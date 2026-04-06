Yeni 2027 Hyundai Tucson geliyor: İşte muhtemel tasarımı

Yeni Hyundai Tucson, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Sızıntılar üzerinden oluşturulan bu görsel, Tucson'un tasarımını gözler önüne seriyor. Yeni nesil tasarım dilinde, markanın diğer modellerinde gördüğümüz sert ve karakterli çizgilerin Tucson’a da taşındığı açıkça görülüyor.

Art of Steel felsefesi Tucson'a uyarlandı

Tam Boyutta Gör Yeni Tucson’un ön yüzünde dikey konumlandırılmış gündüz farları ve sinyaller, alt bölümde yer alan ana farlarla birleşerek oldukça modern ve iddialı bir görünüm sunuyor. Ortada ise ince bir LED ışık imzası bekleniyor. Bu yaklaşım, modelin hem gece hem gündüz çok daha ayırt edici olmasını sağlayacak.

Tasarım tarafında Hyundai’nin “Sensuous Sportiness” anlayışından uzaklaşıp “Art of Steel” olarak adlandırılan daha köşeli ve sağlam bir stile geçtiği görülüyor. Yeni nesilde daha dik bir ön yüz, düzleştirilmiş ve güçlü bir kaput yapısı ile birlikte daha maskülen bir duruş hedefleniyor. Köşeli formdaki geniş çamurluklar ise SUV'un daha geniş bir karakter kazanmasına yardımcı oluyor.

İç mekanda dijital dönüşüm

İç mekanda ise Tucson adeta dijital bir dönüşüm geçiriyor. Hyundai, minimal ama teknoloji odaklı bir kabin mimarisine yöneliyor. 17 inçlik büyük bir multimedya ekranı ile 9.9 inçlik dijital gösterge panelinin birleştiği çift ekran düzeni, sınıfında iddialı bir deneyim sunacak. Android tabanlı yeni Pleos OS işletim sistemi sayesinde kullanıcılar, akıllı telefon benzeri bir arayüz ve uygulama mağazasına erişebilecek.

Performans tarafında ise markanın odağı hibrit teknolojilere kaymış durumda. Kaputun altında yeni nesil hibrit altyapısının standart hale gelmesi bekleniyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonun yaklaşık 100 kilometre tamamen elektrikli menzil sunması hedeflenirken, performans odaklı N versiyonunda 300 beygirin üzerinde güç üreten dört tekerlekten çekişli bir hibrit sistem konuşuluyor.

Tüm bu yeniliklerle birlikte yeni Hyundai Tucson’un 2026 yılının sonlarına doğru küresel tanıtımının yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Yeni Hyundai Tucson göründü: Tasarımda şaşırtan değişim

