Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın iki farklı boyutta AirPower piyasaya sürebilir

    Apple'ın 2017 yılında tanıttığı ancak aşırı ısınma problemi yüzünden piyasaya sürmekten vazgeçtiği AirPower kablosuz şarj cihazı, yakında iki farklı boyutta karşımıza çıkabilir.
    Beğen
    1 sa.
    271
    23
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple'ın iki farklı boyutta AirPower piyasaya sürebilir
    Tam Boyutta Gör

    Apple geçtiğimiz yıl AirPower isimli kablosuz şarj cihazını iptal ettiğini ve piyasaya sürmeyeceğini duyurmuştu. Bunun nedeni ise şirket mühendislerinin çözemediği aşırı ısınma gibi bazı teknik problemlerdi.

    Ayrıca Bkz. "Apple'dan iPhone SE Plus sürprizi gelebilir"

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower hakkında olumlu gelişme

    Son zamanlarda şirketin projeyi yeniden canlandırdığına yönelik söylentiler çıktı. Gelen son bilgilere göre şirket farklı boyutlara sahip iki farklı AirPower kablosuz şarj cihazı çıkarmayı planlıyor.

    Bunlardan biri 2017 yılının Eylül ayında tanıtılan orijinal model gibi olacak ve aynı anda birkaç cihazı şarj edebilecek. Diğeri ise sadece tek bir cihazı şarj edebilen daha küçük bir AirPower olacak.

    Apple'ın iki farklı boyutta AirPower piyasaya sürebilir
    Tam Boyutta Gör

    Aşırı ısınmanın nedeni

    AirPower'ın aşırı ısınmasının nedeni üzerine gelişigüzel yerleştirilen üç cihazı (akıllı telefon, kulaklık ve saat) aynı anda şarj etmek üzere tasarlanmış olmasıydı. Bu da cihazın içinde ısı üreten birden fazla şarj bobini kullanılmasıyla mümkün olabildi.

    Yeni AirPower'ın daha iyi ısı yönetimi sağlayacak A11 Bionic yonga setiyle donatılacağı bildiriliyor. Apple'ın yılan hikayesine dönen kablosuz şarj cihazının ne zaman piyasaya sürüleceği veya nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.



    https://www.ubergizmo.com/2020/04/airpower-relaunched-multiple-sizes/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Apple'dan iPhone SE Plus sürprizi gelebilir
    6 sa.
    Yeni Windows 10 güncellemesi, yeni sorunlar
    7 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple'ın iki farklı boyutta AirPower piyasaya sürebilir Sonraki Triton, 1126 km menzile sahip elektrikli SUV modelini duyurdu 2 sa. Netflix'in yeni dönem dizisi Hollywood'dan fragman yayınlandı 2 sa. Tor projesi işten çıkarmalara başladı 3 sa. Koronavirüs salgınında 20 Nisan tablosu 3 sa. Tüm Ebola türlerine karşı kullanılabilecek bir aşı geliştiriliyor 3 sa. Chuwi avuç içine sığan bir mini PC geliştirdi 3 sa. 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi 4 sa. Liselerde N95 maske üretilmeye başlandı 4 sa. Honor 10X Pro görseli sızdırıldı 5 sa. 2021 Audi RS3 Sportback test edilirken görüntülendi 5 sa. Çift ekranlı Asus ZenBook Duo satışa çıkıyor 6 sa. Apple'dan iPhone SE Plus sürprizi gelebilir 6 sa. Samsung 160 katmanlı 3D NAND bellek geliştiriyor 7 sa. Yeni Windows 10 güncellemesi, yeni sorunlar 7 sa. Koronavirüs salgınının Avrupa'daki otomobil satışlarına etkisi 8 sa. Instagram kurucuları koronavirüs takibi için tekrar bir araya geldi 8 sa. 100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır 8 sa. Meizu 17'nin tasarımı netleşti 9 sa. TSMC: 3 nm 2021’de geliyor 5 nm’de hacimli üretime geçildi 10 sa. THY, Kovid-19 salgını nedeniyle yabancı ülkelerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi duyuruldu
    DonanımHaber
    Volkswagen yeni Nivus'un kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı
    DonanımHaber
    Microsoft, Bing Wallpaper uygulamasını kullanıma sundu
    DonanımHaber
    Grand Theft Auto 6 Geliştirme Sürecinin Henüz Başlarında
    Bölüm Sonu Canavarı
    Cyberpunk 2077 Çeteleri ve Dernekleri #3 Arasaka
    Bölüm Sonu Canavarı
    Format sonrası IDM - CRACK İkilemi
    DH Forum
    İstanbulbilisim'den telefon alınır mı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim