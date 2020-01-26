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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iOS 13'te yer alan FaceTime hatasını düzeltmiyor

    Teknoloji devi Apple, kullanıcıların iOS 13 sürümünde olan bir FaceTime hatasını raporlamalarına karşın, aylardır konuyla ilgili olarak bir düzeltme yayınlamış değil.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, iOS 13'te yer alan FaceTime hatasını düzeltmiyor

    Birçok Apple kullanıcısı, iOS 13'te bulunan bir FaceTime hatasından şikayetçi durumda. Kullanıcıların belirttiğine göre FaceTime'da bir çağrı başlatıldığında, cihaz otomatik olarak WiFi modundan mobil veriye geçiş yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "ABD, Huawei yasaklarını genişletme planları üzerinde çalışıyor"

    Sorunun yazılımsal olduğu düşünülüyor

    Resmi Apple forumları da olmak üzere, birçok kullanıcı konuyu şirkete raporlamış durumda ancak Apple, farkında olduğu bu sorunu çözmek için bir çaba sarfetmiyor. Şikayetler iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPad kullanıcılarından geldiği için, cihaza bağlı bir problemin olmadığı, sorunun yazılım kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

    Apple, iOS 13'te yer alan FaceTime hatasını düzeltmiyor
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    Ayrıca, aynı sorundan muzdarip iOS 12.4 kullanıcıları da mevcut. Sorun temel olarak FaceTime bağlantısı esnasında cihazın WiFi bağlantısını kesip, mobil veriye bağlanması olarak açıklanıyor. Görüşme sona erdiğinde ise tekrar WiFi bağlantısı etkin oluyor. Birçok kullanıcı, cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesine rağmen problemin çözülmediğini, ancak mobil veri tamamen devre dışı bırakılırsa WiFi üzerinden görüşme yapılabildiğini belirtiyorlar. Apple'ın aylardır süren bu probleme bir çözüm sunup sunmayacağı ise şimdilik muamma.



    https://www.ibtimes.com/ios-13-bug-disconnects-iphone-users-wifi-when-using-facetime-2909386 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Xantiave 20 dk.
    Ios pişmanlıktır....
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    khytr89 22 dk.
    250 dolara mal ettiği cihazı 1000 dolara satmayı biliyor, hadi yazılımı iyi falan diyorduk ama bu ne şimdi :/
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