Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın MR gözlükleri, iPhone 15 serisiyle birlikte Eylül ayında piyasaya sürülebilir

    Apple'ın yüksek çözünürlüklü MR gözlükleri, yazılımsal hatalardan dolayı ertelendi. Cihazın iPhone 15 serisiyle birlikte Eylül ayında piyasaya sürülmesi oldukça muhtemel.
    Oy Ver
    Apple'ın MR gözlükleri, Eylül ayında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    AR gözlüklerden daha yüksek çözünürlüklü ve Apple'ın kendi işlemcisini kullanan Apple MR gözlüklerin, önümüzdeki Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen lansmanda iPhone 15 serisi ile birlikte piyasaya sürülebilir.

    Apple'ın MR gözlükleri, 2023'ün sonlarına ertelenmiş olabilir

    Apple analisti Ming-Chi Kuo, Twitter paylaşımında 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Apple MR gözlüklerinin, mekanik bileşen, düşme testi ve yazılım geliştirme araçları ile ilgili sorunlar nedeniyle programın gerisinde kaldığı için 2023'ün sonlarına ertelenmiş olabileceğini ve iPhone 15 serisiyle birlikte piyasaya sürülebileceğini söyledi.

    Apple'ın MR gözlükleri, Eylül ayında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör

    Apple'ın kendi işlemcisi olan XR'dan güç alacak cihaz, hem VR (Sanal Gerçeklik) hem de AR (Artırılmış Gerçeklik) özelliklerine sahip olacak. xrOS işletim sistemini çalıştıracak cihaz, daha önceki söylentilere göre 3000 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 

    Ayrıca Ming-Chi Kuo, Twitter paylaşımında 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen ikinci nesil Apple MR gözlüklerin bazı ön ayrıntılarını da paylaştı. Paylaşıma göre Apple'in ikinci nesil MR'si Foxconn tarafından üretilecek uygun fiyatlı bir model ve Luxshare tarafından üretilecek daha yüksek fiyatlı bir model olmak üzere iki versiyon halinde piyasaya sürülecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 7 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 3 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 4 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 4 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şamdak ayısı morpa kampüs indirim kodu kaynak yaparken elektrot neden yapışır en güzel mitolojik isimler momesalic kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T
    Xiaomi 11T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız