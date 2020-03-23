Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower hakkında olumlu gelişme

Apple'ın 2017'de duyurduğu ancak daha sonra piyasaya sürmekten vazgeçtiği kablosuz şarj cihazıyla ilgili yeni gelişmeler var. Gelen son bilgilere göre şirket AirPower projesini yeniden canlandırdı.