Redmi Watch 6 resmen duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Redmi Watch 6 neler sunuyor?
Redmi Watch 6, ön yüzünde 2.07 inç büyüklüğünde, 432x514 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 2000 nit tepe parlaklığı sunan AMOLED bir ekrana sahip. Ekran, tüm kenarlarda 2mm gibi ultra ince çerçevelerle (%82 ekran-gövde oranı) destekleniyor ve 2.5D kavisli cam ile korunuyor. Ayrıca saat, tam renkli ve 5Hz'de çalışan Always-On Display (AOD) özelliğini de destekliyor.
24 Gün pil ömrü ve HyperOS entegrasyonu
Redmi Watch 6, telefonlar, akıllı ev cihazları ve hatta araçlarla sorunsuz bağlantı sağlayan HyperOS 3 ile geliyor. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar ev aletlerini kontrol edebiliyor, desteklenen arabaların kilidini açabiliyor ve etkileşimli bildirimlere erişebiliyor. Android kullanıcıları için WeChat mesajlarına doğrudan saatten yanıt verme ve Xiao Ai sesli asistan desteği de mevcut.
550mAh bataryaya sahip olan Redmi Watch 6, temel modda 24 güne kadar, tipik kullanım senaryolarında 12 güne kadar ve AOD açıkken 7 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Manyetik şarjı destekleyen saat, ayrıca 20'den fazla titreşim stiline sahip lineer bir titreşim motoru içeriyor. Sağlık tarafına gelirsek, saat 24 saat kalp atış hızı takibi, tüm gün SpO₂ izleme, uyku takibi, stres tespiti ve kadın sağlığı yönetimi gibi kapsamlı özellikler sunuyor.
Redmi Watch 6 fiyatı:
Redmi Watch 6, Çin'de 599 yuan 84 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı. Önümüzdeki haftalarda ise küresel pazara ulaşması bekleniyor.
Redmi Watch 6 özellikleri
- Ekran: 2.07 inç AMOLED (432x514 piksel), 60 Hz yenileme, 2000 nit parlaklık.
- Pil Ömrü: 550 mAh batarya ile temel modda 24 güne kadar kullanım.
- İşletim Sistemi: HyperOS 3.0 (Akıllı ev ve araç entegrasyonu).
- Tasarım: 31 gram ağırlık, alüminyum çerçeve, 2.5D kavisli cam.
- Bağlantı ve Konumlandırma: Çift L1 GNSS (Çoklu uydu sistemleri), Bluetooth 5.4, NFC.
- Dayanıklılık: 5ATM suya dayanıklılık.
- Sağlık Takibi: 24 saat Kalp Hızı, tüm gün SpO₂, Uyku ve Stres takibi.
- Spor: 150'den fazla spor modu (Otomatik tanıma dahil).
- Akıllı Fonksiyonlar: Always-On Display (AOD), Xiao Ai Asistanı, WeChat yanıtlama.