Apple, Google’ın Gemini yapay zekasını iOS 18 ile iPhone’lara getirebilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın yapay zeka alanında ciddi yatırımlar yaptığı ve bu yıl çıkan iPhone 16’da çalışacak olan iOS 18 yazılımına üretken yapay zeka özellikleri eklediği bir süredir biliniyor. Ancak son gelen haberler Apple’ın yapay zeka konusunda istediği kadar ilerleyemediğini gösteriyor olabilir. Zira Apple’ın Google’ın yapay zekası Gemini’yi iPhone’a yerleştirmek istediği iddia ediliyor.

Apple, Gemini’yi iPhone’a getirebilir

Bloomberg’in bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Apple, Google'ın Gemini yapay zeka (AI) modelini iPhone'a yerleştirmek için görüşmeler gerçekleştiriyor. Apple’ın Gemini’yi iOS 18 için hazırlanan yeni AI özellikleri güçlendirmek için kullanacağı belirtiliyor. Hatta kaynaklara göre Apple, OpenAI ile de görüşmeler gerçekleştirmiş durumda.

Kaynaklar, Apple ve Google’ın yapay zeka anlaşmasının şartlarını veya nasıl uygulanacağını kesinleştirmediğini söylüyor. Olası bir anlaşma Gemini’ye ve haliyle Google’a milyarlarca potansiyel kullanıcı tabanı sağlayabilir. Ancak bu aynı zamanda Apple'ın yapay zeka çalışmalarında yeterince ilerlemediğinin bir işareti olabilir.

Tam Boyutta Gör Apple’ın iOS 18 için zengin AI özellikleri hazırladığı ancak bunların önemli bir kısmının bulut yerine cihaz üzerinde çalışacağı söyleniyor. Bu nedenle Apple, basit komutlara dayalı olarak görsel oluşturma ve metin içerikleri yazma işlevleri de dahil olmak üzere, üretken yapay zekanın ağır işlerini yapacak bir ortak arıyor. Google’ın Gemini modeli bunun için biçilmiş kaftan. Kaldı ki Galaxy S24 serisinde de bunu gördük.

Bununla birlikte Apple ve Google arasındaki görüşmelerin halen devam ettiği ancak haziran ayındaki WWDC’ye kadar herhangi bir anlaşmanın duyurulmayacağı belirtiliyor. Elbette şirketlerin anlaşmaya varamaması veya Apple’ın OpenAI ve Claude gibi alternatiflere yönelmesi de muhtemel.

Apple, yapay zekada geride

Apple, üretken yapay zekayı ürünlerine dahil etme konusunda rakipleri Microsoft ve Google'dan daha yavaş davranıyor. Geçtiğimiz ay Apple CEO'su Tim Cook, yılın ilerleyen dönemlerinde üretken yapay zekayı kullanma planları hakkında daha fazla açıklama yapmayı planladığını söylemiş ve bu alana büyük miktarda yatırım yaptığını sözlerine eklemişti. Hatta Cook, yapay zekada “çığır açan” devrimsel özellikler ortaya koyacağını aktarmıştı. Apple'ın halihazırda Ajax kod adlı büyük dil modeli (üretken yapay zekala güç veren temel yapı) üzerinde çalıştı ve dahili olarak test ettiği bildiriliyor. Bazı çalışanlar da Apple GPT olarak adlandırılan basit bir sohbet robotunu (ChatGPT gibi) deniyor.

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Öte yandan mobil dünyada üretken yapay zekayı kullanan firmaların sayısı artıyor. Bu anlamda Samsung, Galaxy S24 serisiyle kullanıcılara Galaxy AI özellikleri sunmuştu. Bilindiği üzere Samsung’un AI özellikleri de Google'ın modellerini kullanıyordu. Benzer özelliklerin ve yaklaşımın iOS 18 ile iPhone 16’ya da gelmesi bekleniyor.

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Google’ın yapay zekası Gemini, iOS 18 ile iPhone’lara geliyor