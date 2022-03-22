Apple iPad Air 5'in kasa kalitesine olan tepkiler artıyor

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8 Mart tarihinde düzenlenen Peek Performance etkinliğinde 5G desteği, 12MP kamera ve Apple M1 yongası ile güncellenen iPad Air 5 modelini tanıtan Apple, cihazın kasa kalitesi sebebiyle kullanıcılardan sert eleştiriler almaya başladı.

Kronik bir sorun olabilir

iPad Air 5’i satın alan birçok kişi, cihazın arka kasa panelinin önceki modele göre belirgin bir şekilde daha ince olduğunu ve ''gıcırdamalara'' sebep olduğunu söylüyor. Bununla birlikte cihazdan iki adet sipariş eden mezzox33142 isimli bir Reddit kullanıcısı, ''her iki cihazında kasa kalitesinin iPad 4’ten çok daha ince olduğunu ve cihazı tuttuğunda pilin ve boşlukların hissedildiğini’’ dile getirdi.

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Kullanıcının Reddit platformundaki paylaşımı ile birlikte birçok kişi benzer sorunlar ile karşılaştığını bildirirken, ilginç bir şekilde bazı kullanıcılar sorunun yalnızca mavi renk iPad’lerde ortaya çıktığını iddia ediyor. Bunun yanı sıra iade için Apple mağazasına giden başka bir kullanıcı ise tüm modellerin aynı soruna sahip olduğunu belirtti.

Cihaz hakkında şikayetler artmaya devam ederken, ortaya çıkan sorunun kronik bir sorun olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yakında Apple tarafından resmi bir açıklama paylaşılabilir.

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Apple iPad Air 5 kasa kalitesi sınıfta kaldı: Şikayetler artıyor