Apple, iOS 13'te yer alan FaceTime hatasını düzeltmiyor

Birçok Apple kullanıcısı, iOS 13'te bulunan bir FaceTime hatasından şikayetçi durumda. Kullanıcıların belirttiğine göre FaceTime'da bir çağrı başlatıldığında, cihaz otomatik olarak WiFi modundan mobil veriye geçiş yapıyor.

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Sorunun yazılımsal olduğu düşünülüyor

Resmi Apple forumları da olmak üzere, birçok kullanıcı konuyu şirkete raporlamış durumda ancak Apple, farkında olduğu bu sorunu çözmek için bir çaba sarfetmiyor. Şikayetler iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPad kullanıcılarından geldiği için, cihaza bağlı bir problemin olmadığı, sorunun yazılım kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca, aynı sorundan muzdarip iOS 12.4 kullanıcıları da mevcut. Sorun temel olarak FaceTime bağlantısı esnasında cihazın WiFi bağlantısını kesip, mobil veriye bağlanması olarak açıklanıyor. Görüşme sona erdiğinde ise tekrar WiFi bağlantısı etkin oluyor. Birçok kullanıcı, cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesine rağmen problemin çözülmediğini, ancak mobil veri tamamen devre dışı bırakılırsa WiFi üzerinden görüşme yapılabildiğini belirtiyorlar. Apple'ın aylardır süren bu probleme bir çözüm sunup sunmayacağı ise şimdilik muamma.

https://www.ibtimes.com/ios-13-bug-disconnects-iphone-users-wifi-when-using-facetime-2909386

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