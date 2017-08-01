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Hastanın test sonucunu değerlendiren yerli yapay zeka

Türk bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka sistemi sayesinde hastaların laboratuvar testleri sistem tarafından otomatik olarak seçiliyor, değerlendiriliyor ve doktora iletiliyor.
1 yıl
2,7b
1
47
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hastanın test sonucunu değerlendiren yerli yapay zeka
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Türk bilim insanları, hastalara yapılan laboratuvar testleri ile yapay zeka teknolojisini birleştirdi. Yapay zeka gereksiz test yapılmasını önlüyor, test sonuçlarını hızlıca değerlendiriyor ve anormal sonuçları doktora ulaştırıyor.


İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde Tıbbi Biyokimya ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde görevli bilim insanları tarafından yapılan çalışma, hastanın teşhis ve tedavisinde başarıyı artırmayı, doktorların iş yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.


Hasta dosyalarının yaklaşık yüzde 75'ini laboratuvar test sonuçları oluşturuyor. Bu testler hastanın tanı ve tedavisinde önemli rol oynuyor. DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Şişman, test sonuçlarının doğru ve güvenli şekilde işlenmesi için yapay zeka teknolojisini kullandıklarını söylüyor.

Gereksiz Yapılan Testler Ortadan Kaldırılacak

Sistemdeki test kataloğu, doktorların kısa sürede doğru testleri seçmesini, daha önce yapılan testlerin tekrarlanmamasını sağlıyor. Hastanın tanısına uygun testleri doktora sunuyor. Gereksiz testlerin ortadan kalkması ile hastaneler ve hastalar hem zaman kazanıyor hem de gereksiz para kaybetmiyor.

Ayrıca Bkz. "SpaceX ve Boeing, uzaya insan göndermek için birbirleriyle yarışıyor"

Geliştirilen yazılımın laboratuvar yeteneklerinin yanı sıra muayene ve tedavi sürecini kapsayan özellikleri de bulunuyor. Örneğin hastanın bilgilerini sisteme eklerken sesli ve görüntülü komutlar kullanılabiliyor. Sistem, kullanıcının Türkçe komutlarını ve el hareketlerini algılıyor. Bu sayede hekimler klavye ve mouse ile uğraşmadan hızlı bir şekilde sistemi komuta edebiliyor.


Yazılım, bazı hastanelerde test amaçlı olarak kullanılmaya başlandı. Yapay zekanın hakim olacağı yakın gelecekte söz sahibi olabilmemiz için bu tip girişimlere destek vermeliyiz. Umarız bu tip teknolojik girişimlerin sayısı ve kalitesi artar.


Anadolu Ajansı Yorum Yaz
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oktayakgoz 1 yıl en beğenilen
Gerçekse elbette mutlu oluruz fakat yerli oto gibiyse yada arama motoru gibiyse sevinciniz kursğımızda kalmasın
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geranimo486 1 yıl Hannover 96
Yazılımda sıfır falan değiliz saçma sapan yorum yapma,git bir araştır.
4 Yanıt Yanıtla +5
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furkant1 1 yıl geranimo486
geranimo486
Yazılımda sıfır falan değiliz saçma sapan yorum yapma,git bir araştır.

Hocam görmemezlikten gelin he deyin geçin dar bakışlı sığ düşünceli insanlarla başa çıkılmaz.
geranimo486Yazılımda sıfır falan değiliz saçma sapan yorum yapma,git bir araştır.Hocam görmemezlikten gelin he deyin geçin da...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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volkanbravo 1 yıl
Resimdeki robotu çalmasalar bari
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Mephalay 1 yıl
Facebook AI olayi tamamen medya sisirmesi. Medya ve Facebook'un birbirini sisirmesi daha dogrusu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

gizmodo.com/...
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firat_kilic 1 yıl
Herkes yapay zeka :)
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DH Misafiri 1 yıl
Yıllardır yapay zekanın meslekleri bitireceği konuşulur ama biten bir meslek duymadık daha. Daha yolda kendi kendine giden otomobil yapmayı bile tam manasıyla beceremeyenler doktorların işsiz kalacağından bahsediyor şaka gibi. Bu yapay zekayı geliştiren mühendisler bile işsiz kalır ama doktorlar işsiz kalmaz merak etmeyin.
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Merkur 1 yıl
Facebookun yapay zekası kontrolden çıkmış, sonu skynet gibi olmasın da.

Bizimkiler kadar başarılı değiller herhalde!
Araştırmacılar Bile Şaşkın: Facebook'un Yapay Zekâsı Kendi Dilini Oluşturdu!
Facebook yapay zeka araştırmaları biriminde, pazarlama yapması için eğitilen iki chat-bot insanları bir kenara bırakıp kendi aralarında iletişim kurmaya başlayınca ekip botlardan birine müdahale etmek zorunda kaldı. Geleceğin bir adım daha yakınımızda olduğunun sinyallerini veren bu haberi sizler için The Atlantic'ten derledik.
Kaynak: theatlantic.com/...
Facebook Yapay Zeka Araştırma laboratuvarındaki araştırmacılar, "diyalog birimlerini" eğitmek için kullanılan yöntemleri anlatan bir rapor yayımladı.
Bu botlar aslında pazarlama yapmaları için geliştirilmekteydi. Çalışmalar sırasında iki botun birbiriyle iletişim kurmasına izin veren model, makine öğrenimi sistemini kullanarak botların iletişimlerini geliştirmesine izin veriyordu.
Botlar bir süre sonra kendi aralarında bir dil kullanmaya başladılar.
Bu sohbet botları öyle geliştiler ki, bottan bota yapılan konuşmalar sırasında insanların onlara öğrettikleri dilin dışına çıkıp kendi aralarında bir dil kullanmaya başladılar. Hatta araştırmalar bu noktada botlardan birine müdahale etmek durumunda kaldı.
İşte bu iki bot biraz ileri gitti ve kendilerine has, insana ait olmayan bir dil geliştirdi.
Bu noktada araştırmacılar botlardan birine müdahale ederek kontrolü tekrar kendi eline aldılar. Çünkü durum bilim kurgu filmlerinden bir sahne gibi durmaya başlamıştı.
Yayınlanan raporda bu botların giderek daha başarılı birer müzakereci haline geldiklerinden de bahsediliyor.
Facebook'un sohbet edebilen bu botları tekillik konusunda henüz bir örnek teşkil edecek kadar başarılı olmasa da yapay zekanın geldiği noktayı gösteriyor.
İnsanların yapay zekalı makinelere öğrettiği dil gün gelecek onların kendi aralarında iletişim kurmasına da imkan tanıyacak.
Hatta makine öğrenimi bu hızda devam ederse bilim kurgu filmlerindeki 'yapay zekalar' çok yakında bizlerle olabilir.
onedio.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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theJuDGe_41 1 yıl Merkur
Orijinalden alıntı: Merkur

Facebookun yapay zekası kontrolden çıkmış, sonu skynet gibi olmasın da.

Bizimkiler kadar başarılı değiller herhalde!

Araştırmacılar Bile Şaşkın: Facebook'un Yapay Zekâsı Kendi Dilini Oluşturdu!

Facebook yapay zeka araştırmaları biriminde, pazarlama yapması için eğitilen iki chat-bot insanları bir kenara bırakıp kendi aralarında iletişim kurmaya başlayınca ekip botlardan birine müdahale etmek zorunda kaldı. Geleceğin bir adım daha yakınımızda olduğunun sinyallerini veren bu haberi sizler için The Atlantic'ten derledik.
Kaynak: theatlantic.com/...
Facebook Yapay Zeka Araştırma laboratuvarındaki araştırmacılar, "diyalog birimlerini" eğitmek için kullanılan yöntemleri anlatan bir rapor yayımladı.

Bu botlar aslında pazarlama yapmaları için geliştirilmekteydi. Çalışmalar sırasında iki botun birbiriyle iletişim kurmasına izin veren model, makine öğrenimi sistemini kullanarak botların iletişimlerini geliştirmesine izin veriyordu.

Botlar bir süre sonra kendi aralarında bir dil kullanmaya başladılar.


Bu sohbet botları öyle geliştiler ki, bottan bota yapılan konuşmalar sırasında insanların onlara öğrettikleri dilin dışına çıkıp kendi aralarında bir dil kullanmaya başladılar. Hatta araştırmalar bu noktada botlardan birine müdahale etmek durumunda kaldı.
İşte bu iki bot biraz ileri gitti ve kendilerine has, insana ait olmayan bir dil geliştirdi.

Bu noktada araştırmacılar botlardan birine müdahale ederek kontrolü tekrar kendi eline aldılar. Çünkü durum bilim kurgu filmlerinden bir sahne gibi durmaya başlamıştı.

Yayınlanan raporda bu botların giderek daha başarılı birer müzakereci haline geldiklerinden de bahsediliyor.
Facebook'un sohbet edebilen bu botları tekillik konusunda henüz bir örnek teşkil edecek kadar başarılı olmasa da yapay zekanın geldiği noktayı gösteriyor.

İnsanların yapay zekalı makinelere öğrettiği dil gün gelecek onların kendi aralarında iletişim kurmasına da imkan tanıyacak.

Hatta makine öğrenimi bu hızda devam ederse bilim kurgu filmlerindeki 'yapay zekalar' çok yakında bizlerle olabilir.

onedio.com/...

Yeni çıkan habere göre bu botlar tehlikeli olabileceği için Facebook tarafından kapatıldı. Gün içerisinde sitede haberi yayınlanacak
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karahuso 1 yıl
yalnız doktor karanlık tarafa geçmiş..
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kadirirdem 1 yıl
%100 doğru ölçtüğü kanıtlanana kadar kullanılması hiç mantıklı değil...
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Yerli deyince birde sağlık alanında olunca bir durup düşündüm şimdi bak.
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Baelros 1 yıl
Iki kablo ve bir tane masaustu bilgisayar ile yapay zeka olmaz, ancak standard algoritma olur.
Hastane ile tam entegre calisan yapay zeka isteyen varsa IBM Watson'a baksin. ibm.com/...
ABD'de bir cok hastaneye entegre edilmis durumda ve cok iyi sonuclar veriyor.
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firat_kilic 1 yıl Baelros
zamanında sgklarda da önce ibm vardı... 1960lar olmalı... ve hala var.. biz sağlık entegrasyonda daha ibmi getirememişiz demekki...
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xchg 1 yıl Baelros
Elindeki telefonla bile olur. Yapay zeka dediğiniz şeyin büyük mainframelerde çalıştığını sanmayın. Bir projede raspberry pi ve kullanıcı seviyesi webcam kullanmıştık. İhtiyaca göre iyi de iş görüyordu.
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einsteinwashere 1 yıl
yapay mı zeka ?
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