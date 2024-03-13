Apple, kullanıcıların sevmeyeceği bir yapay zeka platformu geliştiriyor

Apple, reklamlar için yapay zeka aracı geliştiriyor
Apple'ın mevcut reklam biçimleri arasında arama sekmesinde ve arama sonuçları sayfasında yer alan iki tür reklam, uygulama ürün sayfalarında görünen "You might also like" reklamları ve kullanıcılar App Store'u ilk açtıklarında "Today" sekmesinde görünen reklamlar yer alıyor. App Store içinde uzunca bir süredir reklamlar olsa da bunlar Türkiye’ye henüz gelmiş değil. Yeni yapay zeka destekli reklam aracı sayesinde reklamverenler bütçelerini, maliyet hedeflerini, ulaşmak istedikleri kitleler ve ülkeleri seçiyor. Algoritma ise markanın reklamlarının mevcut dört format arasında en iyi nereye yerleştirileceğine otomatik olarak karar veriyor.
Apple, bu aracı şimdilik App Store içinde test ediyor olsa da uzmanlara göre eninde sonunda araç, firmanın diğer ürünlerine de genişleyecek. Yapay zeka ile geliştirilmiş reklam yerleşimlerine yönelik bu hamlenin, Apple News, Stocks ve yakın zamanda piyasaya sürülen Sports uygulaması gibi diğer uygulama ve hizmetlere de yayılabileceği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.