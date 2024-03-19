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    Apple, görselleri yorumlayıp nesneleri sayabilen AI modeli geliştirdi

    Apple üretken yapay zekada geç kalsa da hem görüntü hem de metin verilerini yorumlayabilen çok modlu büyük dil modeli MM1’i tanıtarak durumu değiştiriyor gibi görünüyor.
    Apple’ın yeni AI modeli görselleri yorumlayıp nesneleri sayıyor Tam Boyutta Gör
    Apple araştırmacıları, hem metin hem de görsel bilgileri sorunsuz bir şekilde entegre eden büyük dil modellerini (LLM) eğitmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Apple MM1 olarak belirtilen model, 30 milyara kadar parametre içeren çok modlu modeller (Google Gemini gibi) dünyasına adım atıyor. Apple MM1, resim-altyazı çiftleri, resim-metin belgeleri ve yalnızca metin verilerinden oluşan bir veri seti kullanarak çok modluluğunu sergiliyor.

    Apple’dan yeni yapay zeka modeli

    Çok modlu büyük dil modelleri (MLLM) ile büyük dil modelleri (LLM) arasında önemli farklar bulunuyor ve artık gelişmiş güncel yapay zekalar çok modlu olarak karşımıza çıkıyor. ChatGPT (ücretsiz) gibi yapay zeka sohbet robotları sadece metinsel girdi kabul ederken Apple MM1 veya Gemini ve Copilot gibi yapay zekalar metinlerle birlikte görsel veya ses içeriklerini de işleyebiliyor.

    Apple’ın yeni AI modeli görselleri yorumlayıp nesneleri sayıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, MM1'in nesneleri sayabildiğini, görüntülerin parçalarını tanımlayabildiğini ve temel matematiksel işlevleri yerine getirebildiğiniiddia ediyor. Ayrıca bağlam içi öğrenmeyi de destekliyor, yani modelin her sorgu için yeniden eğitilmesi veya ince ayar yapılması gerekmiyor. MM1 ayrıca birden fazla görüntüyü yorumlamasına ve bunlardan sonuçlar çıkarmasına olanak tanıyan çoklu görüntü muhakemesine de sahip.
    Apple’ın yeni AI modeli görselleri yorumlayıp nesneleri sayıyor Tam Boyutta Gör
    Makale ayrıca MM1 modelinin, özellikle modelin en büyük 30 milyar parametreli konfigürasyonunda, bağlam içi öğrenme yeteneklerini vurguluyor. Bu versiyon, yapay zekanın minimum örneklere dayanarak karmaşık, açık uçlu problem çözme gerçekleştirmesine olanak tanıyor.  Araştırma makalesinde araştırmacılar modele gösterdikleri fotoğrafta masadaki tüm biralar için ne kadar ödemeleri gerektiğini soruyor. Bu soru Emu-Chat-37B ve LLaVA-NeXT-34B’ye de yöneltiliyor. Ve sadece Apple MM1’in doğru cevap verdiği görülüyor.

    Öte yandan MM1, şimdilik sadece bir araştırma makalesinden ibaret ve ortada somut bir ürün yok. Apple’ın yapay zeka araştırmaları umut verse de herhangi bir demonun bile mevcut olmaması endişe uyandırıyor. Geçtiğimiz gün ise Apple’ın iOS 18 ile üretken yapay zekayı iPhone’lara getirmek için Google Gemini’yi kullanabileceği gündeme gelmişti. İddialar güçlü görünürken aynı zamanda Apple'ın yapay zekada umduğu ilerlemeyi yakalayamadığına işaret ediyor.

    Kaynakça https://arxiv.org/pdf/2403.09611.pdf https://www.macrumors.com/2024/03/18/apple-mm1-ai-model-details/ https://www.techspot.com/news/102307-apple-reveals-ai-model-can-interpret-photos-count.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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