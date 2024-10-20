Apple'ın BYD ile yıllarca pil teknolojisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı

Apple, BYD Blade bataryaları kullanmayı planlıyordu
Apple ve BYD'nin 2017'de birlikte çalışmaya başladığı ve lityum demir fosfat (LFP) hücreleri kullanan bir batarya sistemi geliştirdiği bildiriliyor. Projede çalışan Apple mühendislerinin gelişmiş batarya paketleri ve ısı yönetimi konusunda uzmanlığa sahip olduğu, BYD'nin ise LFP piller ve üretim konusundaki bilgi birikimini kullandığı belirtiliyor.
Ne BYD ne de Apple pil teknolojisi konusunda iş birliği yaptıklarını doğrulamadı. BYD, Blade pil teknolojisinin kendi tasarımı olduğunu ve pilinin tüm mülkiyet ve patent haklarına sahip olduğunu söylüyor.
Yıllarca süren iş birliğine rağmen, Apple sonunda BYD ile olan ortaklığından vazgeçti ve diğer seçenekleri araştırmaya başladı. 2021'in başlarında, Apple'ın Hyundai ile uzun zamandır beklenen otonom elektrikli aracını hayata geçirmek için görüşmelerde bulunduğu haberi çıktı, ancak bu görüşmeler hızla sona erdi.Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/10/apple-spent-years-secretly-developing-ev-batteries-with-byd/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-16/apple-secretly-worked-with-china-s-byd-on-long-range-ev-battery?embedded-checkout=true Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)