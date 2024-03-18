Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, Google’ın Gemini yapay zekasını iOS 18 ile iPhone’lara getirebilir

    Yapay zeka ve teknoloji dünyasında bomba gibi bir haber ortaya çıktı. Aktarılanlara göre Apple, Google’ın yapay zekası Gemini’yi gelecek iPhone 16 serisine yerleştirmek istiyor.
    Google’ın yapay zekası Gemini, iOS 18 ile iPhone’lara geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yapay zeka alanında ciddi yatırımlar yaptığı ve bu yıl çıkan iPhone 16’da çalışacak olan iOS 18 yazılımına üretken yapay zeka özellikleri eklediği bir süredir biliniyor. Ancak son gelen haberler Apple’ın yapay zeka konusunda istediği kadar ilerleyemediğini gösteriyor olabilir. Zira Apple’ın Google’ın yapay zekası Gemini’yi iPhone’a yerleştirmek istediği iddia ediliyor.

    Apple, Gemini’yi iPhone’a getirebilir

    Bloomberg’in bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Apple, Google'ın Gemini yapay zeka (AI) modelini iPhone'a yerleştirmek için görüşmeler gerçekleştiriyor. Apple’ın Gemini’yi iOS 18 için hazırlanan yeni AI özellikleri güçlendirmek için kullanacağı belirtiliyor. Hatta kaynaklara göre Apple, OpenAI ile de görüşmeler gerçekleştirmiş durumda.

    Kaynaklar, Apple ve Google’ın yapay zeka anlaşmasının şartlarını veya nasıl uygulanacağını kesinleştirmediğini söylüyor. Olası bir anlaşma Gemini’ye ve haliyle Google’a milyarlarca potansiyel kullanıcı tabanı sağlayabilir. Ancak bu aynı zamanda Apple'ın yapay zeka çalışmalarında yeterince ilerlemediğinin bir işareti olabilir.

    Google’ın yapay zekası Gemini, iOS 18 ile iPhone’lara geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iOS 18 için zengin AI özellikleri hazırladığı ancak bunların önemli bir kısmının bulut yerine cihaz üzerinde çalışacağı söyleniyor. Bu nedenle Apple, basit komutlara dayalı olarak görsel oluşturma ve metin içerikleri yazma işlevleri de dahil olmak üzere, üretken yapay zekanın ağır işlerini yapacak bir ortak arıyor. Google’ın Gemini modeli bunun için biçilmiş kaftan. Kaldı ki Galaxy S24 serisinde de bunu gördük.

    Bununla birlikte Apple ve Google arasındaki görüşmelerin halen devam ettiği ancak haziran ayındaki WWDC’ye kadar herhangi bir anlaşmanın duyurulmayacağı belirtiliyor. Elbette şirketlerin anlaşmaya varamaması veya Apple’ın OpenAI ve Claude gibi alternatiflere yönelmesi de muhtemel.

    Apple, yapay zekada geride

    Apple, üretken yapay zekayı ürünlerine dahil etme konusunda rakipleri Microsoft ve Google'dan daha yavaş davranıyor. Geçtiğimiz ay Apple CEO'su Tim Cook, yılın ilerleyen dönemlerinde üretken yapay zekayı kullanma planları hakkında daha fazla açıklama yapmayı planladığını söylemiş ve bu alana büyük miktarda yatırım yaptığını sözlerine eklemişti. Hatta Cook, yapay zekada “çığır açan” devrimsel özellikler ortaya koyacağını aktarmıştı. Apple'ın halihazırda Ajax kod adlı büyük dil modeli (üretken yapay zekala güç veren temel yapı) üzerinde çalıştı ve dahili olarak test ettiği bildiriliyor. Bazı çalışanlar da Apple GPT olarak adlandırılan basit bir sohbet robotunu (ChatGPT gibi) deniyor.

    Öte yandan mobil dünyada üretken yapay zekayı kullanan firmaların sayısı artıyor. Bu anlamda Samsung, Galaxy S24 serisiyle kullanıcılara Galaxy AI özellikleri sunmuştu. Bilindiği üzere Samsung’un AI özellikleri de Google'ın modellerini kullanıyordu. Benzer özelliklerin ve yaklaşımın iOS 18 ile iPhone 16’ya da gelmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çocuklar için online ingilizce kursu tavsiye vakıfbank express kart yorumları koşu bandı hız seviyeleri boyunca fiilimsi mi word resmi tam sayfa yapma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1502ZA-EJ067A3
    Asus Vivobook X1502ZA-EJ067A3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız