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Apple iPad 1 milyondan fazla sattı

Apple iPad, ilk ayında 1 milyondan fazla sattı. İşte detaylar.
9 yıl
7,6b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone kadar sansasyonel olmasa da iPad, sessiz ama sağlam adımlarla yoluna devam ediyor. Hakkında çıkan onlarca dedikodunun ardından bir ay kadar önce satışa sunulan iPad için 3G destekli versiyonun da çıkmasıyla birlikte model gamı tamamlanmış oldu. 9.7-inç büyüklüğündeki, IPS panelli çoklu dokunmatik ekranı ve 1GHz'de çalışan A4 işlemcisiyle dikkat çeken iPad, kısa sürede 1 milyon satış rakamına ualştı.

Apple iPad 1 milyondan fazla sattı
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Bazı analistlerin yüksek satış öngörüsünü karşılamasa da yeni sayılabilecek bir pazar için güçlü bir başlangıç yapan iPad'in satışlarında 700.000 adetlik kısmın WiFi, diğer 300.000 adetlik kısmın ise birkaç gün önce satışa çıkan WiFi ve 3G destekli modele ait olduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Steve Jobs; "28 gün içerisinde bir milyon iPad. Aynı rakama 74 günde ulaşan iPhone'un yarısından bile kısa bir sürede kilometre taşı geçildi. Arzdan fazla talep alıyoruz ve bu sihirli ürünü daha fazla tüketiciye ulaştırmak için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

Apple iPad 1 milyondan fazla sattı
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İlk olarak Amerika'da çıkan iPad için, 200.000'den fazla uygulamaya sahip olan AppStore'da 12 milyondan fazla uygulama, iBookstore'da ise 1.5 milyondan fazla kitap indirildi. Avrupa'da ay sonuna doğru pazara sunulması beklenen iPad için satış rakamlarının hızlı bir şekilde artacağı düşünülüyor. Zira yeni yeni yaygınlaşan iPad 3G ile birlikte uluslararası satışın da başlaması gerek cihaz gerekse de uygulama satışlarının artmasını sağlayacak. öte taraftan iPad'e rakip olacak alternatif tablet modellerinin de Hazirana ayı ile birlikte sahneye çıkması bekleniyor.


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TheMarjinaLs 9 yıl
Bizim Avcilarda evin karsinde ufak bir pc-telefon saticisinun ufacik dukkaninda bile satisda turkiyeye nasil gelmemis enteresan xD


Bu arada hava cok slcak
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AhmedKaymakcı 9 yıl
bu cihaz türkiyeye iphone 4g ile birlikte gelir bence. Adamlar resmen unuttu bizi. Bu arada ipad 16gb 3g siz amerikada 699 dolar ya,bu kontratsız fiyat dimi,iphone gibi kontrat seçenegi yok dmi?
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nighty 9 yıl
Yanlisin var. Bestbuy gibi magazlarda 3g'siz olan 16 gb versiyonu 500 dolar. ben gecen hafta aldim.
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demirparcasi 9 yıl
Ipad'in çıkış rakkamları çok başarılı ama zamanla satışının azalacağını düşünüyorum. Galiba yine de çok başarılı bir ürün olak. Dezavantajları USB si olmaması, klavyesinin çok kullanışlı olmaması ve ofis dokümanlarını etkin olarak yönetememeniz. Bu yüzden bir netbookun dahi yerini alamıyor ve bir telefon olarak da kullanılamıyor. Yani en az bir bilgisayarı ve cep telefonu olan bir kişiye ek bir ürün olarak satılabilir. Internet, kitap okuma, film izleme ve oyun oynamada ise benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Dezavantajları yüzünden çok olumlu bakmamıştım ama beni yanılttı. Yine de Iphone'nun başarısını gösterebileceğine inanmıyorum.
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Centauri 9 yıl
Baska turlu bi kullanim :)

engadget.com/...

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SerhanUygur 9 yıl
Apple iPad ' şunu iddia ediyor, ve şimdiye kadar bunun tersi çıkmadı..

Herkes (Buradaki gibi) iPad hakkında teknik özelliklere vs bakarak Atıp tutar... Taa ki eline alana kadar ürünü.. ORada herşey geride kalıyor, ve ürünün esiri oluyorsun. bi bakıyorsun paran varsa almış eve götürmüşsün. Yoksa hayalini kurmaya başlamışsın... Burada ipad'i kullanıp ta 5 kuruş etmez diyen insan olduğunu zannetmiyorum. ve ürünü eleştirenlerinde %98'inin ipad kullanmadığını ve kullandıkları zaman Fikirlerinin değişeceğine inanıyorum :)
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Fashionality 9 yıl
Centauri

Baska turlu bi kullanim :)

engadget.com/...




böyle bişey olsa mutfaktan çıkmam
müthiş bişey ya
bu arada flood yapmışım pardon
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LeyLu 9 yıl
bi gelsinde bestbuyda inceleyelim biraz parmaklayalım bakalım alınırı varmı
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rahatbek 9 yıl
iphone'du ipad'di oldum olası ısınamadım, nedenine gelirseniz say say bitmez. ama arkadaşlar bir şey soracağım bu apple storedaki uygulamalar parayla zannedersem. bedava olanları da var mı? bir de office belgelerinde değişiklik yapabiliyormuyuz?
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darendeli 9 yıl

rahatbek

iphone'du ipad'di oldum olası ısınamadım, nedenine gelirseniz say say bitmez. ama arkadaşlar bir şey soracağım bu apple storedaki uygulamalar parayla zannedersem. bedava olanları da var mı? bir de office belgelerinde değişiklik yapabiliyormuyuz?


Bedava da var app store'da istersen jailbreak yapıp paralı uyg. ve oyunları da ücretsiz yükleyebilirsin..

1 hafta kadar kullandım çok güzel bir teknolojik oyuncak maddi durumunuz iyiyse kesinlikle alınmalı diye düşünüyorum
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vld84 9 yıl
Arkadaşlar demin bir arkadaşımın aldığı 32GB lık IPAD i inceledim ve gerçekten inanılmaz bir cihaz... İnceledeğim 15 dakika beni çok fena bu ürünü edinmek için gaza getirdi, yalnız 1000$ lık fiyat tabi biraz düşündürüyor. Meraklılarına şiddetle tavsiye edebileceğim bir ürün. Şu an yanılmıyorsam sadece Wi-Fi lı 3G siz model bulunmakta Türkiye de..
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sendemail 9 yıl
ipadde excel,ofis vs.re var mı?
viewer degıl kendisi...
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Erasmus78 9 yıl
@Centauri
Apple reklam yapmıyor, doğru ama onun yerine tüm teknoloji siteleri, neredeyse tüm medya; haber, eleştiri adı altında bolca reklam yapıyor.
Bugün iPad isminin bilinirlik araştırması yapılsa çok şaşırtıcı sonuçlar elde edileceğinden hiç şüphem yok açıkçası.
Bundan iyi reklam mı olur? Hem de bedava? :))
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Centauri 9 yıl

Erasmus78

@Centauri
Apple reklam yapmıyor, doğru ama onun yerine tüm teknoloji siteleri, neredeyse tüm medya; haber, eleştiri adı altında bolca reklam yapıyor.

Bugün iPad isminin bilinirlik araştırması yapılsa çok şaşırtıcı sonuçlar elde edileceğinden hiç şüphem yok açıkçası.

Bundan iyi reklam mı olur? Hem de bedava? :))


Doğru, ama web sitelerinde çok çıkmasının nedeni Ipad'in aldığı hit, insanların çok merak etmesi, çok takip etmesi.
Yani ilgi ve haberler karşılıklı olarak birbirini tetikliyor.Ve haberlerin çok olmasının nedeni de aslında Ipad'e olan ilgi.

Ama reklam başka birşey, Apple hiç Ipad reklamı yapmıyor. Hem de hiç.
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Batuist 9 yıl
beklenen bir olaydı aslında hiç şaşırmadım..
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Tube Screamer 9 yıl
Satar abi ürün güzel, millet eline alıp incelemeden etmeden boru boru atıp tutuyor...


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