Apple iPad 1 milyondan fazla sattı

iPhone kadar sansasyonel olmasa da iPad, sessiz ama sağlam adımlarla yoluna devam ediyor. Hakkında çıkan onlarca dedikodunun ardından bir ay kadar önce satışa sunulan iPad için 3G destekli versiyonun da çıkmasıyla birlikte model gamı tamamlanmış oldu. 9.7-inç büyüklüğündeki, IPS panelli çoklu dokunmatik ekranı ve 1GHz'de çalışan A4 işlemcisiyle dikkat çeken iPad, kısa sürede 1 milyon satış rakamına ualştı.

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Bazı analistlerin yüksek satış öngörüsünü karşılamasa da yeni sayılabilecek bir pazar için güçlü bir başlangıç yapan iPad'in satışlarında 700.000 adetlik kısmın WiFi, diğer 300.000 adetlik kısmın ise birkaç gün önce satışa çıkan WiFi ve 3G destekli modele ait olduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Steve Jobs; "28 gün içerisinde bir milyon iPad. Aynı rakama 74 günde ulaşan iPhone'un yarısından bile kısa bir sürede kilometre taşı geçildi. Arzdan fazla talep alıyoruz ve bu sihirli ürünü daha fazla tüketiciye ulaştırmak için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

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İlk olarak Amerika'da çıkan iPad için, 200.000'den fazla uygulamaya sahip olan AppStore'da 12 milyondan fazla uygulama, iBookstore'da ise 1.5 milyondan fazla kitap indirildi. Avrupa'da ay sonuna doğru pazara sunulması beklenen iPad için satış rakamlarının hızlı bir şekilde artacağı düşünülüyor. Zira yeni yeni yaygınlaşan iPad 3G ile birlikte uluslararası satışın da başlaması gerek cihaz gerekse de uygulama satışlarının artmasını sağlayacak. öte taraftan iPad'e rakip olacak alternatif tablet modellerinin de Hazirana ayı ile birlikte sahneye çıkması bekleniyor.