Apple'ın ucuz iPhone'ları karşı karşıya: iPhone 17e vs iPhone 16e

Aynı tasarım, aynı ekran, aynı tek kamera, aynı alüminyum gövde
iPhone 17e, görsel olarak iPhone 16e ile aynı. Aynı tasarıma, aynı ekrana, bazı yazılım iyileştirmeleriyle aynı tek lensli kameraya ve aynı alüminyum kasaya sahip. Farklı olan şey yeni renk. Artık siyah ve beyazın yanı sıra, pembe renk seçeneği mevcut. iPhone 17e'nin dış görünüşüyle sunduğu tek şey bu.
Daha hızlı işlemci, daha hızlı şarj, daha uzun pil ömrü
Donanımsal olarak üç ana değişiklik var: Daha yeni işlemci, daha yeni modem, daha fazla depolama alanı ve MagSafe. Apple, işlemciyi en yeni A19 çipine (hala iki performans ve dört verimlilik çekirdeğine sahip altı çekirdekli bir çip) yükseltti, depolama alanını ikiye katladı (artık 256 GB'tan başlıyor ve isteğe bağlı 512 GB mevcut) ve özel olarak üretilmiş C1X modemi ekledi. Bu modem, C1'in hızının iki katını sunarken, daha iyi pil ömrü için %30 daha az enerji tüketiyor.
Son olarak, iPhone 17e, 16e'de eksik olan MagSafe'i destekliyor. Artık şarj cihazları, standlar, power bank'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm birinci ve üçüncü parti MagSafe aksesuarlarıyla tamamen uyumlu. Apple ayrıca MagSafe desteği olan resmi kılıflar da sunuyor. Apple, iPhone 17e'ye MagSafe desteği eklemenin yanı sıra kablosuz şarj hızını Qi2 ile 15W’a yükseltti.
|Model
|iPhone 17e
|iPhone 16e
|Ekran
|6.1 inç, 2532x1170, 1200 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED
|6.1 inç, 2532x1170, 1200 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED
|İşlemci
|Apple A19
|Apple A18
|Bellek
|8 GB RAM
|8 GB RAM
|Depolama
|256GB, 512GB
|128GB, 256GB, 512GB
|Arka kamera
|
48 MP Fusion kamera sistemi
48 MP Fusion Ana kamera
|
İkisi bir arada kamera sistemi
48 MP Fusion Ana kamera
|Ön kamera
|12MP f/1.9 TrueDepth
|12MP f/1.9 TrueDepth
|Batarya
|-
|4005 mAh
|Bağlanabilirlik
|Apple C1X modem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3
|Apple C1 modem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3
|Boyut ve ağırlık
|146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 170 g
|146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 167 g
|Renk
|Beyaz, Siyah, Pembe
|Beyaz, Siyah
|Fiyat
|54.999 TL (256 GB)
|-
iPhone 17e, tek lensli kamerası ve 60Hz ekranıyla satılması zor bir model olarak görünüyor. Telefonun başlangıç fiyatı 54.999 TL olarak açıklandı ve 4 Mart'ta ön sipariş, 11 Mart'ta satışlar başlayacak. Apple'dan beklendiği üzere, iPhone 17e'nin tanıtılmasıyla birlikte bir önceki model olan iPhone 16e Apple Store'da satıştan kaldırıldı. Şu anda Apple mağazalarında satılan en uygun fiyatlı telefon iPhone 17e'den sonra iPhone 16.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: