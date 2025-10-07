Giriş
    OpenAI’dan geliştiricilere: Sora 2 ve GPT-5 Pro API’ye geliyor

    Yapay zekanın lider şirketi OpenAI, Dev Day etkinliği kapsamında API ekosistemi için önemli güncellemeler yaptı. Şirket, API’sine GPT-5 Pro, Sora 2 ve gpt-realtime mini modellerini ekledi.

    OpenAI’dan geliştiricilere: Sora 2 ve GPT-5 Pro API’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, geliştiricilere yönelik yıllık Dev Day etkinliğinde API ekosistemine önemli yenilikler ekledi. Şirket, yeni GPT-5 Pro dil modelini, gelişmiş video üretim sistemi Sora 2’yi ve düşük gecikmeli yeni bir ses modelini tanıtarak üretken yapay zeka alanında önemli bir genişleme başlattı.

    Yeni modeller, OpenAI’ın geliştirici topluluğunu güçlendirme hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket aynı zamanda kendi ajan oluşturma aracı ve ChatGPT içinde doğrudan uygulama geliştirme özelliğini de duyurdu.

    OpenAI API’sine yeni modeller eklendi

    Etkinlikte konuşan CEO Sam Altman, GPT-5 Pro’nun özellikle finans, hukuk ve sağlık gibi yüksek doğruluk ve derin akıl yürütme gerektiren alanlarda çalışan geliştiriciler için tasarlandığını vurguladı. Model, 400.000 token’lık geniş bir bağlam penceresi sunarak uzun metinlerde tutarlılığı koruyor. Fiyatlandırma tarafında ise giriş (input) için 1 milyon token başına 15 dolar, çıkış (output) için 1 milyon token başına 120 dolar olarak belirlendi.

    OpenAI ayrıca sesli etkileşimlerin gelecekte yapay zekayla iletişimin ana yollarından biri olacağına dikkat çekti. Bu doğrultuda şirket, düşük maliyetli ve yüksek hızlı yeni ses modeli “gpt-realtime mini”yi API üzerinden kullanıma sundu. Yeni model, OpenAI’ın önceki ileri seviye ses modeline kıyasla yüzde 70 daha ucuz olmasına rağmen aynı ses kalitesi ve ifade gücünü koruyor. Bu sistem, düşük gecikmeli ses akışı ile gerçek zamanlı konuşma etkileşimlerini destekliyor.

    OpenAI’dan geliştiricilere: Sora 2 ve GPT-5 Pro API’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Dil ve ses modelinin yanında geliştiriciler artık OpenAI’ın en yeni video üretim sistemi Sora 2’ye de erişebiliyor. API üzerinden önizleme olarak sunulan model, geçtiğimiz hafta tanıtılan Sora uygulaması ile birlikte duyuruldu. TikTok benzeri kısa videolardan oluşan bu platform, kullanıcıların yalnızca bir metin komutu yazarak kendilerini, arkadaşlarını veya hayal ettikleri sahneleri içeren videolar oluşturmasına olanak tanıyor. Sora 2 API fiyatlandırması 1 saniye için 0,10 dolar, 10 saniye için 1 dolar. Sora 2 Pro ise 0,30 dolardan başlıyor.

    Sora 2, önceki sürümüne kıyasla daha gerçekçi, fiziksel olarak tutarlı sahneler, senkronize sesler ve daha geniş yaratıcı kontrol sunuyor. Kullanıcılar artık kamera hareketlerinden görsel tarzlara kadar sahneleri detaylı şekilde yönlendirebiliyor. Altman, “Örneğin, iPhone görüntüsünü alıp Sora'ya bunu geniş, sinematik bir geniş çekime dönüştürmesini söyleyebilirsiniz” diyerek modelin görsel yeteneklerini özetledi. Ayrıca, Sora 2’nin yalnızca konuşma değil, ortam sesleri, senkronize efektler ve görsel bağlama dayalı ses manzaraları üretebildiğini de belirtti.

