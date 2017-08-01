Hastanın test sonucunu değerlendiren yerli yapay zeka

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Türk bilim insanları, hastalara yapılan laboratuvar testleri ile yapay zeka teknolojisini birleştirdi. Yapay zeka gereksiz test yapılmasını önlüyor, test sonuçlarını hızlıca değerlendiriyor ve anormal sonuçları doktora ulaştırıyor.





İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde Tıbbi Biyokimya ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde görevli bilim insanları tarafından yapılan çalışma, hastanın teşhis ve tedavisinde başarıyı artırmayı, doktorların iş yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.





Hasta dosyalarının yaklaşık yüzde 75'ini laboratuvar test sonuçları oluşturuyor. Bu testler hastanın tanı ve tedavisinde önemli rol oynuyor. DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Şişman, test sonuçlarının doğru ve güvenli şekilde işlenmesi için yapay zeka teknolojisini kullandıklarını söylüyor.

Gereksiz Yapılan Testler Ortadan Kaldırılacak

Sistemdeki test kataloğu, doktorların kısa sürede doğru testleri seçmesini, daha önce yapılan testlerin tekrarlanmamasını sağlıyor. Hastanın tanısına uygun testleri doktora sunuyor. Gereksiz testlerin ortadan kalkması ile hastaneler ve hastalar hem zaman kazanıyor hem de gereksiz para kaybetmiyor.

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Geliştirilen yazılımın laboratuvar yeteneklerinin yanı sıra muayene ve tedavi sürecini kapsayan özellikleri de bulunuyor. Örneğin hastanın bilgilerini sisteme eklerken sesli ve görüntülü komutlar kullanılabiliyor. Sistem, kullanıcının Türkçe komutlarını ve el hareketlerini algılıyor. Bu sayede hekimler klavye ve mouse ile uğraşmadan hızlı bir şekilde sistemi komuta edebiliyor.





Yazılım, bazı hastanelerde test amaçlı olarak kullanılmaya başlandı. Yapay zekanın hakim olacağı yakın gelecekte söz sahibi olabilmemiz için bu tip girişimlere destek vermeliyiz. Umarız bu tip teknolojik girişimlerin sayısı ve kalitesi artar.

Anadolu Ajansı