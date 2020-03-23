Kim Nerede? 114 Huawei P40 Pro duyurulmadan Mate 40 Pro tasarımı ortaya çıktı 85 2020 Skoda Octavia Combi'nin detaylı fotoğrafları paylaşıldı [Galeri] 82 Xiaomi Mi 6 küllerinden doğuyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower hakkında olumlu gelişme

    Apple'ın 2017'de duyurduğu ancak daha sonra piyasaya sürmekten vazgeçtiği kablosuz şarj cihazıyla ilgili yeni gelişmeler var. Gelen son bilgilere göre şirket AirPower projesini yeniden canlandırdı.
    5 sa.
    578
    12
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower hakkında olumlu gelişme
    Tam Boyutta Gör

    Apple, geçen yıl iptal ettiği AirPower isimli kablosuz şarj cihazını tekrar gündemine almış gibi görünüyor. Analist Jon Prosser, şirketin projeyi yeniden canlandırdığını söyledi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sonunda üretime girdi

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp, artan internet kullanımı nedeniyle sunucu kapasitesini iki kat artırdı"

    Prosser, Apple mühendislerinin şarj bobinini yeniden tasarladıklarını ve cihazdaki ısı dağılımı problemini çözdüğünü söylüyor. Prototip oluşturma işlemleri de başlamış durumda.

    Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower hakkında olumlu gelişme
    Tam Boyutta Gör

    2017'de tanıtılmıştı

    Apple, AirPower'ı 2017 yılının Eylül ayında tanıtmış ve 2018'de piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Ancak şirket 2019'un Mayıs ayında projenin iptal edildiğini duyurdu.

    Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Dan Riccio o dönem yaptığı açıklamada "Yoğun çabalarımızın ardından AirPower'ın yüksek standartlarımızı karşılayamadığını gördük, bu yüzden projeyi iptal ettik" ifadelerini kullanmıştı.



    https://www.macrumors.com/2020/03/22/airpower-project-back-on-says-jon-prosser Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Xiaomi Mi 6 küllerinden doğuyor 54 dk. Teams ve Sanal Masaüstü ile evden güvenli çalışın 1 sa. Samsung Galaxy Note 20, S20'den çok farklı olmayacak 1 sa. Boeing, koronavirüs salgınının sarstığı havacılık sektörü için 60 milyar dolar yardım talep etti 2 sa. Bankaların koronavirüs destek paketi belli oldu 2 sa. Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Sınavlar uzaktan yapılabilir mi? 3 sa. Yeni Redmi TV'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı 3 sa. Google Podcasts tasarımı beklenen özelliklerle yenilendi 4 sa. 5G özellikli en hafif telefon tanıtıldı: Karşınızda ZTE Axon 11 5G 4 sa. TSK yeni nesil tank avcılarıyla güçleniyor: 6 adet Kaplan STA teslim edildi 5 sa. Mountain Everest, yapısı ve özellikleri sektör için yeni şeyler getiriyor 5 sa. Energy Sistem DJ2'yi denedik "Renkli, uygun fiyatlı, segmentinde farklı" 5 sa. Noterlikler artık dönüşümlü hizmet verecek: İşte yeni koronavirüs önlemleri 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower hakkında olumlu gelişme Sonraki nPerf, Türkiye'deki mobil operatörlerin hızını ölçtü 6 sa. Facebook ve Instagram da yayın kalitesini düşürüyor 7 sa. Volkswagen'den koronavirüs mücadelesine destek: Tıbbi ventilatör üretecek 7 sa. Amazon İtalya ve Fransa, kritik ihtiyaçlar hârici ürünlerin teslimatına ara verdi 8 sa. Huawei P40 serisi özel bir görsel yonga ile gelebilir 8 sa. Sızan Tiger Lake-U işlemcisi Core i7-1065G7’nin önünde 9 sa. Huawei P40 Pro duyurulmadan Mate 40 Pro tasarımı ortaya çıktı 9 sa. Intel Rocket Lake-S PCIe 4.0 ile gelebilir 10 sa. Disney+ platformu da Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor 11 sa. BIOSTAR şaşırtmaya devam ediyor: E1-6010 APU’lu A68N-2100K anakartı duyuruldu 19 sa. Elektrik Üretim AŞ, İngiliz Rolls-Royce ile mini nükleer reaktör geliştirecek 19 sa. Koronavirüs salgını nedeniyle kamu kurumlarında uzaktan çalışma genelgesi yayınlandı 19 sa. Jüpiter'i tüm ihtişamıyla gösteren bu inanılmaz fotoğrafa bir göz atın 20 sa. KOVİD-19’a karşı geliştirilen aşı ve ilaçlar 21 sa. Salgında köpek gezdirmenin alternatif yolu: Drone kullanmak 21 sa. Goodram 1 TB’a kadar ölçeklenen NVMe sürücülerini duyurdu 22 sa. Türkiye'de koronavirüsten ölen hasta sayısı 30'a ulaştı 22 sa. Twitter, Elon Musk’ın koronavirüs tweetini silmeyecek 23 sa. Koronavirüs karantinasında TV+ kullanımı yüzde 60 arttı 23 sa. Koronavirüs salgını dolayısıyla hava kirliliği azaldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Solunum cihazı talebine yerli çözüm
    DonanımHaber
    Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koro...
    DonanımHaber
    Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görün...
    DonanımHaber
    Narcos: Rise of the Cartels'ten Oynanış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye PlayStation Store'da Tüm İndirimler Kaldırıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim