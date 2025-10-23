Redmi Watch 6 resmen duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, son bütçe dostu akıllı saati Redmi Watch 6'yı Çin'de resmen tanıttı. Yeni model, 2.07 inç AMOLED ekranı, 24 güne kadar pil ömrü ve HyperOS 3.0 işletim sistemiyle geliyor. İşte Türkiye'de de satılması beklenen Redmi Watch 6 özellikleri ve fiyatı...

Redmi Watch 6 neler sunuyor?

Redmi Watch 6, ön yüzünde 2.07 inç büyüklüğünde, 432x514 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 2000 nit tepe parlaklığı sunan AMOLED bir ekrana sahip. Ekran, tüm kenarlarda 2mm gibi ultra ince çerçevelerle (%82 ekran-gövde oranı) destekleniyor ve 2.5D kavisli cam ile korunuyor. Ayrıca saat, tam renkli ve 5Hz'de çalışan Always-On Display (AOD) özelliğini de destekliyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım açısından, saat 46.45 × 40.03 × 9.94 mm ölçülerinde ve kayışsız sadece 31 gram ağırlığında. Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip olan modelde, yeniden konumlandırılmış paslanmaz çelik kurma kolu ve ek bir yan düğmeden oluşan çift düğmeli bir düzen kullanılmış. Ayrıca silikon ve vegan deri seçenekleriyle hızlı çıkarılabilen değiştirilebilir kayışlar ile destekliyor.

24 Gün pil ömrü ve HyperOS entegrasyonu

Redmi Watch 6, telefonlar, akıllı ev cihazları ve hatta araçlarla sorunsuz bağlantı sağlayan HyperOS 3 ile geliyor. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar ev aletlerini kontrol edebiliyor, desteklenen arabaların kilidini açabiliyor ve etkileşimli bildirimlere erişebiliyor. Android kullanıcıları için WeChat mesajlarına doğrudan saatten yanıt verme ve Xiao Ai sesli asistan desteği de mevcut.

550mAh bataryaya sahip olan Redmi Watch 6, temel modda 24 güne kadar, tipik kullanım senaryolarında 12 güne kadar ve AOD açıkken 7 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Manyetik şarjı destekleyen saat, ayrıca 20'den fazla titreşim stiline sahip lineer bir titreşim motoru içeriyor. Sağlık tarafına gelirsek, saat 24 saat kalp atış hızı takibi, tüm gün SpO₂ izleme, uyku takibi, stres tespiti ve kadın sağlığı yönetimi gibi kapsamlı özellikler sunuyor.

Tam Boyutta Gör Dayanıklılık tarafında ise 5ATM suya dayanıklılık derecesiyle yüzme ve sığ su aktiviteleri için uygun. Bağımsız çift L1 GNSS konumlandırmayı destekleyen cihaz, 150'den fazla spor moduyla geliyor. Bluetooth 5.4, NFC, müzik çalma, ses kaydı, pusula ve uzaktan kamera kontrolü gibi standart akıllı saat fonksiyonlarını da bünyesinde barındırıyor.

Redmi Watch 6 fiyatı:

Redmi Watch 6, Çin'de 599 yuan 84 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı. Önümüzdeki haftalarda ise küresel pazara ulaşması bekleniyor.

Redmi Watch 6 özellikleri

Ekran: 2.07 inç AMOLED (432x514 piksel), 60 Hz yenileme, 2000 nit parlaklık.

2.07 inç AMOLED (432x514 piksel), 60 Hz yenileme, 2000 nit parlaklık. Pil Ömrü: 550 mAh batarya ile temel modda 24 güne kadar kullanım.

550 mAh batarya ile temel modda 24 güne kadar kullanım. İşletim Sistemi: HyperOS 3.0 (Akıllı ev ve araç entegrasyonu).

HyperOS 3.0 (Akıllı ev ve araç entegrasyonu). Tasarım: 31 gram ağırlık, alüminyum çerçeve, 2.5D kavisli cam.

31 gram ağırlık, alüminyum çerçeve, 2.5D kavisli cam. Bağlantı ve Konumlandırma: Çift L1 GNSS (Çoklu uydu sistemleri), Bluetooth 5.4, NFC.

Çift L1 GNSS (Çoklu uydu sistemleri), Bluetooth 5.4, NFC. Dayanıklılık: 5ATM suya dayanıklılık.

5ATM suya dayanıklılık. Sağlık Takibi: 24 saat Kalp Hızı, tüm gün SpO₂, Uyku ve Stres takibi.

24 saat Kalp Hızı, tüm gün SpO₂, Uyku ve Stres takibi. Spor: 150'den fazla spor modu (Otomatik tanıma dahil).

150'den fazla spor modu (Otomatik tanıma dahil). Akıllı Fonksiyonlar: Always-On Display (AOD), Xiao Ai Asistanı, WeChat yanıtlama.

