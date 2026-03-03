Apple'ın ucuz iPhone'ları karşı karşıya: iPhone 17e vs iPhone 16e

Tam Boyutta Gör Apple, merakla beklenen iPhone 17e modelini tanıttı. A19 çip, MagSafe, Ceramic Shield 2, daha hızlı şarj, daha uzun pil ömrüyle öne çıkarılan iPhone 17e, Türkiye’de satışa sunuldu. Apple, bir önceki iPhone 16e modelini mağazadan kaldırsa da hâlâ bulmak mümkün. Peki, yeni duyurulan iPhone 17e ile geçen yılın iPhone 16e'si arasındaki yenilikler neler? iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırma yazımızda buna değineceğiz.

Apple iPhone 17e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 22 sa. önce eklendi

Aynı tasarım, aynı ekran, aynı tek kamera, aynı alüminyum gövde

iPhone 17e, görsel olarak iPhone 16e ile aynı. Aynı tasarıma, aynı ekrana, bazı yazılım iyileştirmeleriyle aynı tek lensli kameraya ve aynı alüminyum kasaya sahip. Farklı olan şey yeni renk. Artık siyah ve beyazın yanı sıra, pembe renk seçeneği mevcut. iPhone 17e'nin dış görünüşüyle ​​sunduğu tek şey bu.

Daha hızlı işlemci, daha hızlı şarj, daha uzun pil ömrü

Donanımsal olarak üç ana değişiklik var: Daha yeni işlemci, daha yeni modem, daha fazla depolama alanı ve MagSafe. Apple, işlemciyi en yeni A19 çipine (hala iki performans ve dört verimlilik çekirdeğine sahip altı çekirdekli bir çip) yükseltti, depolama alanını ikiye katladı (artık 256 GB'tan başlıyor ve isteğe bağlı 512 GB mevcut) ve özel olarak üretilmiş C1X modemi ekledi. Bu modem, C1'in hızının iki katını sunarken, daha iyi pil ömrü için %30 daha az enerji tüketiyor.

Son olarak, iPhone 17e, 16e'de eksik olan MagSafe'i destekliyor. Artık şarj cihazları, standlar, power bank'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm birinci ve üçüncü parti MagSafe aksesuarlarıyla tamamen uyumlu. Apple ayrıca MagSafe desteği olan resmi kılıflar da sunuyor. Apple, iPhone 17e'ye MagSafe desteği eklemenin yanı sıra kablosuz şarj hızını Qi2 ile 15W’a yükseltti.

iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırma Model iPhone 17e iPhone 16e Ekran 6.1 inç, 2532x1170, 1200 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED 6.1 inç, 2532x1170, 1200 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED İşlemci Apple A19 Apple A18 Bellek 8 GB RAM 8 GB RAM Depolama 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB Arka kamera 48 MP Fusion kamera sistemi 48 MP Fusion Ana kamera İkisi bir arada kamera sistemi 48 MP Fusion Ana kamera Ön kamera 12MP f/1.9 TrueDepth 12MP f/1.9 TrueDepth Batarya - 4005 mAh Bağlanabilirlik Apple C1X modem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3 Apple C1 modem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3 Boyut ve ağırlık 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 170 g 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 167 g Renk Beyaz, Siyah, Pembe Beyaz, Siyah Fiyat 54.999 TL (256 GB) -

iPhone 17e, tek lensli kamerası ve 60Hz ekranıyla satılması zor bir model olarak görünüyor. Telefonun başlangıç fiyatı 54.999 TL olarak açıklandı ve 4 Mart'ta ön sipariş, 11 Mart'ta satışlar başlayacak. Apple'dan beklendiği üzere, iPhone 17e'nin tanıtılmasıyla birlikte bir önceki model olan iPhone 16e Apple Store'da satıştan kaldırıldı. Şu anda Apple mağazalarında satılan en uygun fiyatlı telefon iPhone 17e'den sonra iPhone 16.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırması: Farklar neler?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: