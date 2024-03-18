Apple, Google’ın Gemini yapay zekasını iOS 18 ile iPhone’lara getirebilir

Apple, Gemini’yi iPhone’a getirebilir
Bloomberg’in bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Apple, Google'ın Gemini yapay zeka (AI) modelini iPhone'a yerleştirmek için görüşmeler gerçekleştiriyor. Apple’ın Gemini’yi iOS 18 için hazırlanan yeni AI özellikleri güçlendirmek için kullanacağı belirtiliyor. Hatta kaynaklara göre Apple, OpenAI ile de görüşmeler gerçekleştirmiş durumda.
Kaynaklar, Apple ve Google’ın yapay zeka anlaşmasının şartlarını veya nasıl uygulanacağını kesinleştirmediğini söylüyor. Olası bir anlaşma Gemini’ye ve haliyle Google’a milyarlarca potansiyel kullanıcı tabanı sağlayabilir. Ancak bu aynı zamanda Apple'ın yapay zeka çalışmalarında yeterince ilerlemediğinin bir işareti olabilir.
Bununla birlikte Apple ve Google arasındaki görüşmelerin halen devam ettiği ancak haziran ayındaki WWDC’ye kadar herhangi bir anlaşmanın duyurulmayacağı belirtiliyor. Elbette şirketlerin anlaşmaya varamaması veya Apple’ın OpenAI ve Claude gibi alternatiflere yönelmesi de muhtemel.
Apple, yapay zekada geride
Apple, üretken yapay zekayı ürünlerine dahil etme konusunda rakipleri Microsoft ve Google'dan daha yavaş davranıyor. Geçtiğimiz ay Apple CEO'su Tim Cook, yılın ilerleyen dönemlerinde üretken yapay zekayı kullanma planları hakkında daha fazla açıklama yapmayı planladığını söylemiş ve bu alana büyük miktarda yatırım yaptığını sözlerine eklemişti. Hatta Cook, yapay zekada “çığır açan” devrimsel özellikler ortaya koyacağını aktarmıştı. Apple'ın halihazırda Ajax kod adlı büyük dil modeli (üretken yapay zekala güç veren temel yapı) üzerinde çalıştı ve dahili olarak test ettiği bildiriliyor. Bazı çalışanlar da Apple GPT olarak adlandırılan basit bir sohbet robotunu (ChatGPT gibi) deniyor.
Öte yandan mobil dünyada üretken yapay zekayı kullanan firmaların sayısı artıyor. Bu anlamda Samsung, Galaxy S24 serisiyle kullanıcılara Galaxy AI özellikleri sunmuştu. Bilindiği üzere Samsung’un AI özellikleri de Google'ın modellerini kullanıyordu. Benzer özelliklerin ve yaklaşımın iOS 18 ile iPhone 16’ya da gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.