    Samsung, telefonlardan kaldırdığı bootloader kilidi açma özelliğini Galaxy XR ile sunuyor

    Samsung, One UI 8 güncellemesiyle Galaxy telefon ve tabletlerinden bootloader kilidi açma seçeneğini kaldırmıştı. Yeni Galaxy XR ürününde ilginç olarak bu seçenek açılabiliyor.

    Samsung Galaxy XR bootloader kilidini açma seçeneği Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakın zamanda 1800 dolarlık yeni Galaxy XR başlığını tanıttı. Galaxy XR, ilk Android XR başlığı ve diğer çoğu VR ve XR cihazının aksine bootloader kilidini açmaya izin veriyor.

    Bootloader kilidini açmak, kullanıcıların başlığın yazılımını değiştirebileceği, custom ROM'lar yükleyebileceği ve Samsung’un varsayılan olarak sunmadığı yeni özellikleri deneyebileceği anlamına geliyor.

    Bu, geliştiricilerin ve teknoloji meraklılarının sevdiği bir özellik çünkü; denemeler ve modifikasyonlar için kapı açıyor. One UI 8 güncellemesiyle Samsung telefon ve tabletlerde bootloader kilidini açma seçeneği kaldırılırken, Galaxy XR’da bunu yapmak için Geliştirici Seçenekleri'nde "OEM kilidini açma" altında çalışan bir seçenek bulunuyor.

    Samsung'un bootloader kilidi açma seçeneğini One UI 8 çalıştıran cihazlardan kaldırmasının ardından Galaxy XR’da neden bu seçeneği açık tuttuğu tartışmaya değer. Başlık için yayınlanacak ilk yazılım güncellemesiyle birlikte, Samsung’un bunu bilerek mi açık tuttuğunu yoksa gözden mi kaçırdığını öğreneceğiz.

