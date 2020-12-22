Apple'ın sürücüsüz otomobili 2024 yılında üretime girebilir

Apple'ın kendine ait sürücüsüz bir otomobil geliştireceğine dair haberler 2015 yılına dayanıyor. İlerleyen yıllarda da Project Titan olarak bilinen bu projeyle alakalı pek çok açıklama yapılmış hatta şirket 2017 yılında otonom aracını yollarda test etmek için Kaliforniya eyaletinden izin almıştı.

Ancak ardından kötü giden iPhone satışları nedeniyle sürücüsüz otomobil projesinin durdurulabileceği haberleri çıkmış, bunun üzerine şirketin projede küçülmeye girerek 200 kişiyi işten çıkarmasıyla da Apple'ın kendine ait bir sürücüsüz otomobil geliştirme planlarını tamamen rafa kaldırdığı düşünülmüştü.

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Gelen haberlere göre Apple, bahsi geçen sürücüsüz otomobil projesinden vazgeçmemiş. Reuters'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre teknoloji devi 2024 yılında sürücüsüz otomobilinin üretimine başlamayı planlıyor. Bunun için şirketin kendi otonom sürüş teknolojisini geliştirdiği başından beri söyleniyordu. Fakat kaynaklar Apple'ın stratejisinin merkezinde batarya maliyetini ciddi oranda düşürecek ve aracın menzilini artıracak olan yeni batarya tasarımının bulunduğunu ifade ediyor.

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Apple'dan konuyla alakalı herhangi bir açıklama gelmezken, çıkan bu söylentilere rağmen projede pek çok belirsizliğin bulunduğunu da belirtmekte fayda var. Zira kaynaklar üretim için 2024 yılını işaret etse de bunun pandemi sebebiyle 2025 veya sonrasına sarkabileceği ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca Apple'ın kendi otomobilini üretmek yerine kendi geliştirdiği otonom sürüş teknolojisini anlaştığı bir markanın otomobillerine entegre etme ihtimali de hala mevcut.

Öte yandan Apple'ın sürücüsüz otomobiliyle ilgili Reuters'ın haberindekinden farklı söylentiler de söz konusu. Zira MacRumors'ta yer alan habere göre teknoloji devinin otomobili beklenenden fazlasıyla erken şekilde 2021 yılında karşımıza çıkacak. Elbette tüm bunlar henüz birer söylentiden ibaret. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.reuters.com/article/us-apple-autos-exclusive/exclusive-apple-targets-car-production-by-2024-and-eyes-next-level-battery-technology-sources-idUSKBN28V2PY

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