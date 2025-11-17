Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone takvimini tamamen değiştirecek yeni yol haritası ortaya çıktı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre şirket, 2026 sonbaharı ve 2027 baharı arasında iki aşamalı bir lansman sürecine geçmeyi değerlendiriyor. Bu değişiklik, hem tedarik baskısını azaltmayı hem de yıllık gelir profilini daha dengeli hale getirmeyi amaçlıyor.

iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2 çıkış tarihi paylaşıldı

Mark Gurman, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir konuşulan iPhone Fold'un 2026 sonbaharında tanıtılacağını belirtiyor. Böylece önümüzdeki yılın premium modelleri geleneksel takvimi koruyacak. Ancak taban seviye iPhone 18, iPhone 18e ve gecikmeli olarak planlanan iPhone Air 2, 2027’nin bahar dönemine kaydırılabilir. Bu hamle, Apple’ın düşük maliyetli modelleri Pro serisinden ayrıştırarak farklı dönemlerde satışa sunma stratejisinin bir parçası olacak.

Gurman, iPhone Air 2’nin gecikmesinin Apple'ın A20 çipiyle ilgili üretim sınırlamalarından kaynaklandığını söylüyor. Yeni A20, TSMC’nin 2nm sürecine ve Wafer-Level Multi-Chip Module paketlemesine dayanacak. Bu üretim tekniği, DRAM ve SoC bileşenlerinin wafer seviyesinde doğrudan entegre edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla A20’nin erken dönemde yüksek hacimli üretimi için bir süre daha beklemek gerekecek.

Kaçıranlar için Apple'ın son dönemlerde yaşadığı baskı, iPhone 17 Pro serisindeki "paint gate" sorunuyla birlikte kalite kontrol yönünde sorulara neden oldu. Bu nedenle Apple’ın yeni takvimi, hem üretim hem de kalite tarafında daha dengeli bir planlama imkânı sunacak. Ancak bu stratejinin riskleri de yok değil.

iPhone 17’nin satış başarısı, Apple’ın uygun fiyatlı modellerde güçlü bir talep yakaladığını göstermişti. Eğer yalnızca premium modeller 2026 sonbaharında piyasaya çıkarsa, şirket satış ivmesini kısa vadede zayıflatabilir. Ayrıca 2027 baharında aynı dönemde birden fazla "uygun fiyatlı" cihazın gelmesi, iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2 arasında iç rekabete neden olacak.

