Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın BYD ile yıllarca pil teknolojisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı

    Apple'ın, iptal edilen elektrikli aracında kulanılmak üzere Çinli batarya ve otomobil devi BYD ile yıllarca bataryalar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.         
    Apple, BYD ile yıllarca pil teknolojisi üzerinde çalıştı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yaklaşık 10 yıl ve 10 milyar dolar harcadığı elektrikli otomobil projesi resmi olarak bu yılın başlarında sonlandırıldı. Yeni ortaya çıkan bir habere göre teknoloji devi, elektrikli aracında kulanılmak üzere Çinli batarya ve otomobil devi BYD ile yıllarca bataryalar üzerinde çalıştı. Apple'ın otomobil projesi iptal edilse bile, iki firma arasındaki çalışmanın pil teknolojisinin ilerlemesine yardımcı olduğu ortaya çıktı.

    Apple, BYD Blade bataryaları kullanmayı planlıyordu

    Apple ve BYD'nin 2017'de birlikte çalışmaya başladığı ve lityum demir fosfat (LFP) hücreleri kullanan bir batarya sistemi geliştirdiği bildiriliyor. Projede çalışan Apple mühendislerinin gelişmiş batarya paketleri ve ısı yönetimi konusunda uzmanlığa sahip olduğu, BYD'nin ise LFP piller ve üretim konusundaki bilgi birikimini kullandığı belirtiliyor.

    Apple, BYD ile yıllarca pil teknolojisi üzerinde çalıştı Tam Boyutta Gör
    Bloomberg, BYD mühendislerinin Apple yöneticilerine şu anda elektrikli araçlarında kullanılan Blade bataryalarının erken versiyonlarını göstermesinin ardından Apple ve BYD'nin işbirliği yaptığını bildirdi. BYD'nin pillerinden etkilenen Apple, kendi araçlarındaki batarya paketinde bu hücreleri kullanmayı planlıyordu. Teknoloji devinin daha önceleri ise nikel ve alkalin kullanan hücreler üzerinde çalıştığı aktarılıyor.

    Ne BYD ne de Apple pil teknolojisi konusunda iş birliği yaptıklarını doğrulamadı. BYD, Blade pil teknolojisinin kendi tasarımı olduğunu ve pilinin tüm mülkiyet ve patent haklarına sahip olduğunu söylüyor.

    Yıllarca süren iş birliğine rağmen, Apple sonunda BYD ile olan ortaklığından vazgeçti ve diğer seçenekleri araştırmaya başladı. 2021'in başlarında, Apple'ın Hyundai ile uzun zamandır beklenen otonom elektrikli aracını hayata geçirmek için görüşmelerde bulunduğu haberi çıktı, ancak bu görüşmeler hızla sona erdi.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/10/apple-spent-years-secretly-developing-ev-batteries-with-byd/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-16/apple-secretly-worked-with-china-s-byd-on-long-range-ev-battery?embedded-checkout=true
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trafik cezası e devlette görünmüyor togg kronik sorunları telefonum gelen aramaları meşgule atıyor reader at work 1 hangi seviye opel mokka boya atması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız