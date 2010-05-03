Apple iPad 1 milyondan fazla sattı

iPhone kadar sansasyonel olmasa da iPad, sessiz ama sağlam adımlarla yoluna devam ediyor. Hakkında çıkan onlarca dedikodunun ardından bir ay kadar önce satışa sunulan iPad için 3G destekli versiyonun da çıkmasıyla birlikte model gamı tamamlanmış oldu. 9.7-inç büyüklüğündeki, IPS panelli çoklu dokunmatik ekranı ve 1GHz'de çalışan A4 işlemcisiyle dikkat çeken iPad, kısa sürede 1 milyon satış rakamına ualştı.
Bazı analistlerin yüksek satış öngörüsünü karşılamasa da yeni sayılabilecek bir pazar için güçlü bir başlangıç yapan iPad'in satışlarında 700.000 adetlik kısmın WiFi, diğer 300.000 adetlik kısmın ise birkaç gün önce satışa çıkan WiFi ve 3G destekli modele ait olduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Steve Jobs; "28 gün içerisinde bir milyon iPad. Aynı rakama 74 günde ulaşan iPhone'un yarısından bile kısa bir sürede kilometre taşı geçildi. Arzdan fazla talep alıyoruz ve bu sihirli ürünü daha fazla tüketiciye ulaştırmak için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.
İlk olarak Amerika'da çıkan iPad için, 200.000'den fazla uygulamaya sahip olan AppStore'da 12 milyondan fazla uygulama, iBookstore'da ise 1.5 milyondan fazla kitap indirildi. Avrupa'da ay sonuna doğru pazara sunulması beklenen iPad için satış rakamlarının hızlı bir şekilde artacağı düşünülüyor. Zira yeni yeni yaygınlaşan iPad 3G ile birlikte uluslararası satışın da başlaması gerek cihaz gerekse de uygulama satışlarının artmasını sağlayacak. öte taraftan iPad'e rakip olacak alternatif tablet modellerinin de Hazirana ayı ile birlikte sahneye çıkması bekleniyor.
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Bu arada hava cok slcak
engadget.com/...
Herkes (Buradaki gibi) iPad hakkında teknik özelliklere vs bakarak Atıp tutar... Taa ki eline alana kadar ürünü.. ORada herşey geride kalıyor, ve ürünün esiri oluyorsun. bi bakıyorsun paran varsa almış eve götürmüşsün. Yoksa hayalini kurmaya başlamışsın... Burada ipad'i kullanıp ta 5 kuruş etmez diyen insan olduğunu zannetmiyorum. ve ürünü eleştirenlerinde %98'inin ipad kullanmadığını ve kullandıkları zaman Fikirlerinin değişeceğine inanıyorum :)
böyle bişey olsa mutfaktan çıkmam müthiş bişey ya bu arada flood yapmışım pardon
Bedava da var app store'da istersen jailbreak yapıp paralı uyg. ve oyunları da ücretsiz yükleyebilirsin..
1 hafta kadar kullandım çok güzel bir teknolojik oyuncak maddi durumunuz iyiyse kesinlikle alınmalı diye düşünüyorum
viewer degıl kendisi...
Apple reklam yapmıyor, doğru ama onun yerine tüm teknoloji siteleri, neredeyse tüm medya; haber, eleştiri adı altında bolca reklam yapıyor.
Bugün iPad isminin bilinirlik araştırması yapılsa çok şaşırtıcı sonuçlar elde edileceğinden hiç şüphem yok açıkçası.
Bundan iyi reklam mı olur? Hem de bedava? :))
Doğru, ama web sitelerinde çok çıkmasının nedeni Ipad'in aldığı hit, insanların çok merak etmesi, çok takip etmesi.
Yani ilgi ve haberler karşılıklı olarak birbirini tetikliyor.Ve haberlerin çok olmasının nedeni de aslında Ipad'e olan ilgi.
Ama reklam başka birşey, Apple hiç Ipad reklamı yapmıyor. Hem de hiç.