Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower hakkında olumlu gelişme

Apple, geçen yıl iptal ettiği AirPower isimli kablosuz şarj cihazını tekrar gündemine almış gibi görünüyor. Analist Jon Prosser, şirketin projeyi yeniden canlandırdığını söyledi.İlginizi Çekebilir Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sonunda üretime girdi
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Prosser, Apple mühendislerinin şarj bobinini yeniden tasarladıklarını ve cihazdaki ısı dağılımı problemini çözdüğünü söylüyor. Prototip oluşturma işlemleri de başlamış durumda.
2017'de tanıtılmıştı
Apple, AirPower'ı 2017 yılının Eylül ayında tanıtmış ve 2018'de piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Ancak şirket 2019'un Mayıs ayında projenin iptal edildiğini duyurdu.
Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Dan Riccio o dönem yaptığı açıklamada "Yoğun çabalarımızın ardından AirPower'ın yüksek standartlarımızı karşılayamadığını gördük, bu yüzden projeyi iptal ettik" ifadelerini kullanmıştı.
https://www.macrumors.com/2020/03/22/airpower-project-back-on-says-jon-prosser Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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