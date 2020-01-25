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    ABD, Huawei yasaklarını genişletme planları üzerinde çalışıyor

    ABD, Huawei'ye uyguladığı yasakların kapsamını daha da genişletmek için çalışmalar yapıyor. Gelen bilgilere göre ABD'li şirketlerin Huawei ile iş yapmaları daha da kısıtlanacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD, Huawei yasaklarını genişletme planları üzerinde çalışıyor
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    Geçtiğimiz yılın, Huawei açısından pek iyi geçmediğini söyleyebiliriz. Zira ABD'nin Çinli teknoloji şirketine uyguladığı yasak ve ambargolar, Huawei'nin planlarını büyük ölçüde sekteye uğratmıştı ve gelen haberlere göre bu yasakların boyutu daha da artacak.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, çift ekranlı Surface Duo için geliştirici kiti yayınladı"

    ABD'li şirketlere göre yeni yasaklar etkili olmayacak

    ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, hükümetin Huawei'ye daha fazla ABD teknolojisini yasaklamak için yeni kurallar üzerinde çalıştığını söyledi. Yeni bilgilere göre, ABD hükümeti, Huawei ürünlerini yasaklayacak ve yasağın kapsamını daha da genişletecek bir kararname çıkaracak. Uzmanlar, bu yasağın aslında ABD ulusal güvenliğini güçlendirmeyeceği ve ABD'li teknoloji şirketlerinin rekabetçi konumunu zayıflatarak ülkeye zarar vereceği görüşünde.

    ABD, Huawei yasaklarını genişletme planları üzerinde çalışıyor
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    ABD'li yarı iletken üreticileri ise ABD'nin koyacağı yeni yasakların verimsiz olacağını, çünkü Huawei'nin ABD dışındaki tedarikçilerden gerekli teknolojileri sağlayacağını belirtiyorlar. Diğer bir sorun ise Çin'in tüm Çin pazarını ABD şirketleri için kapatarak misilleme yapabilmesi olarak gösteriliyor. Dünyanın en büyüğü olan Çin pazarı başta Apple olmak üzere birçok teknoloji üreticisi açısından hayati öneme sahip. Öte yandan alınacak yeni yasak kararlarının yakın bir zamanda ABD hükümeti tarafından açıklanacağı da sızan bilgiler arasında.



    https://www.gsmarena.com/us_will_broaden_the_ban_on_huawei_in_2020-news-41202.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 10 sa.
    ABD, Titktok ve Huawei 5G ile rekabet edemeyince ne yapacağını şaşırdı. Diktatörlüğü bırakıp kullanıcıların seçimlerine saygı duysunlar
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    Mathias Sandorf 2 gün yeni yorumcu smart1978
    En bariz örneği Ford. Meksika'daki fabrikasını kapattı, 35 milyar dolar yatırımla gitti kendi ülkesinde sıfırdan fabrika kurdu. Olanların üzerine ekledi daha doğrusu.



    Yeniden Büyük Amerika



    Trump boş bir adam değil.
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    smart1978 1 gün Mathias Sandorf
    Amerikan Vatandaslari iyi kot talepleri vardir buna uygun biridir Trump. Bir kesim Trump'a oyunu vermese de Trump sayesinde hizmet almaktalar ...


    Ucuz iscilik ile sirketlerin cazibesi Cin artik bu konuda doygunluga ulasmistir. Cin ayrica kontrolden de cikmistir. Malum eksidne beri araklama bilgi casuslugu hirsizligi ile . Aslinda onyillardir biliniyordu taki kritik noktalarda hic beklenmedik casusuluk girisimleri aciga cikana kadar . Ayrica Amerika icindeki bir kesim karsit gruplar Cin ile anlasiyor taseron/paravan dini vs Islami dini orgutler ile nihai emellerini Cin i sahaya sokan bir kesim Amerikan dusunce kuruluslaridir ... Cikilmaz KISIR bir donguye evrildi .
    Trump ile buna hem ekonomik ayar hem de Pentagon ile net uyumlu olan Trump Amerika daki siyasi rakiplerini karsi kanadi da ekarte etmektedir. Amerika donemsel kanad degisikligi ile dengeli kendi planlarini gerceklestiriyor ...

    Buyuk Devlet oldugu asikar. Trump harici biri de bu donemde gelmesi Amerika ya zarar verecekti :) . Adamin parasi var hakki olan maasi da almiyor sembolik 1 Dolar aliyor. Harcamalarini kendi cebindne yapiyor ... Devlet adamlari maddi olarak bagimsizliklari da bir avantajdir.

    Sonucta Trump un yaptigini her ulkedeki devlet adamlari da yapmasi gerekir. Uretimde maliyetleri dusurmek adina Cin gibi baska ulkelere kaydirmak aslinda o ulkeleirn hayrina olmaktadir. Isverenler icin elbette karli bir tercih olsa da devleti yonetenler icin Makro Ekonomik acidan ele alindigindan sirketlerin cikarlarindna cok ulke geneli tum endustireler gozetilerek ele alinir.

    Turkiye gibi ulkelerde devlet adamlari nedense agirlikli olarak sirketlerin karliligi uzerine odaklanilmaktadir. Emin olun Ford un MEksika da kalsaydi Ford yoneticilerine gore dusuk maliyet diye istemezlerdi .

    Amerika artik yuksek ortak bir bilinc hakimdir o sekilde hareket edilmektedir ...


    Bir ornek vermek gerekirse : Birkac on yil once klozet su haznesi verimliligi ile su israfi yuksek diye klozet sistemi komple degistirilmisti :) . Yani Amerika'da cografik ve nufus olarak bambaska bir ortak dev bilinc vardir. Insanlar bunlara uyarlar refleks gibi ...

    Turkiye gibi ulkelerde su israfi abdest ile artiyor tespiti yapilsa din dusmani derler ... Turkiye bunun gibi nice anlamsiz gerekcelerle yuzeysel seylerle bocalaya dursun geride kalir gelismeyi bile unutun derim . Turkiye'de kanunen birseyler eklenir bircok madde ama pratige de gecilmez ...


    Turkiye neden birakin Amerika yi cografik ebat olarak bir Japonya gibi bile olamiyor aslinda ayan beyan ortadadir...
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    koyunsayar 2 gün
    Kavgaya gerek yok Trump Huawei nin işini işini bitirir gözünü zaomi ve oppo ya diker
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    Mathias Sandorf 2 gün yeni yorumcu smart1978
    Ben de onu anlatmaya çalıştım üstteki tiplere. Çin ekonomisi dolar üzerine kurulu. 1 trilyon dolar merkez bankasının rezervi varmış, Bloomberg de dinledim. Ekonomistin teki eğer Amerika kafaya takarsa Çin'i batırması 6 saatlik iş dedi. Tabi bu çok çok uzak bir ihtimal, ama zamanı geldiğinde kesinlikle batıracak dedi aynı adam.



    Sinek beyinlilere laf anlatmak çok zor hocam, çok zor.
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    smart1978 2 gün Mathias Sandorf
    Cinin elindeki Amerikan Tahvilleri de koz olarak gosteriliyor Amerika eli kolu bagli imis :) .


    Amerika istese gereken adimlari atar kagit parcalarinin da anlamini kaldirabilir...

    Amerika Cin e kagitlarla elinde tutuyor yani Cin guya Amerika yi avucunda tutuyor saniyor. Ama son yillardaki karsi cabalari nafile ... Ilk faz anlasmasinda gorduk ikincisi daha da buyuk geliyor . Cin istemese de bu olacak... Trump bosuna secilmedi . Onu getirenler saglam hakli gerekceleri vardir. Bir keism demokrasi adina Trump a karsi gibi gorunse de Amerikan HAlki her turlu Trump un varligi ve kararlari ile nemalanmaktadir... Bunlar baslangic... Dahasi da gelecektir...

    Sahsen Cin mi Amerika denilse Cince bilmiyorum ve Cin demokrasi anlayisi vs bakinca Amerika daha agir basiyor benim icin ... Turkiye zaten ordusu basta olmak uzere Ingiliz Amerikan sistemi temelleri vardir. Cin ne alaka ? O yuzden gecici yakinlasma Amerika ya karsi elimizi guclendirme odakloi Rusya gibi CIn ile de yakinlasmada ipi ellerinde tutan yine Ruslar ve Cinliler olmasi ile tribune oynanmaktadir :/ ...


    Huawei yasaklanmasi bence dogrudur. Kendileri surekli ar-ge siz araklayarak kopyalamaktalar. Bir de fiyatlari da Cin klasigi ucuza degil pahaliya satiyorlar :) !!! ...

    Cin bir sekilde kazanirsa hersey yerinde sayar ve gelisme saglanmaz teknoloji ve medeniyet acisindan.. O yuzden Cin her turlu her acidan risklidir ...
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    smart1978 2 gün
    Cin deki Amerikan ve muttefik ulkelerin sirketleri alayi ikame bir ulke bulur. Fabrikalarini tasir hepsi illa Amerika da kurulmasina da gerek yok. Malum dusuk iscilik maliyet Cin gibi nice ulkeler vardir ... Eninde sonunda bu olur. Bu olursa Cin o guclu olusuna kendiliginden darbe alir ...
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    Mathias Sandorf 2 gün yeni yorumcu Irishman
    Cezanı çekeceksin.
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    Mathias Sandorf 2 gün yeni yorumcu Irishman
    Cezanı çekeceksin kartondan kahraman. Bedelini ödemeden kaçmak yok. :)
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    Mathias Sandorf 2 gün yeni yorumcu siyahtemas
    Zavallı :)



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    yyyaaannnbu 2 gün
    Trump çok doğru şeyler yapıyor. Huawei'in önü kesilmeli.
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    Mathias Sandorf 2 gün yeni yorumcu Irishman
    Bu nasıl bir mantık, anlamak güç. Apple dediğin şirketin piyasa değeri 1 trilyon 380 milyar dolar. Ar-ge için ciro bütçesinin ciddi payını ayırıyor. Gider teknoloji yatırımlarını Tanzanya'ya yapar, fabrika kurar, üretim yapar. Dibinde açlıktan kırılan Meksika var. Seçenek çok yani. Çin dolarla iş yapıyor. Para Amerikalı. Anladın mı şimdi?
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    10 yorum yazıldı.

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    huawei, ABD ve
    6 etiket daha yasak ambargo çin Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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