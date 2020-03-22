WhatsApp, artan internet kullanımı nedeniyle sunucu kapasitesini iki kat artırdı

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Tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan Koronavirüs salgını (COVID-19) tüm hızıyla sürerken, bu hastalığa yakalanmamak ve yaymak istemeyen kişiler de evlere hapsolmuş durumda. Yaşanan bu durum ise teknoloji şirketlerinin kapasitelerini zorlamya başladı diyebiliriz.

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Zuckerberg: Kapasitemizi artırmalıyız

Bu şirketlerden biri olan WhatsApp, kullanım artışı nedeniyle çevrimiçi kalabilmek için çeşitli önlemler aldığını açıkladı. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, WhatsApp için sunucu kapasitesini ikiye katlayarak olası bir kesintiyi önlemek için çalıştıklarını söyledi. Yine de bu önleyici tedbirlere rağmen, salgın genişledikçe popüler mesajlaşma servisinin çevrimiçi kalabilme zorluğu da üst seviyelere çıkabilir.

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Zuckerberg, Koronavirüs salgınının henüz tüm dünyaya yayılmadığına dikkat çekerken, bu pandemiden etkilenen yeni ülkelerle birlikte WhatsApp altyapısının zorlanacağını, ancak bunun üstesinden gelmek için tüm çalışmaları yaptıklarını belirtiyor. Bu salgından etkilenen tek şirketin WhatsApp olmadığını da belirtelim. Microsoft da evden çalışan kişilerin artması nedeniyle Office 365 servisinde bir takım iyileştirmeler yaptığını açıklamıştı.

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