPhone-iPad hibridi bir cihaz veya katlanabilir bir iPad olacak. Bakalım gittikçe büyüyen katlanabilir cihaz pazarından Apple ne kadar büyük bir parça alacak.

    Katlanabilir Apple cihazları ile ilgili yeni bilgiler
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    Kaynakça https://www.macrumors.com/2022/04/01/apple-testing-9-inch-foldable/ https://sm.mashable.com/mashable_in/seo/5/5731/5731_mcry.jpg https://www.concept-phones.com/wp-content/uploads/2020/02/Folding-iPad-Pro-2020-1.jpg
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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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