ABD, Huawei yasaklarını genişletme planları üzerinde çalışıyor

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Geçtiğimiz yılın, Huawei açısından pek iyi geçmediğini söyleyebiliriz. Zira ABD'nin Çinli teknoloji şirketine uyguladığı yasak ve ambargolar, Huawei'nin planlarını büyük ölçüde sekteye uğratmıştı ve gelen haberlere göre bu yasakların boyutu daha da artacak.

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ABD'li şirketlere göre yeni yasaklar etkili olmayacak

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, hükümetin Huawei'ye daha fazla ABD teknolojisini yasaklamak için yeni kurallar üzerinde çalıştığını söyledi. Yeni bilgilere göre, ABD hükümeti, Huawei ürünlerini yasaklayacak ve yasağın kapsamını daha da genişletecek bir kararname çıkaracak. Uzmanlar, bu yasağın aslında ABD ulusal güvenliğini güçlendirmeyeceği ve ABD'li teknoloji şirketlerinin rekabetçi konumunu zayıflatarak ülkeye zarar vereceği görüşünde.

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ABD'li yarı iletken üreticileri ise ABD'nin koyacağı yeni yasakların verimsiz olacağını, çünkü Huawei'nin ABD dışındaki tedarikçilerden gerekli teknolojileri sağlayacağını belirtiyorlar. Diğer bir sorun ise Çin'in tüm Çin pazarını ABD şirketleri için kapatarak misilleme yapabilmesi olarak gösteriliyor. Dünyanın en büyüğü olan Çin pazarı başta Apple olmak üzere birçok teknoloji üreticisi açısından hayati öneme sahip. Öte yandan alınacak yeni yasak kararlarının yakın bir zamanda ABD hükümeti tarafından açıklanacağı da sızan bilgiler arasında.

https://www.gsmarena.com/us_will_broaden_the_ban_on_huawei_in_2020-news-41202.php

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