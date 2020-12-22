Karşınızda Lada Niva'nın daha modern versiyonu: 2021 Lada Niva Travel

40 yılı aşkın süredir değişmeyen tasarımıyla ikon haline gelen "Lada Niva" ismi sonunda daha modern bir tasarımla birleşiyor. Rus otomobil üreticisi yeni Lada Niva Travel modelinin üretimine başlıyor.

Yeni Lada Niva Travel

Lada Niva Travel olarak adlandırılan model teknik açıdan "4x4" olarak ikonik modele göre çok farklı olmasa da tasarımında ciddi değişimler mevcut. Tasarımındaki bu değişimle daha modern bir görünüm yakalamayı başaran Lada Niva Travel, özellikle ön bölümün köşeli yapısı ve detayları ile "Toyota RAV4 kopyası" eleştirilerinden de kurtulamadı.

Yeni Lada Niva Travel'ın sıfırdan oluşturulmuş bir proje olmadığını belirtmekte fayda var. Aslında bu model ilk olarak 1998 yılında VAZ-2123 adıyla piyasaya sürülmüştü. 2003 yılında General Motors ve AvtoWAZ arasında yapılan iş birliği sonrası da Chevrolet Niva'nın yeniden logolanmış versiyonu olarak karşımıza çıkmış, GM daha sonra bu ortaklıktan çekilerek payını da Rus üreticiye devretmişti.

İlginizi Çekebilir

Efsane Lada Niva'ya Alman dokunuşu: "50. Yıl Özel" versiyon

Ayrıca Bkz. "Makyajlı Hyundai Kona Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

İşte bu küçük SUV 2021 yılında Lada markası altında, Niva Travel ismiyle tasarımındaki dokunuşlarla geri dönüyor.

Tam Boyutta Gör

Yapılan açıklamaya göre Lada Niva Travel'ın üretimi bu hafta başladı ve banttan inen ilk model Niva Travel'ın off-road versiyonu oldu. Söz konusu modelin çamurluk ve eteklerinde siyah plastik detaylar, off-road lastikleri, şnorkel ve standart olarak sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor.

2021 Lada Niva Travel tasarım açısından oldukça farklı olsa da kabuğun altındaki motor tanıdık. Yani kaputun altında 80 beygir güç ve 127 Nm tork üreten 1.7 litre benzinli motor oturmaya devam ediyor. Söz konusu motor 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. Bunun dışında yeni Lada Niva Travel'ın diğer teknik detayları ve fiyatı henüz belli değil.

Son olarak, Lada Niva Travel'ı 4x4 olarak satılan ikonik modelle karıştırmamakta fayda var. Rus otomobil üreticisinin yıllardır değişmeyen tasarımıyla karşımızda olan bu modeli de yenilemek istediğini biliyoruz. Hatta bunun için 2018 yılında 4x4 Vision konsepti karşımıza çıkarılmıştı. Fakat seri üretim modelinden hala ses yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.