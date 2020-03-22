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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp, artan internet kullanımı nedeniyle sunucu kapasitesini iki kat artırdı

    Koronavirüs salgını nedeniyle artan internet trafiği, teknoloji şirketlerinin kapasitelerini zorlamaya başladı. Bunlardan biri olan WhatsApp sunucu kapasitesini genişletti.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp, artan internet kullanımı nedeniyle sunucu kapasitesini iki kat artırdı
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    Tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan Koronavirüs salgını (COVID-19) tüm hızıyla sürerken, bu hastalığa yakalanmamak ve yaymak istemeyen kişiler de evlere hapsolmuş durumda. Yaşanan bu durum ise teknoloji şirketlerinin kapasitelerini zorlamya başladı diyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Apple, Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi iPhone satışlarına sınırlama getirdi"

    Zuckerberg: Kapasitemizi artırmalıyız

    Bu şirketlerden biri olan WhatsApp, kullanım artışı nedeniyle çevrimiçi kalabilmek için çeşitli önlemler aldığını açıkladı. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, WhatsApp için sunucu kapasitesini ikiye katlayarak olası bir kesintiyi önlemek için çalıştıklarını söyledi. Yine de bu önleyici tedbirlere rağmen, salgın genişledikçe popüler mesajlaşma servisinin çevrimiçi kalabilme zorluğu da üst seviyelere çıkabilir.

    WhatsApp, artan internet kullanımı nedeniyle sunucu kapasitesini iki kat artırdı
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    Zuckerberg, Koronavirüs salgınının henüz tüm dünyaya yayılmadığına dikkat çekerken, bu pandemiden etkilenen yeni ülkelerle birlikte WhatsApp altyapısının zorlanacağını, ancak bunun üstesinden gelmek için tüm çalışmaları yaptıklarını belirtiyor. Bu salgından etkilenen tek şirketin WhatsApp olmadığını da belirtelim. Microsoft da evden çalışan kişilerin artması nedeniyle Office 365 servisinde bir takım iyileştirmeler yaptığını açıklamıştı.



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    ogulcanbb (Oğulcan ARSLAN) 5 sa.
    Telegram whatsappdan kullanışlı WhatsApp kullanan arkadaşlarım,telegrama geçince WhatsApp'ın yüzüne bile bakmıyorlar. 😀
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    justicest 7 sa. yeni yorumcu
    Yazın bir denemiştim Telegramı sonra beğenmeyip geri sildim, şimdi burada yorumları okuyunca özlemişim tekrar yükleyeceğim
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 8 sa.
    Artırın bir zahmet 2 gün sonra çöktük demeyin
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    sadecedogan (Doğan Atik) 10 sa.
    Viber’de bunlara bir alternatif olabilir aslında..
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    Mishushi (Mustafa ALDANMAZ) 10 sa.
    Telegram faydalı ve güzel severekte kullananı çok
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    cangunner (Can Güner) 10 sa.
    Evet alternatif olması açısından Telegram iyi, hoş fakat bir Whatsapp kararlılığı yok. Yaklaşık 7-8 aydan fazladır kullanıyorum, mesela önbelleği silmek tam bir işkence. Önbelleği silip uygulamadan çıkıp, tekrar girmek gerekiyor ve bu işlemi 3-4 kere gerçekleştirmek gerekiyor. Tek bir seferde sildiğine hiç denk gelmedim. Video oynatıcısı facia, en küçük bir kenar dokunuşuyla sıradaki videoya geçebiliyor. Download hızı daha da kötü, 1gb bir diziyi indirmek için yarım saatten fazla zaman gerekiyor(internet hızım 100mbps). Gözlemlerim bu yönde, ha tabi başta dediğim gibi alternatif açısından iyi, umarım daha da gelişir :)
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    PURECAUCASIANWHITE 10 sa. kingsix
    İnsanların büyük çoğunluğu değişikliği sevmiyor birde yakın olmadığım ama yinede whatsappda konustugum ve iletişim kurmam gereken insanlar ve yerler var.
    Mark zuckerberg haininden kurtulmak istiyorum ama zor gözüküyor şuan
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    PURECAUCASIANWHITE 10 sa. kingsix
    kimse kullanmadıkdan sonra tek başıma kullanamıyorum maalesef
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    OsmanlıKafası (Abdüssamed ULUBEY) 11 sa.
    Telegram kullanıyoruz şimdi WhatsApp düşünsün.
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    kingsix (Murat Arman) 11 sa.
    Telegram kullanin tüm sorunlariniz ortadan kalksin .
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3913 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    WhatsApp, facebook ve
    4 etiket daha Mark Zuckerberg koronavirüs coronavirus Mobil Teknolojiler
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