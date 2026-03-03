Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın ucuz iPhone'ları karşı karşıya: iPhone 17e vs iPhone 16e

    Apple, dün uygun fiyatlı iPhone modelini tanıttı. iPhone 17e, 16e'nin yerini alarak Türkiye Apple Store'da satışa sunuldu. Peki, farklar neler? iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırması sizlerle.

    iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Apple, merakla beklenen iPhone 17e modelini tanıttı. A19 çip, MagSafe, Ceramic Shield 2, daha hızlı şarj, daha uzun pil ömrüyle öne çıkarılan iPhone 17e, Türkiye’de satışa sunuldu. Apple, bir önceki iPhone 16e modelini mağazadan kaldırsa da hâlâ bulmak mümkün. Peki, yeni duyurulan iPhone 17e ile geçen yılın iPhone 16e'si arasındaki yenilikler neler? iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırma yazımızda buna değineceğiz.

    Aynı tasarım, aynı ekran, aynı tek kamera, aynı alüminyum gövde

    iPhone 17e, görsel olarak iPhone 16e ile aynı. Aynı tasarıma, aynı ekrana, bazı yazılım iyileştirmeleriyle aynı tek lensli kameraya ve aynı alüminyum kasaya sahip. Farklı olan şey yeni renk. Artık siyah ve beyazın yanı sıra, pembe renk seçeneği mevcut. iPhone 17e'nin dış görünüşüyle ​​sunduğu tek şey bu.

    Daha hızlı işlemci, daha hızlı şarj, daha uzun pil ömrü

    Donanımsal olarak üç ana değişiklik var: Daha yeni işlemci, daha yeni modem, daha fazla depolama alanı ve MagSafe. Apple, işlemciyi en yeni A19 çipine (hala iki performans ve dört verimlilik çekirdeğine sahip altı çekirdekli bir çip) yükseltti, depolama alanını ikiye katladı (artık 256 GB'tan başlıyor ve isteğe bağlı 512 GB mevcut) ve özel olarak üretilmiş C1X modemi ekledi. Bu modem, C1'in hızının iki katını sunarken, daha iyi pil ömrü için %30 daha az enerji tüketiyor.

    Son olarak, iPhone 17e, 16e'de eksik olan MagSafe'i destekliyor. Artık şarj cihazları, standlar, power bank'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm birinci ve üçüncü parti MagSafe aksesuarlarıyla tamamen uyumlu. Apple ayrıca MagSafe desteği olan resmi kılıflar da sunuyor. Apple, iPhone 17e'ye MagSafe desteği eklemenin yanı sıra kablosuz şarj hızını Qi2 ile 15W’a yükseltti.

    iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırma
    Model iPhone 17e iPhone 16e
    Ekran 6.1 inç, 2532x1170, 1200 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED 6.1 inç, 2532x1170, 1200 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED
    İşlemci Apple A19 Apple A18
    Bellek 8 GB RAM 8 GB RAM
    Depolama  256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB
    Arka kamera

    48 MP Fusion kamera sistemi

    48 MP Fusion Ana kamera

    İkisi bir arada kamera sistemi

    48 MP Fusion Ana kamera
    Ön kamera 12MP f/1.9 TrueDepth 12MP f/1.9 TrueDepth
    Batarya - 4005 mAh
    Bağlanabilirlik Apple C1X modem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3 Apple C1 modem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3
    Boyut ve ağırlık 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 170 g 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 167 g
    Renk Beyaz, Siyah, Pembe Beyaz, Siyah
    Fiyat 54.999 TL (256 GB) -

    iPhone 17e, tek lensli kamerası ve 60Hz ekranıyla satılması zor bir model olarak görünüyor. Telefonun başlangıç fiyatı 54.999 TL olarak açıklandı ve 4 Mart'ta ön sipariş, 11 Mart'ta satışlar başlayacak. Apple'dan beklendiği üzere, iPhone 17e'nin tanıtılmasıyla birlikte bir önceki model olan iPhone 16e Apple Store'da satıştan kaldırıldı. Şu anda Apple mağazalarında satılan en uygun fiyatlı telefon iPhone 17e'den sonra iPhone 16.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    güncelim dopingi nedir troll duo isimleri telegram tyt ayt pdf grupları sabah uyanınca dil kanaması mezun yks başvurusu nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum