Apple’ın iç mekan haritalama formatı standart olarak kabul edildi

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Navigasyon dediğimiz zaman bir noktadan bir noktaya çizilen güzergah aklımıza geliyor ancak bugün hassasiyet adına iç mekanların da haritalanması önem taşıyor. Google ve Apple gibi harita sağlayıcıları farklı teknolojilerle en hassas iç mekan haritalaması yapıyor ancak Apple biraz daha önde gibi.

Topluluk standardı kabul edildi

Apple’ın harita macerası hatırlanacağı üzere büyük skandallarla başlamış ve boş araziye düşenlere kadar bir dizi hatalar yaşanmıştı. Apple pes etmedi ve sayısız ülkede büyük yatırımlarla doğruluk oranı yüksek bir harita servisi ortaya koydu.

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Genel navigasyon yanında Apple iç mekan haritalamalarına da önem veriyor. 2013 yılında WiFiSlam girişimini satın alarak WiFi destekli iç mekan haritalama çalışmalarını başlatan Apple; iOS 11 sürümüyle birlikte nihai sürüme ulaştırmıştı.

İç Mekan Haritalama Formatı (IMDF) olarak tanımlanan bu teknoloji WiFi üzerinden kullanıcı gizliliğine de önem vererek herhangi bir ekipman kurulumuna gerek olmadan iç mekan haritalaması yapılmasını sağlıyor. Stadyumlar, hava limanları, alış veriş merkezleri, okul kampüsleri en uygun yerler ve Apple Haritalar üzerinde sıkça örneğini görmek mümkün.

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Open Geospatial Konsorsiyumu bu teknolojinin her geçen gün daha fazla büyüdüğünü gördüklerini ve bu bakımdan konsorsiyumun standart temellerine eklenmesi gerektiğini düşündüklerini belirtiyor. Konsorsiyumun diğer standartları ile entegre olacak IMDF böylece ihtiyaç duyulan hassas konumlamayı da sağlamış olacak.

Open Geospatial Konsorsiyumu içerisinde Apple, Autodesk, Esri, Google, New York İletişim ve Telekomünikasyon Departmanı (DOITT), Ordnance Survey Limited ve Safe Software gibi organizasyonlar yer alıyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/24/apples-indoor-mapping-format-adopted-as-community-standard

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