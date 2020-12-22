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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın sürücüsüz otomobili 2024 yılında üretime girebilir

    Reuters'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre teknoloji devi Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı sürücüsüz otomobili 2024 yılında üretim bandına çıkacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Apple'ın sürücüsüz otomobili 2024 yılında üretime girebilir

    Apple'ın kendine ait sürücüsüz bir otomobil geliştireceğine dair haberler 2015 yılına dayanıyor. İlerleyen yıllarda da Project Titan olarak bilinen bu projeyle alakalı pek çok açıklama yapılmış hatta şirket 2017 yılında otonom aracını yollarda test etmek için Kaliforniya eyaletinden izin almıştı.

    Ancak ardından kötü giden iPhone satışları nedeniyle sürücüsüz otomobil projesinin durdurulabileceği haberleri çıkmış, bunun üzerine şirketin projede küçülmeye girerek 200 kişiyi işten çıkarmasıyla da Apple'ın kendine ait bir sürücüsüz otomobil geliştirme planlarını tamamen rafa kaldırdığı düşünülmüştü.

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    Gelen haberlere göre Apple, bahsi geçen sürücüsüz otomobil projesinden vazgeçmemiş. Reuters'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre teknoloji devi 2024 yılında sürücüsüz otomobilinin üretimine başlamayı planlıyor. Bunun için şirketin kendi otonom sürüş teknolojisini geliştirdiği başından beri söyleniyordu. Fakat kaynaklar Apple'ın stratejisinin merkezinde batarya maliyetini ciddi oranda düşürecek ve aracın menzilini artıracak olan yeni batarya tasarımının bulunduğunu ifade ediyor.

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    Apple'dan konuyla alakalı herhangi bir açıklama gelmezken, çıkan bu söylentilere rağmen projede pek çok belirsizliğin bulunduğunu da belirtmekte fayda var. Zira kaynaklar üretim için 2024 yılını işaret etse de bunun pandemi sebebiyle 2025 veya sonrasına sarkabileceği ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca Apple'ın kendi otomobilini üretmek yerine kendi geliştirdiği otonom sürüş teknolojisini anlaştığı bir markanın otomobillerine entegre etme ihtimali de hala mevcut.

    Öte yandan Apple'ın sürücüsüz otomobiliyle ilgili Reuters'ın haberindekinden farklı söylentiler de söz konusu. Zira MacRumors'ta yer alan habere göre teknoloji devinin otomobili beklenenden fazlasıyla erken şekilde 2021 yılında karşımıza çıkacak. Elbette tüm bunlar henüz birer söylentiden ibaret. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    https://www.reuters.com/article/us-apple-autos-exclusive/exclusive-apple-targets-car-production-by-2024-and-eyes-next-level-battery-technology-sources-idUSKBN28V2PY Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    10 saat önce
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    cocainbar (Cocain bar) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Herkeste teker var diye tekersiz vermesinler
    Yanıtla +13
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    Elma 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Appleın otomobil üretmesi sektörde teknolojik inovatifler doğurur bunun en iyi örneğini Teslada görüyoruz. Umarım haber doğrudur çok güzel bir gelişme olur.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    rwo (rwo ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kutusundan direksiyon çıkacak mı acaba?İnşallah Apple otomobil sektörüne girmez kayınçoya arabayı verirken bile Apple dan izin almanız gerekebilir.
    Yanıtla +1
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    System Lord (xxx xxx) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    bir güncelleme atarlar buna 2.yıldan sonra 80 km nin üzerine çıkmaz araba
    Yanıtla +2
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    cocainbar (Cocain bar) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Herkeste teker var diye tekersiz vermesinler
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    monacomen 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kutu içinde şarj aleti ve kulaklık olmayan telefonlarından sonra içinde sürücü olmayan otomobil yapmak iyi fikir.
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    gun (Gün Oksay) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple kendi üretim yapmayı seven bir şirket değil arabayı nasıl yapacak acaba ? Kendi üretmeye kalkar ise çok riskli zira o dinamik yenilikçi havasını kaybedebilir. Diğer yandan başkasına ürettirir ise dünyada öyle araba üretilmiyor bir sürü yeni şey yapması gerek.
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    VaporWave (Emre ) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah haber doğrudur.
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    Elma 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Appleın otomobil üretmesi sektörde teknolojik inovatifler doğurur bunun en iyi örneğini Teslada görüyoruz. Umarım haber doğrudur çok güzel bir gelişme olur.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    rwo (rwo ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) Elma
    Apple'ın inovatifliği Steve Jobs ile birlikte öldü.Steve Jobs'dan sonra yaptıkları en inovatif şey ne? Kutudan adaptörü çıkarmak mı?
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