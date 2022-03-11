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    Apple M1 Ultra, Intel'in amiral gemisi Core i9-12900K'yı geride bıraktı

    Apple'ın yeni tanıtılan M1 Ultra işlemcisi, GeekBench üzerinde AMD Threadripper PRO 5975WX ve Intel i9-12900K yongaları ile karşılaştırıldı. Yeni işlemci rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.
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    Intel Core i9-12900K, Apple M1 Ultra
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    Apple’ın yeni amiral gemisi işlemcisi M1 Ultra hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere iki adet Apple M1 Max yongasının birleşiminden oluşan yeni yonga, 64 grafik çekirdeği, 16 performans 4 verimlilik çekirdeği, 32 yapay zekâ çekirdeği, 114 milyar transistör ve 800 GB/s bellek bant genişliği ile oldukça iddialı bir performansa sahip.

    Bununla birlikte AMD’nin Threadripper PRO 5975WX ve Intel’ın amiral gemisi i9-12900K işlemcisi ile karşılaştırılan M1 Ultra şaşırtıcı sonuçlara imza attı.

    Rakiplerini geride bıraktı

    TheGalox_ twitter kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre, GeekBench çoklu çekirdek testinden 24.055, tek çekirdek testinden ise 1793 puan almayı başaran M1 Ultra, rakibi Intel i7-12900K'nın 17.229 çoklu çekirdek skorunu geride bıraktı. Tek çekirdek testinde ise rakibinin bir miktar gerisinde kalan yeni işlemcinin enerji verimliliği düşünüldüğünde sonuçların oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

    GeekBench çoklu çekirdek testinden 27.603 skor alan ve 32 çekirdeğe sahip Threadripper PRO 5975WX’e gelindiğinde ise, toplam 20 çekirdeği ile rakibinin skoruna oldukça yaklaşan M1 Ultra, tek çekirdek testinde ise öne geçmeyi başardı.

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