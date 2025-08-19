Apple'ın yapay zeka destekli robotunun yeni detayları ortaya çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın yapay zeka destekli robot projeleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bloomberg'in son raporuna göre şirket, yalnızca tek bir cihaz değil, farklı kullanım alanlarına yönelik birden fazla robot üzerinde çalışıyor. Üstelik bu robotların merkezinde ise, etkileşimli Siri desteği bulunacak.

Apple, Siri tabanlı AI robotları için kolları sıvadı

Apple'ın planladığı yeni robot modeli, iPad benzeri ekrana sahip masaüstü bir robot olacak. Hareketli bir kola entegre edilen bu ekran, konuşan kişiye doğru yönelerek daha doğal bir etkileşim sağlayabiliyor. FaceTime görüşmelerinde ise kullanıcıyı sürekli kadrajda tutarak daha dinamik bir deneyim sunuyor.

En büyük gelişme ise Apple, bu cihaz için gelişmiş bir Siri versiyonu hazırlıyor. Yeni Siri, sohbet sırasında bağlama uygun öneriler yapabilecek ve konuşmalara dahil olabilecek. Örneğin iki kişi akşam yemeği hakkında konuşurken, robot yakındaki restoranları önerebilecek. Ayrıca cihazın macOS'taki Finder logosunun gülen yüzüyle temsil edilmesi, kullanıcıyla daha samimi bir bağ kurulmasını hedefliyor.

Şirketin robot projeleri sadece masaüstü modellerle sınırlı değil. Amazon'un Astro'suna benzer tekerlekli bir robotun ve hatta insansı bir modelin tasarım aşamasında olduğu iddia ediliyor. Apple'ın aynı zamanda üretim ortamları için T1333 kod adlı büyük ölçekli bir robot kolu geliştirdiği de belirtiliyor. Projelerin arkasında ise Apple Watch yazılımı ve otomotiv projelerinden tanınan Kevin Lynch bulunacak.

iPhone 17'de bilmediğiniz bir şey mi kaldı: Toplu sızıntı dosyası 1 gün önce eklendi

Her ne kadar bu çalışmalar Apple'ın yapay zeka ve robotik konusundaki hedeflerini gösterse de, şirketin geçmişte rafa kaldırdığı Project Titan örneğinde olduğu gibi tüm cihazların piyasaya çıkacağı kesin değil. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Apple'ın yapay zeka destekli robotunun yeni detayları paylaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: