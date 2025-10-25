Samsung, telefonlardan kaldırdığı bootloader kilidi açma özelliğini Galaxy XR ile sunuyor

Bootloader kilidini açmak, kullanıcıların başlığın yazılımını değiştirebileceği, custom ROM'lar yükleyebileceği ve Samsung’un varsayılan olarak sunmadığı yeni özellikleri deneyebileceği anlamına geliyor.
Bu, geliştiricilerin ve teknoloji meraklılarının sevdiği bir özellik çünkü; denemeler ve modifikasyonlar için kapı açıyor. One UI 8 güncellemesiyle Samsung telefon ve tabletlerde bootloader kilidini açma seçeneği kaldırılırken, Galaxy XR’da bunu yapmak için Geliştirici Seçenekleri'nde "OEM kilidini açma" altında çalışan bir seçenek bulunuyor.
Samsung'un bootloader kilidi açma seçeneğini One UI 8 çalıştıran cihazlardan kaldırmasının ardından Galaxy XR'da neden bu seçeneği açık tuttuğu tartışmaya değer. Başlık için yayınlanacak ilk yazılım güncellemesiyle birlikte, Samsung'un bunu bilerek mi açık tuttuğunu yoksa gözden mi kaçırdığını öğreneceğiz.