Apple'ın iki farklı boyutta AirPower piyasaya sürebilir

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Apple geçtiğimiz yıl AirPower isimli kablosuz şarj cihazını iptal ettiğini ve piyasaya sürmeyeceğini duyurmuştu. Bunun nedeni ise şirket mühendislerinin çözemediği aşırı ısınma gibi bazı teknik problemlerdi.

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Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower hakkında olumlu gelişme

Son zamanlarda şirketin projeyi yeniden canlandırdığına yönelik söylentiler çıktı. Gelen son bilgilere göre şirket farklı boyutlara sahip iki farklı AirPower kablosuz şarj cihazı çıkarmayı planlıyor.

Bunlardan biri 2017 yılının Eylül ayında tanıtılan orijinal model gibi olacak ve aynı anda birkaç cihazı şarj edebilecek. Diğeri ise sadece tek bir cihazı şarj edebilen daha küçük bir AirPower olacak.

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Aşırı ısınmanın nedeni

AirPower'ın aşırı ısınmasının nedeni üzerine gelişigüzel yerleştirilen üç cihazı (akıllı telefon, kulaklık ve saat) aynı anda şarj etmek üzere tasarlanmış olmasıydı. Bu da cihazın içinde ısı üreten birden fazla şarj bobini kullanılmasıyla mümkün olabildi.

Yeni AirPower'ın daha iyi ısı yönetimi sağlayacak A11 Bionic yonga setiyle donatılacağı bildiriliyor. Apple'ın yılan hikayesine dönen kablosuz şarj cihazının ne zaman piyasaya sürüleceği veya nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.ubergizmo.com/2020/04/airpower-relaunched-multiple-sizes/

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