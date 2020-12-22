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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Karşınızda Lada Niva'nın daha modern versiyonu: 2021 Lada Niva Travel

    Kısa süre içerisinde üretimine başlanacağı açıklanan 2021 Lada Niva Travel'ın dış tasarımını gösteren bazı resmi görseller paylaşıldı. İşte yeni Niva Travel'ın Toyota RAV4'e benzetilen tasarımı:
    23 sa.
    21,9b
    61
    57
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    15

    Karşınızda Lada Niva'nın daha modern versiyonu: 2021 Lada Niva Travel

    40 yılı aşkın süredir değişmeyen tasarımıyla ikon haline gelen "Lada Niva" ismi sonunda daha modern bir tasarımla birleşiyor. Rus otomobil üreticisi yeni Lada Niva Travel modelinin üretimine başlıyor.

    Yeni Lada Niva Travel

    Lada Niva Travel olarak adlandırılan model teknik açıdan "4x4" olarak ikonik modele göre çok farklı olmasa da tasarımında ciddi değişimler mevcut. Tasarımındaki bu değişimle daha modern bir görünüm yakalamayı başaran Lada Niva Travel, özellikle ön bölümün köşeli yapısı ve detayları ile "Toyota RAV4 kopyası" eleştirilerinden de kurtulamadı.

    Yeni Lada Niva Travel'ın sıfırdan oluşturulmuş bir proje olmadığını belirtmekte fayda var. Aslında bu model ilk olarak 1998 yılında VAZ-2123 adıyla piyasaya sürülmüştü. 2003 yılında General Motors ve AvtoWAZ arasında yapılan iş birliği sonrası da Chevrolet Niva'nın yeniden logolanmış versiyonu olarak karşımıza çıkmış, GM daha sonra bu ortaklıktan çekilerek payını da Rus üreticiye devretmişti.

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    İşte bu küçük SUV 2021 yılında Lada markası altında, Niva Travel ismiyle tasarımındaki dokunuşlarla geri dönüyor.

    Karşınızda Lada Niva'nın daha modern versiyonu: 2021 Lada Niva Travel
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    Yapılan açıklamaya göre Lada Niva Travel'ın üretimi bu hafta başladı ve banttan inen ilk model Niva Travel'ın off-road versiyonu oldu. Söz konusu modelin çamurluk ve eteklerinde siyah plastik detaylar, off-road lastikleri, şnorkel ve standart olarak sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor.

    2021 Lada Niva Travel tasarım açısından oldukça farklı olsa da kabuğun altındaki motor tanıdık. Yani kaputun altında 80 beygir güç ve 127 Nm tork üreten 1.7 litre benzinli motor oturmaya devam ediyor. Söz konusu motor 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. Bunun dışında yeni Lada Niva Travel'ın diğer teknik detayları ve fiyatı henüz belli değil.

    Son olarak, Lada Niva Travel'ı 4x4 olarak satılan ikonik modelle karıştırmamakta fayda var. Rus otomobil üreticisinin yıllardır değişmeyen tasarımıyla karşımızda olan bu modeli de yenilemek istediğini biliyoruz. Hatta bunun için 2018 yılında 4x4 Vision konsepti karşımıza çıkarılmıştı. Fakat seri üretim modelinden hala ses yok.



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    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 23 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rus'larda bizim ülkemizde de olan şey eksik. Estetik. Ne yazık ki güzel sanatlar eksikliği mi, ince zevk eksikliği mi bilinmez yapılan üretilen işlerde bir kabalık bir uyumsuzluk, bir göze tuhaf görünme ön planda. Lada'nın da eski veya yeni modern versiyonu olsun bir İtalyan, Fransız veya Amerikan estetiği, güzelliği, inceliği görmek pek mümkün olmuyor. Hatta bizim Togg'u şu yüzden sevdim çünkü akıllıca bir şekilde İtalyan tasarım firmasına yaptırdılar bu işi. Çok çok isabetli bir karar iyi ettiler tabii.
    Rus'larda bizim ülkemizde de olan şey eksik. Estetik. Ne yazık ki güzel sanatlar eksikliği mi, ince zevk eksikliği mi bilinmez yapılan üretilen işlerde bir kaba...
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    6 Yanıt Yanıtla +19
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    dede17 (amdfusion ) 23 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Arabada çirkinlik yok bazı şeyleri parasıyla değerlendirmeyi öğrenin 100 bin dolarlık arabayla 20 bin dolarlık arabayı kıyaslamayın
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    RANCH SOS (Burak ) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Yıllar yılı genlerden gelen birşey bu. Osmanlı öncesi zaten olamıyordu göçebe hayattan. Estetiğe, sanata vakit ayıracak imkan da zaman da yoktu. İslamiyet ve sonrasında da dine tersti sanat ve estetik. Osmanlı da zaten böyle şeylere düşmandı halk nezninde sanata estetiğe el atılamazdı. (saraylardaki iğrenç süslemeler sanat sanarlardı).

    Böyle gene kodlana kodlana uzaklaştı bu çoğrafya insanı sanattan. Avrupada sanat gelişirken de sürekli bu toprak insanına engel koyuldu. Cumhuriyetle birşeyler düzelecek olsa da sonra yine işler sarpasardı.

    Şu an sanat ve estetik devletin öncülük ettiği birşey değil(hiç olmadı). Bireysel veya zümresel çabalarla ayakta tutulmaya çalışılan bir olgu sadece bu ülkede
    Yıllar yılı genlerden gelen birşey bu. Osmanlı öncesi zaten olamıyordu göçebe hayattan. Estetiğe, sanata vakit ayıracak imkan da zaman da yoktu. İslamiyet ve so...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (36) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ESER14 (eser karagöz) 10 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fazla estetik.

    İnsan bunu dağa bayıra vurmaya çekinir.

    Eskisi öylemiydi? Vur kır parçala .



    Birilerinin bu ucuz vur kır parçala araç boşluğunu doldurması gerek. İhtiyaç var.
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    DH Misafiri 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Her sene aynı yalan
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    HiddeN_Ra (Mert Hidden) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    80 hp ve 127 tork nedir ya ? arazi aracımı bu şimdi. bence içerik yanlış olabilir mi gerçekse komik.
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    MaDMaxiBo 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    daha yeni 90 ların daihatsu modellerine benzemiş. yine ilerleme var ama estetik olarak 25 yıl geriden geliyor.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tipim Nasıl SS'li konusu gibi olmuş.
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    RazorXmia 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Duster gibi tutturabilir, kendini ama motor ve şanzıman kaderini belirler. tasarımı yine biraz güzelleşmiş.
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    ersin310 (ersin sezgin) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    tasarım falan neyse de en çok 1.7 motorun hala üretiliyor olmasına sevindim, demekki bundan sonra da orjinal parça hatta sandık motor bulunabilecek bildiğim kadarıyla bu motor en son euro 4 te kalmıştı, biraz revize edip euro 5 e taşımışlar. henüz araçla ilgili çok sınırlı bilgi var ama belli ki yürüyen aksam da mevcut nivadan geliyor (resmi adıyla 4x4).

    bence kendi pazarlarında oldukça başarılı olacak. normal şartlarda bizim fakir pazarımızda da kendine yer bulurdu ama buraya geleceğini hiç sanmıyorum.
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    race_2007 (Muttalip Yener) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım kabul edilir düzeyde ama 1.7 ülkedeki dolar kuru ötv kdv trt payı filan derken en kötü araba bile ev fiyatına geliyor
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Vallaha beğendim ben. Sonunda kısmen de olsa ağır duran bir tasarım geldi.
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    uyaran (baybars vatan) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    rusyada üretilen fransız markası artık lada, duster gibi. Ülkemizin otomotiv ihracatı çok yüksek (senelik 40 milyar dolar)zaten o yüzden markamız olmasa da yan sanayi bile 1 milyar dolar ihracat yapıyor. Araç güzel olmuş 1.33 tce motor ile satılırsa efsane olur
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    lada niva, 2021 lada niva travel ve
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