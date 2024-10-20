Apple'ın BYD ile yıllarca pil teknolojisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın yaklaşık 10 yıl ve 10 milyar dolar harcadığı elektrikli otomobil projesi resmi olarak bu yılın başlarında sonlandırıldı. Yeni ortaya çıkan bir habere göre teknoloji devi, elektrikli aracında kulanılmak üzere Çinli batarya ve otomobil devi BYD ile yıllarca bataryalar üzerinde çalıştı. Apple'ın otomobil projesi iptal edilse bile, iki firma arasındaki çalışmanın pil teknolojisinin ilerlemesine yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Apple, BYD Blade bataryaları kullanmayı planlıyordu

Apple ve BYD'nin 2017'de birlikte çalışmaya başladığı ve lityum demir fosfat (LFP) hücreleri kullanan bir batarya sistemi geliştirdiği bildiriliyor. Projede çalışan Apple mühendislerinin gelişmiş batarya paketleri ve ısı yönetimi konusunda uzmanlığa sahip olduğu, BYD'nin ise LFP piller ve üretim konusundaki bilgi birikimini kullandığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Bloomberg, BYD mühendislerinin Apple yöneticilerine şu anda elektrikli araçlarında kullanılan Blade bataryalarının erken versiyonlarını göstermesinin ardından Apple ve BYD'nin işbirliği yaptığını bildirdi. BYD'nin pillerinden etkilenen Apple, kendi araçlarındaki batarya paketinde bu hücreleri kullanmayı planlıyordu. Teknoloji devinin daha önceleri ise nikel ve alkalin kullanan hücreler üzerinde çalıştığı aktarılıyor.

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Ne BYD ne de Apple pil teknolojisi konusunda iş birliği yaptıklarını doğrulamadı. BYD, Blade pil teknolojisinin kendi tasarımı olduğunu ve pilinin tüm mülkiyet ve patent haklarına sahip olduğunu söylüyor.

Yıllarca süren iş birliğine rağmen, Apple sonunda BYD ile olan ortaklığından vazgeçti ve diğer seçenekleri araştırmaya başladı. 2021'in başlarında, Apple'ın Hyundai ile uzun zamandır beklenen otonom elektrikli aracını hayata geçirmek için görüşmelerde bulunduğu haberi çıktı, ancak bu görüşmeler hızla sona erdi.

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Apple, BYD ile yıllarca pil teknolojisi üzerinde çalıştı