Apple, kullanıcıların sevmeyeceği bir yapay zeka platformu geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Apple, yapay zeka yarışında şimdilik geride kalmış olsa da her alanda geliştirmeler gerçekleştiriyor. Bu alanlardan birisi de görünüşe göre reklamlar. Aktarılanlara göre Apple, Google'ın Performance Max ve Meta'nın Advantage+'ına benzer şekilde, App Store'da reklamların nereye yerleştirileceğine otomatik olarak karar veren bir yapay zeka reklam platformunu küçük bir reklamveren gurubuyla test ediyor.

Apple, reklamlar için yapay zeka aracı geliştiriyor

Apple'ın mevcut reklam biçimleri arasında arama sekmesinde ve arama sonuçları sayfasında yer alan iki tür reklam, uygulama ürün sayfalarında görünen "You might also like" reklamları ve kullanıcılar App Store'u ilk açtıklarında "Today" sekmesinde görünen reklamlar yer alıyor. App Store içinde uzunca bir süredir reklamlar olsa da bunlar Türkiye’ye henüz gelmiş değil. Yeni yapay zeka destekli reklam aracı sayesinde reklamverenler bütçelerini, maliyet hedeflerini, ulaşmak istedikleri kitleler ve ülkeleri seçiyor. Algoritma ise markanın reklamlarının mevcut dört format arasında en iyi nereye yerleştirileceğine otomatik olarak karar veriyor.

Apple, bu aracı şimdilik App Store içinde test ediyor olsa da uzmanlara göre eninde sonunda araç, firmanın diğer ürünlerine de genişleyecek. Yapay zeka ile geliştirilmiş reklam yerleşimlerine yönelik bu hamlenin, Apple News, Stocks ve yakın zamanda piyasaya sürülen Sports uygulaması gibi diğer uygulama ve hizmetlere de yayılabileceği düşünülüyor.

