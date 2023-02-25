Apple'ın MR gözlükleri, iPhone 15 serisiyle birlikte Eylül ayında piyasaya sürülebilir

Tam Boyutta Gör AR gözlüklerden daha yüksek çözünürlüklü ve Apple'ın kendi işlemcisini kullanan Apple MR gözlüklerin, önümüzdeki Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen lansmanda iPhone 15 serisi ile birlikte piyasaya sürülebilir.

Apple'ın MR gözlükleri, 2023'ün sonlarına ertelenmiş olabilir

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Twitter paylaşımında 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Apple MR gözlüklerinin, mekanik bileşen, düşme testi ve yazılım geliştirme araçları ile ilgili sorunlar nedeniyle programın gerisinde kaldığı için 2023'ün sonlarına ertelenmiş olabileceğini ve iPhone 15 serisiyle birlikte piyasaya sürülebileceğini söyledi.

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Apple'ın kendi işlemcisi olan XR'dan güç alacak cihaz, hem VR (Sanal Gerçeklik) hem de AR (Artırılmış Gerçeklik) özelliklerine sahip olacak. xrOS işletim sistemini çalıştıracak cihaz, daha önceki söylentilere göre 3000 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Ayrıca Ming-Chi Kuo, Twitter paylaşımında 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen ikinci nesil Apple MR gözlüklerin bazı ön ayrıntılarını da paylaştı. Paylaşıma göre Apple'in ikinci nesil MR'si Foxconn tarafından üretilecek uygun fiyatlı bir model ve Luxshare tarafından üretilecek daha yüksek fiyatlı bir model olmak üzere iki versiyon halinde piyasaya sürülecek.

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