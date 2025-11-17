Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2 çıkış tarihi paylaşıldı

    Apple, iPhone lansman takvimini kökten değiştiriyor. Gurman'ın aktardığı yeni bilgiye göre iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2, sürpriz şekilde ertelendi. İşte beklenen tarih

    iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2 çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone takvimini tamamen değiştirecek yeni yol haritası ortaya çıktı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre şirket, 2026 sonbaharı ve 2027 baharı arasında iki aşamalı bir lansman sürecine geçmeyi değerlendiriyor. Bu değişiklik, hem tedarik baskısını azaltmayı hem de yıllık gelir profilini daha dengeli hale getirmeyi amaçlıyor.

    iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2 çıkış tarihi paylaşıldı

    Mark Gurman, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir konuşulan iPhone Fold'un 2026 sonbaharında tanıtılacağını belirtiyor. Böylece önümüzdeki yılın premium modelleri geleneksel takvimi koruyacak. Ancak taban seviye iPhone 18, iPhone 18e ve gecikmeli olarak planlanan iPhone Air 2, 2027’nin bahar dönemine kaydırılabilir. Bu hamle, Apple’ın düşük maliyetli modelleri Pro serisinden ayrıştırarak farklı dönemlerde satışa sunma stratejisinin bir parçası olacak.

    Gurman, iPhone Air 2’nin gecikmesinin Apple'ın A20 çipiyle ilgili üretim sınırlamalarından kaynaklandığını söylüyor. Yeni A20, TSMC’nin 2nm sürecine ve Wafer-Level Multi-Chip Module paketlemesine dayanacak. Bu üretim tekniği, DRAM ve SoC bileşenlerinin wafer seviyesinde doğrudan entegre edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla A20’nin erken dönemde yüksek hacimli üretimi için bir süre daha beklemek gerekecek.

    Kaçıranlar için Apple'ın son dönemlerde yaşadığı baskı, iPhone 17 Pro serisindeki "paint gate" sorunuyla birlikte kalite kontrol yönünde sorulara neden oldu. Bu nedenle Apple’ın yeni takvimi, hem üretim hem de kalite tarafında daha dengeli bir planlama imkânı sunacak. Ancak bu stratejinin riskleri de yok değil.

    iPhone 17’nin satış başarısı, Apple’ın uygun fiyatlı modellerde güçlü bir talep yakaladığını göstermişti. Eğer yalnızca premium modeller 2026 sonbaharında piyasaya çıkarsa, şirket satış ivmesini kısa vadede zayıflatabilir. Ayrıca 2027 baharında aynı dönemde birden fazla "uygun fiyatlı" cihazın gelmesi, iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2 arasında iç rekabete neden olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kafa yapan otlar tusaş'ta çalışmak geely fc 1.5 alınır mı tang içecek neden kaldirildi hyundai bayon 1.0 yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9MXL-5060
    Game Garaj Slayer R9MXL-5060
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum